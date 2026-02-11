A taxa de correção na primeira vez (FTFR) é um cálculo simples que requer dois números:

O número total de trabalhos concluídos em um período específico. O número dos trabalhos que foram concluídos sem a necessidade de visitas extras.

A partir dessas informações, divida as soluções de primeira visita pelo total de trabalhos realizados. Multiplique esse resultado por 100 para obter o FTFR em porcentagem.

([Total de trabalhos concluídos na primeira visita]/[Total de trabalhos concluídos]) x 100 = FTFR

Por exemplo, imagine uma organização de atendimento de campo que atendeu a 200 chamadas de serviço no primeiro trimestre do ano. A equipe concluiu 160 desses trabalhos durante a primeira visita. O cálculo de FTFR seria assim:

(160/200) x 100 = 80

160 dividido por 200 dá o FTFR como um decimal de 0,8. Multiplicar esse resultado por 100 apresenta uma FTFR de 80%, que é a média. Agora, a organização pode começar a trabalhar para alcançar uma taxa mais alta de correções na primeira intervenção, melhorando o serviço, simplificando as operações e vencendo a concorrência.