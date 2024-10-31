コントロール・プレーンがコンピューター・ネットワークで実行する最も重要な役割の1つはルーティングです。ルーティングとは、データがネットワーク内で移動する経路を決定することを意味します。ルーティングは、情報が通過する可能性のあるさまざまなルートを列挙した「ルーティング・テーブル」と呼ばれるデータ・コレクションに依存しています。場合によってはそれぞれのルートに、ルーターとコントロール・プレーンがデータをルーティングする際に考慮すべき特定のメトリクスが関連付けられています。

ルーターは、ルーティング・テーブルに加えて、正しいルートを選択するための一連のルールまたはプロトコルを使用します。一例としては、ネットワーク構成の制御に使用される一般的なOpen Shortest Path First（OSPF）プロトコルが挙げられます。もう1つはドメイン・ネーム・システム（DNS）です。これはブラウザーがWebサイトを読み込めるように、ドメイン名をIPアドレスに変換するプロトコルです。