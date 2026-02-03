財務向けAIエージェント

財務チームには、がむしゃらに働くのではなく、賢く働くことが求められています。プロセスや手作業における慢性的な非効率性、高まる一方のコンプライアンス要求、グローバル展開に伴う事業拡張の必要性により、株主の期待に応えることがさらに難しくなっています。このような課題があると、意思決定が遅延し、コストが増大し、業務でもボトルネックが発生します。

そこでIBM® watsonx Orchestrate® の出番です。財務業務向けにカスタマイズ可能なAIエージェントにより、反復作業を自動化し、計画サイクルを短縮し、インサイトを迅速に把握。より価値の高い業務に割く時間を生み出せます。受注から入金までの合理化であれ、予測精度の向上であれ、こうしたエージェントは実務が行われるその場所にAIをもたらします。