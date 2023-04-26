スケールアウトは通常、分散アーキテクチャーに関連付けられています。スケールアウトには、次の 2 つの基本的な形式があります。

事前にパッケージ化されたインフラストラクチャーまたはノード（つまり、ハイパーコンバージド）のブロックに追加のインフラストラクチャー容量を追加する

顧客情報を取得しながら、アプリケーションやサービスから独立した分散サービスを使用し、性能の問題に対処し、クラウド・コンピューティングを最適化する

どちらのアプローチも、コストを削減するために、個々のコンポーネント（コンピューティング、メモリ、ネットワーク、ストレージ）の垂直スケーリング（スケールアップ）とともに、現代のクラウド・サービス・プロバイダー（CSP）で使用されています。水平スケーリング（スケール・アウト）により、サービス・プロバイダーは「成長に応じた投資」インフラストラクチャーやサービスの提供が容易になり、料金戦略に影響を及ぼします。

ハイパーコンバージド・インフラストラクチャーは、プライベートクラウドやティア2のサービス・プロバイダーでの使用としてますます人気が高まっています。このアプローチは、他の形式の分散アーキテクチャーほど疎結合ではありませんが、従来のアーキテクチャーに慣れているIT管理者が水平スケーリングに移行し、それに伴うコスト上のメリットを実現するのに役立ちます。

疎結合分散アーキテクチャーは、アーキテクチャーの各部分を独立して拡張できるため、ボトルネックを効果的に排除できます。つまり、ソフトウェア製品のグループを独立した部分として作成し、デプロイしても、全体として連携して完全なワークフローを管理できることを意味します。各アプリケーションは、独立して機能・動作できる抽象化されたサービスの集合で構成されています。これにより、製品レベルだけでなくサービス・レベルでも水平スケーリングが可能になります。さらにきめ細かなスケーリング機能は、SLA または顧客タイプ (ブロンズ、シルバー、ゴールドなど) 別、あるいは特定のAPIに対する需要レベルが異なる場合は API タイプ別でも定義できます。これにより、特定のインフラストラクチャー内でのスケーリングの効率的な使用が促進されます。