ロボティック・プロセス・オートメーション (RPA) は、ワークフロー自動化、スクリーン・スクレイピング、人工知能 (AI) という3 つのコアテクノロジーで構成されています。これら3つのテクノロジーの独自の組み合わせにより、RPAは、投資収益率（ROI）が低くなってしまう手動のデスクトップ・タスクによる生産性の課題を解決できます。

RPAが最初に導入されたとき、単なる画面スクレイピングのテクノロジーという印象がありました。ある意味、それは間違いではありません。RPAは、画面アシスタンス、UIデータのよりインテリジェントな解析（ネイティブWindowsコントロール、WebブラウザーDOMモデルなど）、および多くのロボットを同時に管理する、よりスケーラブルな方法などのバリエーション・テクノロジーをよりスマートに使用した画面スクレイピングの進化形です。

RPAが市場に普及する前は、ワークフロー自動化には、完全手動、半自動化人間中心、完全自動化されたストレート・スルー・プロセスの約3つのカテゴリがありました。ほとんどすべてのオートメーション・プロジェクトの目的は、完全な手動プロセスの割合を完全に自動化されたストレートスルー・プロセスに移行することです。すべてのサービスは、APIにアクセス可能で、人間の介入をすべて排除するようプログラムされている必要があるため、できるだけ多くのストレートスルー プロセスを求めているという要望が API エコノミーを推進する要因になりました。