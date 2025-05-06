従来のデータ管理ツールでは、処理が遅れるように静的かつ構造化された形式でイベントを保管することで、イベントの可能性を制限してしまうことがよくあり、実行可能な価値が即座に失われます。この価値を取り戻すには、組織はデータを元の動的形式に復元する必要があります。このプロセスでは、メインフレーム上のコア・トランザクション、IoT（モノのインターネット）デバイスやその他のクリティカルなソースからのセンサー・データなど、発生したイベントをキャプチャーし、それらを実行可能なインテリジェンスに変換します。

バッチ処理からリアルタイム・データ・ビューへのこうした重要な移行により、イベント主導型の統合のための堅牢な基盤が築かれます。イベントの発生源から必要な場所への継続的な流れを促進することで、組織はデータ・インフラストラクチャーを静的なシステムから動的な洞察主導のフレームワークに変換できます。

これらのフレームワークは、リアルタイムの洞察を解き放ち、断固とした行動を可能にし、競争上の優位性を生み出します。組織がこの重要な最初のステップを受け入れることで、リアルタイムのインテリジェンスを効果的に活用し、新たな機会に迅速に対応できるようになります。