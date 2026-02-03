財務向けAIエージェント

財務チームを、コード不要のAIエージェントで強化し、スピード・正確さ・意思決定の質を高めます。

折れ線グラフを掲示するパネルの横でノートPCに向かって作業している男性

財務はエージェント型オートメーションへ

財務チームには、がむしゃらに働くのではなく、賢く働くことが求められています。プロセスや手作業における慢性的な非効率性、高まる一方のコンプライアンス要求、グローバル展開に伴う事業拡張の必要性により、株主の期待に応えることがさらに難しくなっています。このような課題があると、意思決定が遅延し、コストが増大し、業務でもボトルネックが発生します。

そこでIBM® watsonx Orchestrate® の出番です。財務業務向けにカスタマイズ可能なAIエージェントにより、反復作業を自動化し、計画サイクルを短縮し、インサイトを迅速に把握。より価値の高い業務に割く時間を生み出せます。受注から入金までの合理化であれ、予測精度の向上であれ、こうしたエージェントは実務が行われるその場所にAIをもたらします。
数分でエージェントを稼働させます。具体的な方法は、次のとおりです。 01 コードなしでビルド、拡張、カスタマイズ

AIエージェントを直感的なインターフェースで構築できるので、コーディングのスキルは不要です。プレビューし、特定の営業ワークフローに最適化し、迅速にデプロイします。

 02 アプリケーションに接続

エージェントと一般的なエンタープライズ・アプリケーションとの間のギャップを埋めるのは、80以上の主要なエンタープライズ・アプリケーションに接続できる事前構築済みツールです。

 03 ご希望のチャネルにデプロイ

エンタープライズ・グレードのセキュリティー・コントロールにより、複数のAPIやシステムで認証を一元管理します。

エージェント型AIの財務チーム

AIエージェントが主要プロセスを最適化し、オペレーショナル・エクセレンスを引き出す方法をご覧ください。
多数の小さな球体の上に置かれている金属デバイスの3Dレンダリング

予測、差異についての説明、パフォーマンスに関する洞察をAIで生成して計画策定の精度を高めることで、財務チームがギャップを解消して意思決定の質を高めるのをサポートします。このアプローチを採用した組織では、予算サイクルが最大33％1短縮し、売上予測の誤差が57％1小さくなって、財務的結果に対する信頼性が向上しています。
多数のの正方形と青色のホースの3Dレンダリング

コンプライアンスを確保し、コストを削減し、不正行為を低減するため、請求書を検証し、注文書を照合し、サプライヤーとのやり取りをエンドツーエンドで自動化します。こうしたプロセスをデジタル化し合理化した企業では、請求書1件あたりのコストを25％1削減し、請求書サイクルの期間を32％1短縮しています。
金属棒と青色の円で作った木がランプシェードの形をしている3Dレンダリング

請求書発行、信用調査、支払いリマインダーを自動化して、キャッシュフローを改善し顧客体験を向上します。このように最適化して、回収不可能な残高が43％1削減、売掛金回収日数（DSO）が32％1短縮されると、運営資金が解放され、財務健全性が高まります。
多数の金属製部品を乗せたプラットフォームで青色の多数の球体の上に置かれた金属デバイスを囲んでいる工場プロセスの3Dレンダリング

記録からレポートまでのプロセスを合理化すると、正確な財務諸表が早期に公表できます。AI駆動型オートメーションを採用した組織では、月次決算サイクルを33％1短縮すると同時に仕訳帳の誤りを2％1解消することが可能になっています。こうしたオートメーションは、正確さとコンプライアンスの向上をサポートするものです。
AIエージェントが財務にもたらすメリット
早期のデータ駆動型意思決定

AIエージェントでリアルタイムの洞察が提供されると、財務責任者は混乱にも確信を持って対応できます。

 IBM Financeによる調査結果を読む
コストの削減とキャパシティーの解放

定型業務を自動化することで、財務チームは運用コストを削減し、労働力の最大30%を戦略的な取り組みに再配置できます。

 IBM Financeによる生産性トランスフォーメーションの詳細はこちら
既存システムとのシームレスな統合

AIエージェントをERPや財務アプリと容易に接続でき、導入とスケールをスムーズにします。

 統合の詳細はこちら
次のステップ

IBM watsonx Orchestrateを無料でお試しください。また、詳細についてはIBMのエキスパートにご相談ください。

 無料評価版を試す デモの予約