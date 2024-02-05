Todos os gerentes de ativos, independentemente do tamanho da organização, enfrentam mandatos semelhantes: simplificar o planejamento de manutenção, aumentar a confiabilidade de ativos ou equipamentos e otimizar fluxos de trabalho para melhorar a qualidade e a produtividade. Em um estudo recente do IBM Institute for Business Value com diretores de cadeias de suprimentos, quase metade dos entrevistados afirmou que adotou novas tecnologias em resposta a desafios.

Há ainda mais ajuda no horizonte com o poder dos modelos de base de inteligência artificial (IA) generativa, combinados com a IA tradicional, para exercer maior controle sobre ambientes de ativos complexos. Esses modelos de base, construídos em grandes modelos de linguagem, são treinados em grandes quantidades de dados não estruturados e externos. Eles podem gerar respostas como texto e imagens, ao mesmo tempo em que interpretam e manipulam dados existentes.

Vamos explorar seis maneiras pelas quais a IA generativa pode otimizar suas operações de gestão de ativos, incluindo atendimento de campo, manutenção e conformidade. A IA generativa é capaz de: