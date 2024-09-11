ファームウェアは非常に広く使用されており、非常に多くの重要なデバイスの機能に不可欠であるため、ハッカーの大きなターゲットとなっています。ファームウェアに依存するハードウェア デバイスは、同じコードを頻繁に使用するため、多くの脆弱性を抱えています。例えば、多くの場合機密性の高い業務情報を含むノートPCは、バッテリー、サウンド カード、ビデオ カード、Web カメラなどに電力を供給するためにファームウェアに依存しているため、格好の標的となります。

ファームウェアのハッキングには、多くの場合、マルウェアのデプロイメントが含まれます。これは、ファームウェアに自身を接続することで、コンピュータのシステムやユーザーに損害を与えるために意図的に書かれたコードです。一般的なマルウェアの種類には、ユーザーのデータを人質にするランサムウェア、正規のプログラムを装って検知を回避するトロイの木馬、ユーザーの機密情報を盗むスパイウェアなどがあります。ハッカーが悪用するためにマシンに物理的にアクセスする必要はほとんどなく、インターネット接続を持つデバイスの数が増えるにつれて人気が高まっている Bluetooth または Wi-Fi 接続を使用してリモートでアクセスできます。

ファームウェアの主要な機能が不十分な場合、機密ユーザー・データが盗まれたり侵害されたりする成果、悪意のある攻撃者がユーザーのマシンをリモートで制御する可能性があります。たとえば、2024 年 6 月に Google は、Pixel ファームウェアの問題により攻撃者に対して脆弱であり、その問題に対する既知の修正プログラムは存在しないという警告を発表しました2 。

企業は、ファームウェアの脆弱性のリスクをますます認識するようになり、ファームウェアが提供する多くのメリットを考慮して、システムのエクスプロイテーションを防ぐための対策を強化しています。