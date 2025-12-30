iPaaSは、クラウドネイティブ、セルフサービスのソフトウェア・スイートで、組織が統合ニーズを満たすために使用できます。iPaaSはサービス間の接続を容易にし、管理するため、異なるプロトコルやデータ形式を使用するアプリケーションでも通信できるようになり、データ・フローを中断してしまう不整合や非互換性を克服できます。

企業はこれまで、メッセージ・ブローカーやエンタープライズ・サービス・バス（ESB）などの特殊なミドルウェアを使用して、アプリの統合をオンプレミスで設計してきました。しかし、特に組織が規模を拡大して何十、何百もの新しいサービスを追加するにつれて、これらのソリューションは密結合になり、保守が困難になる可能性があります。

iPaaSソリューションは、2つのサービスがカスタム構築されたコネクターを介して直接通信する旧式のポイントツーポイント統合フローに比べて、柔軟性と拡張性がより高いため、人気の高い代替手段になりつつあります。クラウド・ベースのソリューションであるiPaaSプラットフォームは、今日の企業のニーズに合致しています。iPaaSプラットフォームは、コンテナ化されたマイクロサービス、サーバーレス、エッジ、その他の最新のマルチクラウド環境での統合を可能にします。

iPaaSの導入は増加傾向にあります。Fortune Business洞察によると、2025年には業界が推定26％成長しています。その理由の一つは、プロトコル変換、認証、ロギング、データ同期などの技術的なタスクに加え、iPaaSソリューションは複雑な管理ツールやカスタマイズも提供し、チームが自らのデータ・オーケストレーション・パターンやオートメーションを設計・監視できるからです。多くのiPaaSソリューションは、機械学習、モノのインターネット（IoT）、高度な分析技術、その他の最新の革新を取り入れ、接続性を最適化しています。

iPaaSは、SaaS（Software as a Service）モデルに従っています。iPaaSベンダーは、月単位または年単位で組織に課金し、価格は利用階層または主要な機能パッケージによって異なります。プロバイダーはまた、統合ソリューションと一緒に、エンタープライズリソースプランニング（ERP）、顧客関係管理（CRM）、プラットフォームとしてのサービス（PaaS）、およびSaaSアプリケーションをバンドルすることもあります。iPaaSの導入は大企業で最も一般的であり、カスタムの手動コネクターだけでは複雑な統合を管理することが困難です。

iPaaS統合は、カスタムAPIやミドルウェアを介してCRM、財務、分析、アプリケーション、その他のビジネス・アプリケーションを接続する従来の分野であるエンタープライズ・アプリケーションの連携（EAI）を基盤として構築されています。EAIは、オンプレミス・システム間の対話を容易にするために1990年代に初めて開発されました。現在、多くのEAIプラットフォームは、ハイブリッドおよびマルチクラウド統合も管理できます。開発者はiPaaSをEAIの最新のクラウドネイティブ・バリエーションであると考えています。

実際には、組織はEAIとiPaaSを補完的なシステムとして多くの場合考察します。ITチームは、社内のEAIプラットフォームを使用して中核的な統合プロセス（例えば、レガシー・サーバーからデータウェアハウスへの性能データの送信）を処理し、サードパーティーのアプリケーション間の同期などのクラウド・ベースの統合をiPaaSプラットフォームに委ねるかもしれません。