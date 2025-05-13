지속적 학습이란 무엇인가요?

기존 머신 러닝 시스템은 대규모 정적 데이터 세트 에서 모델을 훈련합니다. 데이터 세트는 모델이 가중치 또는 매개변수를 업데이트하는 동안 모델의 알고리즘을 일괄적으로 통과합니다. 이 모델은 전체 데이터 세트를 여러 번 처리하며, 각 주기는 에포크라고 합니다.

개발자는 딥 러닝 모델의 목적을 미리 파악하고, 학습 목표에 맞게 학습 데이터 세트를 조립하고, 해당 데이터로 모델을 학습시킵니다. 그런 다음 모델을 테스트, 검증 및 배포합니다. 더 많은 데이터로 머신 러닝 모델을 미세 조정 하면 새로운 작업에 맞게 성능을 조정할 수 있습니다.

기존의 학습 방식은 현실 세계의 역동성을 충분히 반영하지 못합니다. 지도 학습 은 결과가 알려진 정적 데이터 세트를 사용합니다. 비지도 학습 을 사용하면 모델이 스스로 데이터를 분류할 수 있지만, 학습 데이터는 여전히 유한하고 변하지 않습니다. 강화 학습 도 마찬가지로 안전하고 제약이 있습니다.

기존 학습 방법과 달리 지속적 학습은 인간 두뇌의 가소성을 인공 신경망 에 적용하려고 시도합니다. 신경 가소성은 변화하는 상황에 직면할 때 이전 지식을 잊지 않고 학습하면서 적응할 수 있는 뇌의 특성입니다.

일부 유형의 지속적 학습은 여전히 기존의 오프라인 교육과 유사하게 여러 번에 걸친 오프라인 일괄 교육으로 시작됩니다. 온라인 지속적 학습은 단일 패스 데이터 스트림으로만 모델을 학습합니다.