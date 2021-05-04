RPAは、ワークフローオートメーション、画面スクレイピング、AIという3つのコアテクノロジーで構成されています。これらのテクノロジーの独自の組み合わせにより、RPAは手動のデスクトップ・タスクの生産性の課題を解決できます。
この章では、以下について説明します。
ロボティック プロセス オートメーション (RPA)は、Excel スプレッドシートからフォームに情報をコピーしたり、顧客データを挿入して Web サイトで注文するなど、タスクを実行するために人間のユーザーがデスクトップを操作するのを模倣するプログラム (この場合はソフトウェア ロボット) です。今日のデジタル世界では多くの人間の作業が自動化されていると想定していますが、日常業務の大部分は依然として手作業を必要としており、その作業の多くは反復的なものです。
あなたが、Eメールまたはファックスで送られた請求書の処理を担当するデータ作業者であると想像してください。受信した請求書（PDF文書やファックス画像など）を読み、注文アプリケーションに手作業で注文を入力する必要があります。これが新規顧客からの注文の場合は、顧客アカウントの手動作成も必要となる場合があります。RPA があれば、ロボットはさまざまなOCR (光学文字認識)技術とインテリジェントなドキュメント処理技術を活用して請求書を読み取り、コンピューター画面上でマウスのクリックやキーボードのストロークをシミュレートして、注文アプリケーションに情報を入力できます。
RPA とスクリプトやAPIなどの他の自動化方法との主な違いの 1 つは、RPA はコマンドラインや API に限定されず、ユーザー インターフェイスも含まれることです。さまざまなモダナイゼーション技術が進歩しているにもかかわらず、自動化するための最新のAPIやコマンドラインを提供していないレガシー・ビジネス・アプリケーション（CICS、IMS、SAPなど）やネイティブ・アプリケーション（Windowsベースなど）が依然として多く存在しています。場合によっては、通常のユーザーにバックエンド API へのアクセスを許可する可能性が非常に低いため、ユーザーが API にアクセスできないだけということもあります (銀行の Web サイトやオンライン書店などのサードパーティの Web ベースのアプリケーションを使用していると想像してください)。これらのシステムに関わるタスクを自動化するには、RPAが必要です。
ロボティック・プロセス・オートメーション (RPA) は、ワークフロー自動化、スクリーン・スクレイピング、人工知能 (AI) という3 つのコアテクノロジーで構成されています。これら3つのテクノロジーの独自の組み合わせにより、RPAは、投資収益率（ROI）が低くなってしまう手動のデスクトップ・タスクによる生産性の課題を解決できます。
RPAが最初に導入されたとき、単なる画面スクレイピングのテクノロジーという印象がありました。ある意味、それは間違いではありません。RPAは、画面アシスタンス、UIデータのよりインテリジェントな解析（ネイティブWindowsコントロール、WebブラウザーDOMモデルなど）、および多くのロボットを同時に管理する、よりスケーラブルな方法などのバリエーション・テクノロジーをよりスマートに使用した画面スクレイピングの進化形です。
RPAが市場に普及する前は、ワークフロー自動化には、完全手動、半自動化人間中心、完全自動化されたストレート・スルー・プロセスの約3つのカテゴリがありました。ほとんどすべてのオートメーション・プロジェクトの目的は、完全な手動プロセスの割合を完全に自動化されたストレートスルー・プロセスに移行することです。すべてのサービスは、APIにアクセス可能で、人間の介入をすべて排除するようプログラムされている必要があるため、できるだけ多くのストレートスルー プロセスを求めているという要望が API エコノミーを推進する要因になりました。
問題は、人間中心のプロセスとストレート・スルー・プロセスの間には投資が必要であり、得られるメリットを大幅に上回る投資が必要となる場合があることです。結果として、初期のオートメーション プロジェクトの多くが、 ROIがより高くなるビジネスクリティカル プロセスに焦点を当てていることがわかります。こうしたクリティカルなビジネス・プロセスは、社内のプロセスの10％しか占めていないことが多く、残りの大部分は「ロングテール・プロセス」と呼ばれる人間中心のプロセスですが、新しいAPIの構築やプロセスの再エンジニアリングに必要な投資を正当化するほど重要ではありません。
ここで、RPAの使用が魅力的かつ実用的になります。RPAは、適切なAPI連携がなければ自動化が困難で時間のかかる一連の反復的なデスクトップ タスクを自動化するのに適しています。多くのRPAソリューション (IBM® Robotic Process Automationを含む) は、画面レコーディングとよりスマートなビジョン テクノロジーを組み合わせたローコード オーサリング ツールを提供しているため、ユーザーはソリューションをさらに簡単に、より迅速に構築できます。
これにより、人間中心のプロセスとストレートスルー プロセスの中間点を実現し、人間、ロボット、API を組み合わせたハイブリッド アプローチを使用してオートメーションを推進できるようになります。
組織内でロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）を使用する機会があるかどうかを確認するには、まず次の3つの場所を調べます。
ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）には、有人・無人という2つの主要な形態があります。RPA業種が初めて市場に導入されたとき、ロボットのほとんどは「無人」でした。本質的に、無人チャットボットはcronジョブに似ていますが、この場合、指定されたコンピューター上で実行するためにチャットボットが (通常はスケジュールに従って) ディスパッチされる点が異なります。
後に導入された「有人チャットボット」は、ユーザーが自分のコンピューター上でオンデマンドで起動できるチャットボットです。このような場合、チャットボットはタスク全体ではなく、タスク全体の一部を自動化している可能性があります。
有人チャットボットには、無人ボットと比較して主に次の2つのメリットがあります。
最近では、企業が従来の無人チャットボットに加えて、有人チャットボットをさらに展開する傾向が増加しています。
現在、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）がAIを活用している分野がいくつかあります (将来的にはさらに多くのユースケースへの拡張が期待されています)。基本的に、RPAがやろうとしていることは、人間がタスクを実行する際の人間の行動を模倣することです。
次の4つの例を示します。
RPAの揺るぎない強みは、明確なROIと、一般のビジネス・ユーザーがプログラム設定できることにあります。RPAは概念として非常に強力であり、さらなるイノベーションとアプリケーションの大きな可能性を秘めています。RPAを使用することで、企業は最初にプラットフォームをモダナイズすることなく、レガシーまたは既存のシステムから最新のAPIエコノミーに移行できるようになります。RPAが進化する分野は次のとおりです。
