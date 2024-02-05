Todos os gerentes de ativos, independentemente do tamanho da organização, enfrentam mandatos semelhantes: simplificar o planejamento de manutenção, aumentar a confiabilidade de ativos ou equipamentos e otimizar fluxos de trabalho para melhorar a qualidade e a produtividade. Em um estudo recente do IBM Institute for Business Value com diretores de cadeias de suprimentos, quase metade dos entrevistados afirmou que adotou novas tecnologias em resposta a desafios.
Há ainda mais ajuda no horizonte com o poder dos modelos de base de inteligência artificial (IA) generativa, combinados com a IA tradicional, para exercer maior controle sobre ambientes de ativos complexos. Esses modelos de base, construídos em grandes modelos de linguagem, são treinados em grandes quantidades de dados não estruturados e externos. Eles podem gerar respostas como texto e imagens, ao mesmo tempo em que interpretam e manipulam dados existentes.
Vamos explorar seis maneiras pelas quais a IA generativa pode otimizar suas operações de gestão de ativos, incluindo atendimento de campo, manutenção e conformidade. A IA generativa é capaz de:
Técnicos de atendimento de campo, planejadores de manutenção e supervisores de desempenho de campo compõem sua equipe de linha de frente. Elas exigem planos de trabalho e instruções de trabalho para falhas e reparos de ativos. Usando um modelo híbrido de IA ou aprendizado de máquina (ML), você pode treiná-lo em dados corporativos e publicados, incluindo ativos e sites recém-adquiridos.
Por meio do diálogo interativo, pode gerar análises visuais e entregar conteúdo à sua equipe na hora. O acesso a esse conhecimento pode impulsionar o tempo de atividade do atendimento de campo em 10% a 30% e aumentar as taxas de correções na primeira tentativa em 20%, resultando em economia de custos, maior produtividade do trabalhador e maior satisfação do cliente.
As ordens de serviço impulsionam a atividade, contando com planos de trabalho e planos de trabalho para autorizar e fornecer recursos para a realização de tarefas. O processo em si, embora simples, é demorado, o que não é surpresa que o planejamento de ordens de serviço frequentemente sofra atrasos.
A IA generativa capacita modelos de base treinando-os com todas as instruções, peças, ferramentas e habilidades necessárias para um ativo ou classe específica, possibilitando a geração de planos de trabalho. Isso aprimora os recursos de sua equipe, resultando em um aumento de 10% a 20% na proficiência do planejamento. Além disso, a IA generativa pode facilitar a automação e recomendar atualizações nos padrões de manutenção, podendo levar a um aumento de 10% a 25% na conformidade.
A confiabilidade é um indicador-chave de desempenho crítico em qualquer empresa orientada por ativos. Infelizmente, engenheiros de confiabilidade experientes estão deixando muitos locais, resultando em recursos limitados para substituições de treinamento. Utilizando modelos híbridos de IA/ML, a IA generativa gera análises de falhas e efeitos a partir de dados históricos, permitindo priorizar e reduzir as falhas em série em até 25% a 50%, enquanto aumenta a confiabilidade do local em 10% a 15%.
Os modelos de base da IA generativa podem treinar em normas de classes de ativos, incluindo histórico de trabalho, planos de manutenção, planos de trabalho e peças sobressalentes. Eles identificam e recomendam a conformidade com as normas atuais para os ativos existentes. Ao aprimorar as habilidades da equipe, as análises da IA generativa ampliam a vida útil dos ativos em 15% a 20% e aumentam o tempo de atividade em aproximadamente 5% a 10%.
Quando as ordens de serviço são concluídas, elas geralmente sinalizam a necessidade de passar para a próxima. No entanto, a análise inteligente de ordens de serviço concluídas pode revelar áreas onde os processos de conformidade ou manutenção precisam de melhorias. A IA generativa pode recomendar atualizações para melhorar a eficácia da manutenção planejada em 15% a 25% e criar novos planos de trabalho com base no plano de trabalho concluído, se eles estiverem ausentes, aumentando, assim, a proficiência do planejamento em 10% a 20%.
A IA generativa presta assistência em tempo real para a segurança e conformidade regulatória de setores, locais ou ativos, reduzindo as multas em 25% e melhorando a conformidade em até 50%. Os modelos de treinamento que usam diretrizes de segurança publicadas, regulamentos, arquivamentos regulatórios, decisões e fontes de dados internas melhoram significativamente a velocidade, a precisão e a taxa de sucesso dos registros regulamentares para planejadores e técnicos.
