Vista aérea de uma instalação de processamento e armazenamento de produtos químicos de gasolina.
Inteligência artificial Gerenciamento de ativos

O que é IA no gerenciamento de instalações?

By Ivan Belcic , Ian Smalley
Publicado 31/03/2026

IA no gerenciamento de instalações, definida

A inteligência artificial (IA) está transformando o gerenciamento de instalações (FM) de uma disciplina reativa em uma estratégia operacional preditiva e orientada por dados.

Ao analisar dados históricos e em tempo real dos sistemas prediais, a IA permite que as equipes de instalação automatizem fluxos de trabalho rotineiros, antecipem falhas de equipamento e otimizem continuamente o desempenho do edifício.

Em edifícios inteligentes modernos, as tecnologias de aprendizado de máquina (ML), como a inclusão de IA generativa e análises avançadas, ajudam as organizações a reduzir o tempo de inatividade e melhorar a eficiência energética. Eles também aumentam a visibilidade sobre o uso de ativos, padrões de ocupação e riscos operacionais.

Como resultado, o gerenciamento de instalações pode se tornar uma função estratégica que apoia a sustentabilidade, a produtividade e o valor de longo prazo dos ativos. Para líderes empresariais, essa mudança também melhora a resiliência operacional, possibilita um planejamento de capital mais preciso e fortalece a visibilidade em toda a organização sobre o desempenho da infraestrutura física.

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Como a IA funciona no gerenciamento de instalações?

A gestão de instalações orientada por IA utiliza algoritmos complexos de aprendizado de máquina para transformar dados recebidos de sistemas de construção em insights acionáveis e processos automatizados.

Os sistemas e ativos prediais são equipados com sensores que lhes permitem funcionar como fontes de dados da Internet das Coisas (IoT) . Nesses edifícios inteligentes, os dados em tempo real provenientes de sensores IoT permitem um monitoramento preciso do uso, status, ocupação e desempenho de equipamentos e ativos. Os modelos de IA analisam dados de sensores para descobrir padrões e tendências que podem ser usados para prever possíveis interrupções, otimizar o uso de energia e tomar outras decisões críticas.

Em algumas implementações, a IA de edge permite o processamento de dados diretamente em sensores ou dispositivos locais, reduzindo a latência e melhorando a resiliência, permitindo que os sistemas prediais operem mesmo quando a conectividade com a nuvem é limitada.

As plataformas de análise de IA integradas aos sistemas de gerenciamento de edifícios (BMS) ajudam as equipes das instalações a tomar decisões operacionais mais informadas que levam ao uso mais eficiente dos ativos, ao agendamento proativo de manutenção e a outras tarefas operacionais. Quando integradas a plataformas empresariais como sistemas de gestão de ativos, software de planejamento de recursos empresariais (ERP) e ambientes de análise, as informações obtidas na gestão de instalações podem fundamentar decisões estratégicas mais amplas em diversas áreas. Essas áreas incluem investimentos, mitigação de riscos e planejamento operacional de longo prazo.

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Casos de uso para IA no gerenciamento de instalações

As equipes de instalações podem usar sistemas de IA em todo o espectro de operações prediais. Os principais casos de uso de IA em FM incluem:

  • gerenciamento de energia
  • Manutenção preditiva
  • Automação do fluxo de trabalho
  • Utilização do espaço
  • Segurança inteligente
  • Instalações de gêmeos digitais
  • Tomada de decisão baseada em dados

Gerenciamento de energia

Os sistemas de gerenciamento de edifícios (BMS) impulsionados por IA otimizam a infraestrutura de edifícios com base em dados históricos e em tempo real, como padrões de ocupação e condições ambientais. A automação predial usa esses sistemas para automatizar o aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC), a iluminação e a segurança, para uma maior otimização energética.

Por exemplo, um sistema de gestão predial (BMS) baseado em inteligência artificial em um edifício inteligente pode usar sensores de ocupação, dados de acesso por crachá ou visão computacional para analisar imagens de câmeras e identificar os horários em que as áreas do edifício estão vazias. Em seguida, o sistema pode desligar as luzes e baixar a temperatura para diminuir o consumo de energia e reduzir os custos, melhorando a gestão energética geral.

Manutenção preditiva

A manutenção preditiva usa IA para analisar dados históricos e de sensores em tempo real, identificar equipamentos propensos a falhar e programar a manutenção antes que ocorram falhas.

Manutenção preditiva e manutenção preventiva são frequentemente confundidas. Enquanto a manutenção preditiva normalmente depende de IA e análises avançadas para prever falhas, a manutenção preventiva segue cronogramas predefinidos ou limites de uso.

A manutenção preditiva programa reparos para quando os ativos têm maior probabilidade de sofrer interrupções, reduzindo os custos de manutenção ao evitar trabalho redundante. Ao mesmo tempo, como os reparos ocorrem antes das falhas previstas, a manutenção preditiva também ajuda a limitar o downtime e mitigar as interrupções.

Com o tempo, os insights de manutenção preditiva podem ajudar os executivos a tomar decisões de alocação de capital mais bem informadas em relação a reparos, atualizações e substituições de ativos.

Automação de fluxos de trabalho

As ferramentas de IA usam o processamento de linguagem natural (NLP) para automatizar tarefas de rotina (como programação de manutenção) e reduzir ineficiências. Os modelos de IA validam e priorizam automaticamente as ordens de serviço recebidas, atribuindo trabalhos a técnicos com o treinamento e o equipamento necessários. Os Chatbots com IA podem responder a solicitações de manutenção e escalar consultas complexas para o pessoal humano.

A automação da entrada, priorização e envio de ordens de serviço reduz os tempos de resposta, permitindo que os despachantes e técnicos se concentrem em tarefas mais exigentes e de maior valor. A automação do fluxo de trabalho e a manutenção preditiva também são dois casos de uso principais para a IA no gerenciamento de atendimento de campo.

Utilização do espaço

Os sistemas de IA podem processar dados de sensores de IoT para detectar padrões de ocupação e gerar recomendações para otimização de layout com base no comportamento da equipe. Escolhas de alocação de espaço baseadas em dados podem deixar os ocupantes mais confortáveis, melhorar os padrões de movimento, diminuir congestionamentos em áreas compartilhadas e reduzir o desperdício de espaço.

À medida que os comportamentos e as necessidades no ambiente de trabalho mudam, os sistemas de IA podem fornecer análises e recomendações contínuas para manter a utilização ideal do espaço.

Segurança inteligente

A tecnologia de IA pode fortalecer tanto a segurança física dos edifícios quanto o monitoramento da segurança cibernética de TI. Muitos algoritmos de aprendizado de máquina são excelentes na detecção de padrões, o que lhes permite sinalizar anomalias de rede que podem indicar tentativas de ataques cibernéticos.

Enquanto isso, um BMS impulsionado por IA pode usar feeds de vídeo e dados de sensores de IoT para detectar fumaça, funcionários não autorizados, atividades incomuns e outras ameaças.

Gêmeos digitais no gerenciamento de instalações

Um digital twin de instalação é uma cópia virtual de um prédio do mundo real. Os modelos de IA usam dados em tempo real para atualizar o digital twin de modo que ele corresponda às condições de sua contraparte física. Os gerentes de instalações podem usar digital twins para otimizar o desempenho dos ativos, simulando operações e tomando decisões informadas com base nos resultados gerados.

Em escala, os digital twins podem proporcionar compatibilidade com a otimização em nível de portfólio, ajudando as organizações a avaliar o desempenho da construção em vários locais e priorizar iniciativas de modernização.

Tomada de decisão baseada em dados

Os modelos de IA podem analisar rapidamente grandes conjuntos de dados históricos e em tempo real e, em seguida, gerar previsões e relatórios por meio da visualização de dados para os stakeholders das instalações.

Ao apresentar dados complexos em formatos compreensíveis, os sistemas de IA fornecem aos líderes informações práticas que impulsionam uma tomada de decisão mais baseada em dados e fundamentada em iniciativas estratégicas.

Benefícios da IA na gestão de instalações

A IA pode contribuir para tornar as operações das instalações mais eficientes em termos de energia, aumentar o desempenho dos ativos, limitar falhas de equipamentos e levar a uma maior economia de custos. Veja a seguir alguns dos benefícios da IA no gerenciamento de instalações (FM):

  • Custos mais baixos: Menos ineficiências significam custos operacionais mais baixos. A IA simplifica e automatiza as operações dos edifícios — automação de fluxos de trabalho, manutenção preventiva e outras melhorias semelhantes. As reduções resultantes no uso de energia, trabalho redundante e outros benefícios se traduzem diretamente em maiores economias de custos.
  • Maior eficiência operacional: os modelos de aprendizado de máquina usam algoritmos para analisar dados e fornecer insights praticáveis aos gerentes de instalações e outros líderes. A automação de tarefas rotineiras e o processamento de ordens de serviço podem aumentar a produtividade dos técnicos. Enquanto isso, sistemas de gerenciamento de edifícios inteligentes automatizam a climatização, a iluminação e a segurança para maximizar o uso eficiente dos recursos.
  • Downtime reduzido: a manutenção preditiva e preventiva são mais eficazes para mitigar interrupções do que as abordagens tradicionais de reparo reativo ou planejado. A transição para a manutenção preditiva orientada por IA pode levar a ganhos de tempo de atividade de 10% a 20%.
  • Ciclo de vida estendidodo ativo: reduzindo o desgaste desnecessário e detectando sinais precoces de degradação, as estratégias de gestão de ativos orientadas por IA podem estender a vida útil dos sistemas e equipamentos dos edifícios. Como os ativos são mantidos em boas condições de funcionamento, a manutenção preditiva preserva a funcionalidade dos ativos e, ao mesmo tempo, reduz a probabilidade de substituições prematuras.
  • Aumento da sustentabilidade: ao otimizar continuamente o desempenho dos edifícios e o consumo de recursos, as estratégias de gerenciamento de instalações orientadas por IA podem ajudar as organizações a atingir as metas de sustentabilidade. Edifícios inteligentes monitoram padrões de ocupação e condições ambientais externas para aumentar a eficiência da climatização, reduzindo demandas de energia e reduzindo emissões. Esses recursos também podem dar suporte a relatórios ambientais, sociais e de governança (ESG), fornecendo dados mais precisos e auditáveis sobre energia e emissões.
  • Aumento da produtividade: automatizar as operações do sistema HVAC com base nos padrões de utilização e ocupação do espaço pode ajudar a criar um espaço de trabalho mais confortável. Manter a qualidade, a temperatura e os níveis de umidade do ar ideais pode fazer com que os ocupantes se sintam mais capazes de se concentrar no trabalho.

Desafios da implementação da IA no gerenciamento de instalações

A implementação da IA no gerenciamento de instalações geralmente faz parte de um esforço mais amplo de transformação digital, em que os sistemas existentes, o isolamento de dados, as preocupações com a privacidade e a resistência dos funcionários podem apresentar desafios.

Para superar esses obstáculos, as organizações precisam mitigar:

  • Alto investimento inicial: A construção de sistemas de IA pode ser cara. Dispositivos mais antigos devem ser atualizados por sensores IoT ou substituídos por equipamentos com sensores integrados. O software também pode apresentar custos iniciais consideráveis, seja como uma compra única ou como uma assinatura SaaS contínua.
  • Retorno sobre o investimento (ROI) incerto: Alguns dos benefícios da gestão de instalações baseada em IA se enquadram na categoria de "retorno sobre o investimento (ROI) intangível" — benefícios não monetários e não quantificáveis, como produtividade ou sustentabilidade. No entanto, essas métricas geralmente são de valor inestimável para o sucesso a longo prazo. Pode ser mais difícil apresentar um caso com base em métricas de ROI flexível aos stakeholders financeiros.
  • Qualidade dos dados: Os sistemas de IA dependem de dados robustos para um desempenho máximo. Sem uma boa organização e integração de dados, um sistema de gerenciamento de instalações orientado por IA terá dificuldades para oferecer um alto ROI.
  • Privacidade de dados: Quanto mais dados uma organização coleta e armazena, maior se torna um alvo para ataques cibernéticos. Os sistemas digitais devem ser protegidos contra potenciais ataques por meio de iniciativas robustas de cibersegurança . A implementação da IA de edge diretamente nos dispositivos de IoT pode ajudar a fechar possíveis vetores de ataque.
  • Gestão da mudança: Conseguir que os funcionários adotem iniciativas de IA pode ser um desafio por si só. As organizações podem recrutar funcionários-chave para defender novas iniciativas e manter o moral positivo enquanto o pessoal se adapta a novos fluxos de trabalho. Os sistemas de IA não substituirão os gerentes de instalações — as organizações ainda precisam de pessoal qualificado para gerenciar os sistemas de gerenciamento predial.

IA versus gerenciamento de instalações

Enquanto os sistemas FM orientados por IA são baseados em uma abordagem proativa, automatizada e eficiente em termos de energia, os modelos tradicionais dependem de reparos reativos ou programados e procedimentos manuais.

Sem sensores de IoT que acionam a manutenção preditiva, os técnicos realizam a manutenção quando surgem problemas ou em cronogramas fixos e contam com registros em papel e inspeções manuais. Da mesma forma, sem dados de ocupação em tempo real, os sistemas de climatização funcionam com temporizadores predefinidos, independentemente da utilização real do espaço.

Em comparação com uma abordagem orientada por IA, o FM tradicional pode levar a custos de energia mais altos, mais tempo de inatividade dos ativos e visibilidade limitada de dados para uma tomada de decisão menos informada. No nível empresarial, essa visibilidade limitada pode dificultar o alcance de metas estratégicas de negócios.

Como começar a usar a IA no gerenciamento de instalações

A implementação bem-sucedida de um sistema de FM com IA exige que as organizações estabeleçam um roteiro claro e baseado em metas. O sistema de IA em si é uma das etapas finais do plano.

As melhores práticas para começar a usar IA no gerenciamento de instalações incluem preparar o stack de tecnologia, organizar dados e criar diretrizes claras de uso:

  1. Preparação da tecnologia: quando os dados e sistemas são fragmentados em sistemas isolados, a solução de IA terá dificuldades para obter os dados necessários para fazer previsões sólidas. As organizações devem identificar todas as ferramentas de software e hardware que planejam usar, centralizando tudo em uma única plataforma para uma fonte unificada da verdade. Um sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção (CMMS) é um exemplo.
  2. Processamento de dados: com o processamento de dados, os cientistas de dados devem unificar todos os dados relevantes em conjuntos de dados organizados para o sistema de IA. Coleta de dados, preparação de dados, integração de dados e análise de dados são estágios cruciais do fluxo de trabalho de processamento de dados.
  3. Governança de IA: por meio da governança de IA, as organizações devem criar padrões, regras e proteções claras para a privacidade de dados e o uso de IA. As políticas de governança de IA ajudam a prevenir o viés enquanto protegem informações de identificação pessoal (PII) e outros dados confidenciais.
  4. Alinhamento de stakeholders: os executivos e outros líderes devem concordar sobre os objetivos da iniciativa de IA. Qual é o retorno sobre o investimento (ROI) esperado da IA? Quais problemas a iniciativa de IA visa solucionar? Alinhar as principais equipes ajudará a garantir uma implementação tranquila, uma gestão de mudanças mais fácil e uma mensuração clara do ROI.

Autores

Ivan Belcic

Staff writer

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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