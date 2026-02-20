AI 에이전트는 이미 우리 주변 곳곳에 존재합니다. 이러한 시스템은 제한적인 인간 개입만으로도 자율적으로 작업을 수행하며, 대부분의 경우 사람들이 거의 인식하지 못하는 방식으로 작동합니다.

예를 들어 자율주행 차량을 생각해 보세요. 자율주행 차량은 주변 환경을 감지하고 상황을 평가하며 실시간으로 순식간에 의사 결정을 내립니다. 이 차량들이 이동할 수 있는 이유는 모든 가능한 상황을 사람이 일일이 코드로 작성했기 때문이 아니라, 신호를 지속적으로 해석하고 환경 변화에 맞게 적응하기 때문입니다.

이제 이러한 수준의 지능을 기업 데이터 프로그램에 적용한다고 상상해 보세요. 수천 개의 데이터 세트. 수백만 개의 레코드. 수십억 건의 데이터 기반 의사 결정이 이루어집니다.

에이전틱 데이터 관리(ADM)는 이러한 수준의 오케스트레이션을 가능하게 합니다. AI 기반 에이전트의 의사 결정 역량을 통해 기업은 데이터를 처리하고 관리하며 활용하는 방식을 새롭게 재구성하기 시작하고 있습니다.