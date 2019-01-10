Tags
A modelagem de processos é o primeiro passo para o sucesso do Lean Six Sigma

O Lean Six Sigma é uma combinação de dois métodos de melhoria de processos: Lean e Six Sigma. Ele foi projetado para reduzir os custos organizacionais, eliminando o desperdício, ou "muda", de um processo por meio da melhoria contínua dos processos de negócios. Ao eliminar desperdícios e reduzir a variação do processo, as organizações podem melhorar a qualidade e a eficiência geral da produção.

Por que usar um modelo de processo?

Muitas vezes, as organizações implementam o Lean Six Sigma para melhorar os processos de negócios, operar com mais eficiência e reduzir custos. Controlar os processos pode colocar ordem no caos.

O método Lean Six Sigma exige que as organizações definam, meçam, analisem, melhorem e controlem (DMAIC), estabelecendo a base para um projeto bem-sucedido de melhoria do processo Lean Six Sigma.

A primeira etapa, "definir", envolve entender completamente os processos. Para isso, uma organização deve modelar os processos exatamente como eles existem hoje. Este não é um exercício futuro ou lista de desejos. Documentar o estado atual ajuda todos os membros da equipe a trabalharem juntos para definir um entendimento comum do processo, do início ao fim. Uma vez que o processo atual foi mapeado, a organização pode efetivamente aprimorá-lo seguindo as outras etapas do DMAIC.

A modelagem de processos ajuda a:

  • Reunir os membros da equipe para ter uma visão completa e verdadeira do processo
  • Criar uma imagem do processo com dados associados, permitindo a análise Lean Six Sigma
  • Aumentar a capacidade de compreensão do processo, o que ajuda a identificar pontos problemáticos e oportunidades de melhoria

Benefícios da modelagem de processos dedicada

As ferramentas básicas de diagramação ajudam a definir um processo de negócios inicial e fornecem um bom caminho para tirar os processos das notas adesivas e colocá-los em um formato digital. No entanto, se a colaboração em toda a empresa e a gestão de mudanças em tempo real forem importantes, uma ferramenta de modelagem de processos dedicada pode ser a melhor escolha.

As ferramentas básicas de diagramação carecem de muitos dos recursos que levam ao próximo nível de melhoria real do processo. Ferramentas de diagramação simples geralmente não incluem a capacidade de adicionar dados às atividades, como função, tempo, custo e informações sobre fornecedores, entradas, processo, saídas e clientes (SIPOC), que é o que transforma um mapa de processo estático em um modelo de processo dinâmico e rico em dados, permitindo a melhoria contínua. Ao migrar para um software de modelagem de processos dedicado, como o IBM Blueworks Live, as organizações podem fazer input de dados para transformar mapas de processos em modelos de processos, enquanto implementa o controle de versão, mantendo as equipes sincronizadas e padronizando uma solução eficaz de modelagem de processos em toda a organização.

 

