マネー・ロンダリング対策とは

マネー・ロンダリング対策法とは、米国国内のマネー・ロンダリング犯罪の防止・告発のために連携して機能するいくつかの法やポリシーをまとめたものです。マネー・ロンダリングはさまざまな国で行われることが多いため、この犯罪との戦いには、国内外の複数の政府組織との間の協力も必要です。以下に挙げるものが、マネー・ロンダリングから保護する米国の法律で非常に注目すべきものの一部の概要です。

これらの法律や組織には、次のものが含まれます。

銀行秘密法（BSA）：通貨および外国取引報告法としても知られるBSAは、1970年に制定され、銀行やその他の金融機関を通じたマネー・ロンダリング行為を防止・告発することを目的とした最初の法律でした。銀行秘密法では、銀行に対し、政府の調査に協力し、金銭の動きを追跡することで違法行為の資金繰りに対抗することを義務付けていました。例えば、10,000米ドルを超える現金取引に対して通貨取引報告（CTR）を作成することを銀行に科しています。

マネー・ロンダリング規制法：この法律は1986年に作成され、マネー・ロンダリングを連邦犯罪に定めました。主に、麻薬カクテルによるマネー・ロンダリングを取り締まることに焦点を当てています。この法律により、政府は犯罪者を告発しなくても、資産を差し押さえることができます。この法律は、CTRを拡張し、現金だけでなく、1万米ドルを超えるすべての取引を対象に含めるようにしました。

Annunzio-Wylieマネー・ロンダリング防止法：1992年に制定されたこの法律は、主に銀行に焦点を当てています。これは銀行にマネー・ロンダリング対策の実施を求め、犯罪者がマネー・ロンダリングのために同機関を使用した場合には、罰金を科しています。この法律により、疑わしい取引報告（SAR）が導入されました。これは、顧客または取引にマネー・ロンダリングのフラグが疑われる場合に、銀行に届け出を義務付けるものです。

愛国者法：これは、2001年9月11日にニューヨークで発生した同時多発テロの後に施行されたもので、マネー・ロンダリングを通じたテロ資金供与（CFT）やテロ活動の追跡と防止を目的としています。この法律により、銀行と政府内のテロ対策部門との連携が強化され、マネー・ロンダリングに対する罰金や刑罰が厳格化されました。愛国者法において重要なポイントは、顧客識別プログラム（CIP）です。これは、顧客確認（KYC）としても知られ、銀行に顧客の身元調査を求めるものです。

FinCEN：金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）がBSAと愛国者法に追加されました。また、金融機関が遵守する必要がある顧客のデュー・ディリエンスに関する厳格なルールが施行されました。

さまざまな国内外の政府機関、機関、法執行機関が世界中でマネー・ロンダリングと戦っています。