一部のiPaaSプラットフォームは、ヘルスケア、製造、eコマース、金融など特定の業種・業務に特化しています。その他のものは、特定のユースケースに対応したもので、リアルタイム・データ同期、APIライフサイクル管理、レガシー・システムのモダナイゼーションなどです。これらのユースケースを検討する前に、iPaaSがどのように機能するのか、また他の統合アプローチとどのように異なるのかを理解することが重要です。
iPaaSは、クラウドネイティブ、セルフサービスのソフトウェア・スイートで、組織が統合ニーズを満たすために使用できます。iPaaSはサービス間の接続を容易にし、管理するため、異なるプロトコルやデータ形式を使用するアプリケーションでも通信できるようになり、データ・フローを中断してしまう不整合や非互換性を克服できます。
企業はこれまで、メッセージ・ブローカーやエンタープライズ・サービス・バス（ESB）などの特殊なミドルウェアを使用して、アプリの統合をオンプレミスで設計してきました。しかし、特に組織が規模を拡大して何十、何百もの新しいサービスを追加するにつれて、これらのソリューションは密結合になり、保守が困難になる可能性があります。
iPaaSソリューションは、2つのサービスがカスタム構築されたコネクターを介して直接通信する旧式のポイントツーポイント統合フローに比べて、柔軟性と拡張性がより高いため、人気の高い代替手段になりつつあります。クラウド・ベースのソリューションであるiPaaSプラットフォームは、今日の企業のニーズに合致しています。iPaaSプラットフォームは、コンテナ化されたマイクロサービス、サーバーレス、エッジ、その他の最新のマルチクラウド環境での統合を可能にします。
iPaaSの導入は増加傾向にあります。Fortune Business洞察によると、2025年には業界が推定26％成長しています。その理由の一つは、プロトコル変換、認証、ロギング、データ同期などの技術的なタスクに加え、iPaaSソリューションは複雑な管理ツールやカスタマイズも提供し、チームが自らのデータ・オーケストレーション・パターンやオートメーションを設計・監視できるからです。多くのiPaaSソリューションは、機械学習、モノのインターネット（IoT）、高度な分析技術、その他の最新の革新を取り入れ、接続性を最適化しています。
iPaaSは、SaaS（Software as a Service）モデルに従っています。iPaaSベンダーは、月単位または年単位で組織に課金し、価格は利用階層または主要な機能パッケージによって異なります。プロバイダーはまた、統合ソリューションと一緒に、エンタープライズリソースプランニング（ERP）、顧客関係管理（CRM）、プラットフォームとしてのサービス（PaaS）、およびSaaSアプリケーションをバンドルすることもあります。iPaaSの導入は大企業で最も一般的であり、カスタムの手動コネクターだけでは複雑な統合を管理することが困難です。
iPaaS統合は、カスタムAPIやミドルウェアを介してCRM、財務、分析、アプリケーション、その他のビジネス・アプリケーションを接続する従来の分野であるエンタープライズ・アプリケーションの連携（EAI）を基盤として構築されています。EAIは、オンプレミス・システム間の対話を容易にするために1990年代に初めて開発されました。現在、多くのEAIプラットフォームは、ハイブリッドおよびマルチクラウド統合も管理できます。開発者はiPaaSをEAIの最新のクラウドネイティブ・バリエーションであると考えています。
実際には、組織はEAIとiPaaSを補完的なシステムとして多くの場合考察します。ITチームは、社内のEAIプラットフォームを使用して中核的な統合プロセス（例えば、レガシー・サーバーからデータウェアハウスへの性能データの送信）を処理し、サードパーティーのアプリケーション間の同期などのクラウド・ベースの統合をiPaaSプラットフォームに委ねるかもしれません。
iPaaSプラットフォームは、ハイレベルなデータ・ガバナンスから、きめ細かなAPI Managementやプロセスのオートメーションまで、幅広いビジネス・オペレーションを合理化するように構成することができます。iPaaSの一般的なユースケースは次のとおりです。
iPaaSプラットフォームを使用すると、開発者は事前構築されたコネクターまたはノーコード・ツールを使用して、複数のサービスに関わるオートメーションを作成できます。例えば、企業は従業員のオンボーディングを合理化するためのオートメーションを構築できます。人事部門が給与計算に新入社員を追加すると、このイベントによりワークフローが自動的に開始され、オンボーディング文書、トレーニング資料、ログイン認証情報、および必要な設備が従業員に提供されます。
iPaaSプラットフォームはこれらの手順をバックグラウンドで調整し、関連する各サービスが割り当てられたタスクを正確な順序で完了できるようにします。チームは、オートメーション全体を再構成することなく、変更（更新されたトレーニング資料の展開など）を行うこともできます。
成熟度の低い統合モデルでは、情報が個々のシステム内に分離されていることがよくあります。こうしたデータ・サイロがあると、あるサービスにおける動作が関連アプリケーションにどのような影響を与えるかをチームが把握することが難しくなります。一方、iPaaSプラットフォームは、機械学習を使用して、さまざまなシステムにわたってパターンを特定し、異常を検出し、顧客行動、運用効率、ネットワーク・パフォーマンスのより全体的なビューを構築することができます。
一部のiPaaSプラットフォームは、AIOps機能を内蔵しており、問題がダウンタイム、セキュリティー・リスク、顧客体験の悪化につながる前に、ミスアライメントやAPIの設定ミス、異常な使用パターンを事前に予測できるツールなどがあります。一方、AI搭載のデータ・マッピング・ツールは、より効率的で安全な情報ルートを提案し、組織がデータ・パイプラインを最適化するのに役立ちます。
現代の状況では、ビジネス・システムは相互に高度に依存していることがよくあります。あるシステムからのデータが別のシステムの動作を直接的に示す可能性があり、小さな不整合や遅延でさえ、重要なワークフローを中断させる可能性があります。iPaaSは、あるシステムのイベントが別のシステムのアクションを自動的にトリガーする、同期された自動化を迅速に設計して導入する機能をチームに提供します。
例えば、eコマース・プラットフォームでは、Salesforceの顧客データを在庫管理や請求書発行を処理するERPと同期できるため、履行記録や財務ログが最新の状態に保たれます。一方で、ERPは、営業チームが顧客の行動を包括的に把握できるように、請求状況や注文履歴などの関連データをCRMに送り返す場合があります。
iPaaSプラットフォームはまた、非重要データを変換し、集中型データウェアハウスやデータレイクに流し、ストレージ、保存、さらに分析することもできます。チームはセルフサービスインターフェースを通じてデータ交換を設計および監視し、ニーズの変化に応じてこれらの自動化を調整できます。
iPaaSプラットフォームには、多くの場合、サービスとアプリケーションにまたがる管理プレーンが備えられており、組織はデータ・フローの全体像を把握できます。ダッシュボードは、チームがパフォーマンスを監視し、非効率性を特定し、不整合、同期の不備、その他のエラーの原因を特定するのに役立ちます。統合された制御プレーンは、ログ、トレース、その他のメトリクスを収集し分析することによって、組織がオブザーバビリティーを維持するのにも役立ちます。
ガバナンスの主要な機能は、組織がレート制限を適用し、規制遵守を維持し、認証および承認ポリシーを管理するのに役立ちます。最後に、iPaaSプラットフォームには、API Gatewayや開発者ポータルなどのAPI Managementツールが含まれる場合があり、これにより、利害関係者はAPIのライフサイクル全体を通して、APIをシームレスに発見、デプロイ、更新、管理できるようになります。
iPaaSプラットフォームはイベント統合をサポートしており、イベント・ブローカーは注目すべきイベント（異常なセンサーの読み取りや新しいログインなど）が発生するたびに関連するサービスに通知を送信します。このアプローチでは、受信したサービスが処理の準備を整えるまで、データがイベント・キューに安全に保管される非同期データ処理をサポートします。
最新のプラットフォームは、イベント・エンリッチメントとトランスフォーメーションもサポートしている場合があります。このトランスフォーメーションでは、未加工データをフィルタリング、凝縮、読み取り可能な形式に変換して、関連情報のみを下流のストリームに送信します。多くのiPaaSプラットフォームには主要な機能としてバッチ処理（効率を向上させるために大量のデータを事前に定義された間隔でパケットで送信する処理）も備わっています。このアプローチは、従来、抽出、変換、ロード（ETL）アプリケーションに関連付けられていました。
最新のiPaaSプラットフォームは、IoTネットワークからのデータを調整できます。IoTネットワークでは、インターネットに接続されたデバイスにスマート・センサーが装備され、正確な監視とリアルタイムのパフォーマンス最適化を実現します。また、データの発生源の近くでデータを処理・保存する分散型ITアーキテクチャーであるエッジコンピューティング・システムと統合することもできます。
このアプローチは、効率性と安定した性能を確保するのに役立ちます。iPaaSを使用すると、IoT、エッジ、オンプレミス用に個別のシステムを導入するのではなく、統合されたレイヤーを通じてこれらのシステムを管理できるため、それぞれの環境にまたがるワークフローを設計できます。
多くの組織にとって、レガシー・システムの移行や交換は技術的に困難で、特に移行期間中にクリティカルなアプリケーションをオフラインにする必要がある場合には、時間とコストがかかる可能性があります。iPaaSプラットフォームは、APIを介してレガシー・サービスを最新のツールに接続し、古い形式を変換して最新のシステムと互換性を持たせることができます。このアプローチにより、企業はレガシー・システムのライフサイクルを延長し、履歴データを保存して、高度な分析、AIシステム、その他の最新アプリケーションに使用できるようになります。
Fortune Business統合によると、ほとんどの企業がエンタープライズ統合のメリットを受けられるが、iPaaSはIT・通信、ヘルスケア、製造、BFSI（銀行、金融サービス、保険）業種・業務で特に人気があるという。2024年にiPaaSを利用した業界のトップは銀行でしたが、今後は医療業界で最も急成長を遂げると予想されています。
医療現場では、iPaaSは患者データ、請求、スケジュール、ラボ・システムの統合に役立ちます。統合されたオンライン・ポータルは、患者と医師の両方が重要な情報にアクセスするための統一されたエンドポイントを提供し、米国のHIPAAなどのプライバシー基準や規制への準拠を保証するのに役立ちます。
iPaaSソリューションは、定型的な財務報告プロセスを自動化し、面倒な手作業を削減し、正確性を確保するのに役立ちます。システム全体のデータ・フローを一元管理することで、iPaaSプラットフォームは銀行、金融、保険会社がマネーロンダリング防止（AML）、顧客確認（KYC）、貸付真実法（TILA）などの規制枠組みに準拠し続けることを可能にします。支払い処理、不正アクセス検知、デジタル投資、オンライン・バンキング・サービスの統合により、運用効率とセキュリティーも向上します。
IT企業はiPaaSソリューションを使用して、クラウド・ベースのアプリケーションをハイブリッド・サービスやオンプレミス・サービスと接続し、ネットワーク接続やデータ・フローを可視化し、サポートチケットやエラー報告書のルーティングを自動化し、メトリクスを分析して性能とセキュリティーを向上させます。
iPaaSプラットフォームは、自動車、エレクトロニクス、消費財、その他製造業に特化した企業が、サプライチェーンプロセスを自動化し、工場や出荷のワークフローを最適化し、予知保全を利用して機械のライフサイクルを延長するのに役立ちます。iPaaSソリューションは、機械学習、IoT、クラウド・サービスなどの新技術を生産施設の運用に取り入れることに焦点を当てたインダストリー4.0戦略の加速も可能となります。
組織は多くの場合、より大きなデジタル・トランスフォーメーション戦略の一環としてiPaaSソリューションに投資し、最新のテクノロジーとビジネス・プロセスがワークフローと意思決定の最適化を支援します。2024年のForrester社の調査によると、企業は統合スイートを採用した後、3年間で開発者の効率が30％向上し、投資収益率（ROI）が345％向上した。以下のようなメリットがあります。
iPaaSを使用すると、サービスが異なるベンダーによってホストされていたり、異なるオペレーティング・システムやアーキテクチャー・フレームワークを使用している場合でも、組織はオンプレミス、マルチクラウド、ハイブリッド環境にわたる統合を迅速に構築および管理できます。iPaaSプラットフォームはデータ・フォーマットを変換できるため、異なるプログラミング言語やプロトコルを使用していても、サービスが相互に通信できます。チームはワークフローを自動化して反復的な手動プロセスを排除し、人的エラーを減らし、より高度な作業に多くの時間を費やすことができます。
一部のiPaaSプラットフォームは使いやすさで知られており、事前構築済みのコネクターを備えているため、組織は新しい自動化や統合を構築する際に先手を打つことができます。例えば、企業は在庫管理プラットフォームをSlackに接続して、製品の在庫切れが発生するたびに関連チームに通知できるようになります。
ローコードまたはノーコードのテンプレートを使用すると、チームは高度なプログラミングの専門知識を必要とせずに、カスタム統合を迅速に設計できます。iPaaSがまだサポートしていないサービスを組織が使用している場合は、多くの場合、これらのテンプレートを使用して統合を構築できます。統合ツールは、チームの機敏性を大幅に向上させることができます。IT部門がカスタム統合を構築するのを何日も何週間も待つことなく、チームはアクセスしやすいインターフェースを介して、数分または数時間で自分で統合を作成または追加できます。
統合サービスには多くの場合、チームがデータ・パイプライン、アクセス制御、認証を一元管理できるように制御プレーンが含まれます。この機能により、チームは統合された管理プレーンを通じて接続を監視できるため、ゾンビAPIや不正なAPI（APIが放棄されたり、ITガバナンスや監視なしに使用されたりするAPI）を防ぐことができます。
組織が急速に変化するビジネス・ニーズに対応するために新しいサービスの導入を競い合うと、多くの場合、アプリケーションの急増によってサービスを整理して安全に保つことが困難になるSaaSスプロールに直面します。iPaaSソリューションは、この問題の解決に役立ちます。チームはiPaaSプラットフォームを使って、冗長なアプリケーションを特定して排除し、中央制御プレーンで接続を管理し、エコシステム内のサービスを発見して利用できます。
また、iPaaSソリューションは、特に企業データの約90％が非構造であることを踏まえ、組織がデータをより効果的に活用するのに役立つ可能性があると、2023年のInternational Data Corporationの報告書は指摘しています。iPaaSソリューションは、自然言語処理を採用することで、企業がこれまで調査されていなかったデータを構造化し、分析するのを支援することができます。一つの潜在的なユースケースは、トレーニング段階でAIモデルにデータを供給して、より強力な生成システムを作成することです。iPaaSプラットフォームはまた、AIエージェントの採用を加速させ、エージェントが人間の介入なしにますます複雑なタスクに取り組むことを可能にするかもしれません。
最後に、AIは組織がより複雑な統合スキームやノーコード・コネクターを構築するのにも役立ち、チームが大規模なトレーニングを必要とせずに接続されたデータやサービスにアクセスできるようにする可能性があります。
AI時代に向けて再考されたiPaaSの機能をご覧ください。IBMは、あらゆる統合シナリオに対応する統一されたハイブリッド・ソリューションと、生産性を向上させるエージェント型AIによって、統合をリードします。
iPaaSのランドスケープは変化しています。最新の市場動向を「The Forrester Wave(TM): Integration Platform as a Service, Q3 2025」でご確認ください。
Bonfiglioli社が、単一のプラットフォームをデプロイして統合に関するあらゆる課題に取り組んだ方法をご覧ください。「このプラットフォームはデータの所在や送信先に関係なく、IT部門が完全な透明性と制御を確保しながら、ローコード・オートメーションのビジネス・ニーズに対応します。」 Bonfiglio社、インテグレーション・アーキテクト、Fabio Zoboli氏
webMethods Hybrid Integrationが、AI、API、アプリ、データを、3つの主要なiPaaSユースケースのセルフガイド付きハンズオン・ツアーで統合する方法をご覧ください。
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