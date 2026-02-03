財務向けAIエージェント

財務チームを、コード不要のAIエージェントで強化し、スピード・正確さ・意思決定の質を高めます。
財務チームには、がむしゃらに働くのではなく、賢く働くことが求められています。プロセスや手作業における慢性的な非効率性、高まる一方のコンプライアンス要求、グローバル展開に伴う事業拡張の必要性により、株主の期待に応えることがさらに難しくなっています。このような課題があると、意思決定が遅延し、コストが増大し、業務でもボトルネックが発生します。
そこでIBM® watsonx Orchestrate® の出番です。財務業務向けにカスタマイズ可能なAIエージェントにより、反復作業を自動化し、計画サイクルを短縮し、インサイトを迅速に把握。より価値の高い業務に割く時間を生み出せます。受注から入金までの合理化であれ、予測精度の向上であれ、こうしたエージェントは実務が行われるその場所にAIをもたらします。
AIエージェントを直感的なインターフェースで構築できるので、コーディングのスキルは不要です。プレビューし、特定の営業ワークフローに最適化し、迅速にデプロイします。
エージェントと一般的なエンタープライズ・アプリケーションとの間のギャップを埋めるのは、80以上の主要なエンタープライズ・アプリケーションに接続できる事前構築済みツールです。
エンタープライズ・グレードのセキュリティー・コントロールにより、複数のAPIやシステムで認証を一元管理します。
AIエージェントが主要プロセスを最適化し、オペレーショナル・エクセレンスを引き出す方法をご覧ください。
AIエージェントでリアルタイムの洞察が提供されると、財務責任者は混乱にも確信を持って対応できます。
定型業務を自動化することで、財務チームは運用コストを削減し、労働力の最大30%を戦略的な取り組みに再配置できます。
AIエージェントをERPや財務アプリと容易に接続でき、導入とスケールをスムーズにします。
1 『Put AI to work for finance in financial services（AIを業務に利用： 金融サービスでの財務）』IBM Institute for Business Value（2024年）