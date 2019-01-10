A modelagem de processos é o primeiro passo para o sucesso do Lean Six Sigma

Muitas vezes, as organizações implementam o Lean Six Sigma para melhorar os processos de negócios, operar com mais eficiência e reduzir custos. Controlar os processos pode colocar ordem no caos.

O método Lean Six Sigma exige que as organizações definam, meçam, analisem, melhorem e controlem (DMAIC), estabelecendo a base para um projeto bem-sucedido de melhoria do processo Lean Six Sigma.

A primeira etapa, "definir", envolve entender completamente os processos. Para isso, uma organização deve modelar os processos exatamente como eles existem hoje. Este não é um exercício futuro ou lista de desejos. Documentar o estado atual ajuda todos os membros da equipe a trabalharem juntos para definir um entendimento comum do processo, do início ao fim. Uma vez que o processo atual foi mapeado, a organização pode efetivamente aprimorá-lo seguindo as outras etapas do DMAIC.

A modelagem de processos ajuda a: