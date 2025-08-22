銀行業務の自動化とは

現代における銀行業務の自動化の取り組みはロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）や、生成AIやエージェント型AIを含む人工知能（AI）などのテクノロジーに依存しています。これらのツールは、データ入力、文書レビュー、顧客のオンボーディング、トランザクション処理などのタスクを自動化します。これにより、銀行は業務を迅速に完了し、ミスを減らし、従業員がより複雑で価値の高い業務に集中できるようになります。

複雑化が進むことはリスクをもたらしますが、自動化のメリットは大きいものです。銀行は、オートメーションの規模が拡大するにつれて、セキュリティー、コンプライアンス、レジリエンスを管理できるように、明確なプラットフォーム・ガバナンスに投資する必要があります。2025年のIBM IBVの調査によると、銀行業界のCEO（最高経営責任者）の60％以上が、オートメーションの利点を活用し、競争力を高めるためには、大きなリスクを許容しなければならないと回答しています。1

オートメーションは、不正アクセス検知やリスク管理などのサイバーセキュリティにおいて重要な役割を果たします。AIシステムはトランザクション・パターンをリアルタイムで分析し、不審なアクティビティーを識別します。コンプライアンス・チームは自動化されたワークフローを使用して、規制の変更に迅速に、場合によっては（数週間ではなく）数時間で適応します。

自動化プラットフォームは、ローコードまたはノーコードのインターフェースを提供するため、銀行はIT部門に過度に依存することなく、複数部門にわたって自動化を構築・拡張できます。このアプローチにより、カスタマー・サービス、レポート作成、マーケティング、会計などの分野でソリューションをより迅速にデプロイメントできるようになります。

リテール・バンキングでは、クレジットカードの発行、口座開設、ローン申請、コンプライアンス・チェックなどのプロセスをオートメーションでサポートしています。RPAおよびAIベースのシステムは、顧客データを抽出して検証し、フォームを処理して、ローン実行システムにデータを供給します。この効率化により、ターンアラウンド・タイムが大幅に短縮され、大規模に一貫性が確保されます。

多くの銀行は、水面下で自動化とフィンテックを使用しています。たとえば、以前は、顧客が小切手を預けると、銀行員は画像を確認し、正しいデータを入力し、資金を移動させる必要がありました。現在、システムはその作業のほとんどを自動的に実行します。顧客が銀行のモバイル・アプリを使用すると、ソフトウェアが小切手を読み取り、それを検証し、多くの場合数秒で残高を更新します。

セクター全体で、インテリジェントな自動化は大幅なコスト削減につながります。自動化により効率が向上し、住宅ローン業務などのプロセスにおけるエラーを全面的に回避できることが証明されています。また、手動では何年もかかる大規模な文書処理も、エージェント型AIとインテリジェント・ソフトウェアを活用することで、数日で完了できます。

近い将来、生成AIと機械学習（ML）は、意思決定、顧客とのコミュニケーション、パーソナライズされた金融サービスにおいて、より大きな役割を果たすと予想されます。これらのテクノロジーは、強固なセキュリティとコンプライアンスを維持しながら、より適応的で迅速な銀行業務をサポートします。