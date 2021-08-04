メーカーは、モノのインターネット（IoT）、クラウド・コンピューティングと分析、AIと機械学習などの新しいテクノロジーを生産施設や業務全体に統合しています。

スマート・ファクトリーには、データを収集して分析し、より適切な意思決定を可能にする高度なセンサー、組み込みソフトウェア、ロボティクスが装備されています。生産業務からのデータをERP、サプライチェーン、カスタマー・サービス、その他の企業システムからの業務データと組み合わせて、これまでサイロ化されていた情報からまったく新しいレベルの可視性と知見を生み出すことができれば、さらに高い価値が生まれます。

このデジタル・テクノロジーにより、自動化の向上、予知保全、プロセス改善の自己最適化、さらにとりわけ、これまで実現不可能だった新たなレベルの効率性と顧客対応が可能になります。

IBMのInstitute for Business Valueの調査によると、スマート・マニュファクチャリングは欠陥品の検出の改善を最大50％、歩留まりの改善を20％促進できることがわかりました。

スマート・ファクトリーを開発することで、第四次産業革命に突入している製造業界にとって絶好のチャンスを生み出します。工場の現場に装備されたセンサーから収集したビッグデータを分析して、製造資産のリアルタイムでの可視性を確保します。また、予知保全を実行するためのツールを提供し、設備のダウンタイムを最小限に抑えることができます。

スマート・ファクトリーの先端技術が搭載されたIoTデバイスの活用は、生産性と品質の向上につながります。手動検査を使用するビジネス・モデルの代わりに、AIを活用した視覚的な洞察を使用することにより、製造エラーを削減し、コストと時間を節約できます。品質管理担当者は最小限の投資で、スマートフォンをクラウドに接続して、事実上どこからでも製造プロセスを監視できるようにセットアップできます。また、機械学習のアルゴリズムを適用することで、製造メーカーはすぐにエラーを検出できるため、エラーの発見が遅れたことで高額な修理作業が発生するのを防ぐことができます。

インダストリー4.0の概念とテクノロジーは、ディスクリート型およびプロセス型の製造業、さらに石油とガス、鉱業、その他の業界を含むあらゆるタイプの事業に適用できます。

