文書処理の自動化に対する需要があることを示す強力な証拠があります。人工知能（AI）とローコード・ツールを組み合わせることで、組織は従業員の生産性を向上させ、成果を向上させることが可能になります。

実際、IBMのお客様と協力する中で、インテリジェントな文書処理を適用できるユースケースが数多く見つかりました。以下の3つのユースケース例と、組織が実現する可能性のある潜在的なメリットについて説明します。

保険: 口座開設およびサービス、個人および商業保険の請求

口座開設およびサービス、個人および商業保険の請求 行政: 社会福祉サービスの登録と資格要件、年金と退職プラン、許可とライセンス

社会福祉サービスの登録と資格要件、年金と退職プラン、許可とライセンス 銀行業務: 口座開設とサービス、住宅ローン/ローンの申請

商業保険の見積もりと承認プロセスへの適用

商業保険の見積もりと承認のプロセスは非常に競争が激しいため、最初に見積もりに対応した企業がビジネスを勝ち取ります。課題は、多くの保険会社では、このプロセスにおいて手動によるレビュー、申請データの入力、サポートするドキュメンテーションの読み取りが必要なため、競争や規模拡大が困難であることです。これにより、既存のビジネスを維持し、拡大するために必要なアドバイザリー サービスからエージェントの焦点が逸れてしまいます。インテリジェントな文書処理は、ディープラーニングを備えたAIを使用してこのプロセスを自動化し、各文書タイプを読み取って分類し、さまざまな形式から適切なデータを抽出します。抽出されたデータをワークフローに接続して、業務処理を加速して見積もりを作成し、申請を承認することができます。

インテリジェントな文書処理を適用する3つの潜在的なメリットは次のとおりです。

スタッフを追加することなく

より多くの取引を締結できるため収益が増加 処理速度の向上による顧客体験の向上。 既存の顧客アカウントの維持と拡大

社会福祉サービス登録処理アプリケーション

必要なソリューションを構築するための参考情報がITチームにないため、多数の官公庁・自治体プログラム (多数の食料補助や住宅補助金) への登録では、非効率的な手動のスプレッドシート処理が必要です。ビジネス・ユーザーは、ローコード・ツールとインテリジェントな文書処理を使用して、シンプルかつ目的に合った処理アプリケーションを構築し、登録フォームの主要なフィールドを認識できるようにシステムをトレーニングできます。さらに、簡単に設定できるバリデーターにより、日付フィールドや通貨フィールドが正確に認識されることを保証できるほか、社会保障番号などの固有のフィールドを処理するためのシンプルなカスタム バリデーターを作成することもできます。

インテリジェントな文書処理を適用する3つの潜在的なメリットは次のとおりです。

処理時間の短縮により、プログラム登録者数が増加します。 個人情報を適切な役割ベースで表示することにより、カスタム自動化ソリューションをコスト効率よく展開します。 IT部門の関与がほとんどなく、ビジネス・ユーザーによって構築されます。

個人向け銀行業務の口座サービス

銀行のウェブサイトからダウンロードできる口座サービス フォームは20 種類以上にも及びます。口座名義人は、これらのフォームを使用して口座に変更を加えたり、口座を解約したりすることができます。現在、このような作業を行うためには、フォームを読み、データを検証し、そのデータをアカウント管理システムに入力するために、かなりの規模のエージェント・チームが必要となる場合があります。しかし、ローコード ツールとインテリジェントな文書処理を使用すると、銀行は各口座サービス フォームを処理するソリューションを迅速に構築し、インテリジェントな文書処理を使用して各フォームでシステムをトレーニングして、顧客状況や口座番号などの共通フィールドだけでなく、各フォームに固有のフィールドも認識できるようになります。

RPAと組み合わせることで、銀行は抽出されたデータを取得し、銀行のバックエンドシステムへの変更を自動化することもできます。さらに、インテリジェントな文書分類を活用することで、アカウント解約フォームに迅速にフラグを立て、潜在的な逃亡リスクの可能性があるクライアントについてエージェントに警告を発することができます。

インテリジェントな文書処理を適用する3つの潜在的なメリットは次のとおりです。