従来のWANは、イーサネットやWi-Fiネットワークなどの複数のローカル・エリア・ネットワーク（LAN）内のデバイスとの間でデータを送受信する物理ルーターのネットワークです。WANは、マルチプロトコル・ラベル・スイッチング（MPLS）など、複数のプロトコルの1つを使用してデータを送信できます。MPLSは最短の物理パスを使用してWANトラフィックをルーティングするプロトコルです。

単一のLANはオフィス・ビルなどの物理的な場所に限定されますが、WANには、同じオフィス内だけでなく、数マイル離れた異なる建物内にある複数のLANを含めることができます。

ただし、WANは、その地域の通信回線と、インターネット・プロバイダーのトランスポートサービスのサービス・レベル契約（SLA）に制限されています。たとえば、その地域のインターネット・プロバイダーが提供するケーブルまたはブロードバンド・インターネットを介して情報を伝送するWANは、その物理インフラストラクチャーを超えて拡張することはできません。つまり、WANネットワークが両方のオフィスの20個のLANをすべて包含できるのは、両オフィスが同じトランスポート・サービスを共有しているためです。組織が別のトランスポート・サービスを使用する地域にある3番目のオフィス・ビルを所有している場合は、そこにあるLAN接続を管理するために別のWANが必要になります。さらに、WAN内のオフィスは、インターネット・アクセスが保証する帯域幅に制限されます。この点で、SD-WANには従来のWANに比べていくつかの利点があります。

SD-WANは、一連のルーターベースのWAN上に存在するソフトウェア・レイヤーとして機能するため、これらのWANが直面する物理的な制限を超えて拡張されます。そのため、さまざまな地域、インフラタイプ、トランスポート・サービス・プロバイダーにまたがるすべてのネットワークト・ラフィックを、どこからでもアクセス可能な単一のアプリケーションから監視、制御、最適化することができます。逆に、一連のWANネットワーク上にSD-WANがない場合、個々のWANの制御と構成はハードウェア・レベルに制限されます。