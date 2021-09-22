マネー・ロンダリング対策とは

マネー・ロンダリング対策（AML）の取り組みには、法律、規制、手順が含まれます。それらは、犯罪者が違法行為によって得たお金（「汚れた金」など）を合法的所得つまり「きれいな金」に交換するのを防ぐために策定されたものです。

「汚れた金」という言葉は、アル・カポネが現金払いのコインランドリー・チェーンで、違法行為で手に入れた金を「洗浄」したことに由来しています。

マネー・ロンダリングには、配置、階層化、統合の3つの段階があります。

  • 配置とは、汚れた金を銀行口座または企業などの金融システムにつぎ込む行為です。配置メソッドの一例として、合法的所得（現金商売など）との資金の融合、汚れた金での負債の返済、ギャンブル、不動産投資、外貨の密輸と両替が挙げられます。

  • 階層化では、あいまいで追跡が難しいさまざまな帳簿操作を使用して、資金源を隠します。多くの場合、階層化は、国際的な送金（特に口座の所有者のプライバシーを尊重する法律がある国への送金）を伴います。通常、金銭は分割され、資金源を遡ることが実質的に不可能になるまで、複数回に分けて移送されます。

  • 統合は、きれいになった金が引き出され、「きれい」な銀行口座に入金されことです。その後、そのお金はあらゆる用途で使用できるようになります。

マネー・ロンダリング対策法の対象は、一部のマネー・ロンダリング行為や犯罪行為に限られていますが、黙示的には広範囲に及びます。例えば、AML規制は、クレジットを発行したり、顧客の預金を受け入れたりする銀行などの金融機関に対して、顧客の行動を監視し、マネー・ロンダリング行為を支援していないか確認することを義務付けています。銀行がこれらの法律や規制に従わない場合、多額の罰金やその他の強制措置が科されるなど、多大な損害が生じる可能性があります。
マネー・ロンダリング対策法とは

マネー・ロンダリング対策法とは、米国国内のマネー・ロンダリング犯罪の防止・告発のために連携して機能するいくつかの法やポリシーをまとめたものです。マネー・ロンダリングはさまざまな国で行われることが多いため、この犯罪との戦いには、国内外の複数の政府組織との間の協力も必要です。以下に挙げるものが、マネー・ロンダリングから保護する米国の法律で非常に注目すべきものの一部の概要です。

これらの法律や組織には、次のものが含まれます。

銀行秘密法（BSA）：通貨および外国取引報告法としても知られるBSAは、1970年に制定され、銀行やその他の金融機関を通じたマネー・ロンダリング行為を防止・告発することを目的とした最初の法律でした。銀行秘密法では、銀行に対し、政府の調査に協力し、金銭の動きを追跡することで違法行為の資金繰りに対抗することを義務付けていました。例えば、10,000米ドルを超える現金取引に対して通貨取引報告（CTR）を作成することを銀行に科しています。

マネー・ロンダリング規制法：この法律は1986年に作成され、マネー・ロンダリングを連邦犯罪に定めました。主に、麻薬カクテルによるマネー・ロンダリングを取り締まることに焦点を当てています。この法律により、政府は犯罪者を告発しなくても、資産を差し押さえることができます。この法律は、CTRを拡張し、現金だけでなく、1万米ドルを超えるすべての取引を対象に含めるようにしました。

Annunzio-Wylieマネー・ロンダリング防止法：1992年に制定されたこの法律は、主に銀行に焦点を当てています。これは銀行にマネー・ロンダリング対策の実施を求め、犯罪者がマネー・ロンダリングのために同機関を使用した場合には、罰金を科しています。この法律により、疑わしい取引報告（SAR）が導入されました。これは、顧客または取引にマネー・ロンダリングのフラグが疑われる場合に、銀行に届け出を義務付けるものです。

愛国者法：これは、2001年9月11日にニューヨークで発生した同時多発テロの後に施行されたもので、マネー・ロンダリングを通じたテロ資金供与（CFT）やテロ活動の追跡と防止を目的としています。この法律により、銀行と政府内のテロ対策部門との連携が強化され、マネー・ロンダリングに対する罰金や刑罰が厳格化されました。愛国者法において重要なポイントは、顧客識別プログラム（CIP）です。これは、顧客確認（KYC）としても知られ、銀行に顧客の身元調査を求めるものです。

FinCEN：金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）がBSAと愛国者法に追加されました。また、金融機関が遵守する必要がある顧客のデュー・ディリエンスに関する厳格なルールが施行されました。

さまざまな国内外の政府機関、機関、法執行機関が世界中でマネー・ロンダリングと戦っています。

  • 米国の組織：FinCen、証券取引委員会（SEC）、連邦捜査局（FBI）、中央情報局（CIA）、および米国郵便公社（USPS）などの法執行機関や規制機関。

  • 国際的な機関：金融活動作業部会（FATF）、国連薬物犯罪事務所（UNODC）、世界銀行金融完全性ユニット、国際通貨基金（IMF）を含む組織。
マネー・ロンダリング対策コンプライアンス・プログラム

マネー・ロンダリング対策コンプライアンス・プログラムは、企業がAMLのポリシーと規制を遵守するために行うものです。AMLコンプライアンス・プログラムは、マネー・ロンダリング、テロ資金供与、不正行為に関するリスクを明らかにし、対応するようにも設計されています。

そのためには、企業は一連の要件に従う必要があります。組織がAMLコンプライアンスを実現するのを支援するマネー・ロンダリング対策には、以下に挙げる5つの柱があります。

  1. AMLコンプライアンス・オフィサーの任命。
  2. 社内ポリシーと手順の作成。
  3. 継続的なAMLプログラム・トレーニングの実施。
  4. 第三者による独立したレビューの提供。
  5. 顧客のデュー・ディリジェンスの実行（顧客確認と顧客適合性の把握）。
マネー・ロンダリング対策KYC

マネー・ロンダリングを阻止する最も簡単な方法は、金融機関に「顧客確認」ルールを導入することです。お金が1人の個人または1つの組織に関連付けられ、各取引が追跡可能であれば、マネー・ロンダリングはほぼ不可能です。過去50年間に可決されたさまざまなAML法を見れば分かるとおり、顧客のデュー・ディリジェンスに関するルールはますます厳しくなっています。
BSAの報告要件

銀行秘密法は、金融機関に対し、マネー・ロンダリングに利用される可能性のあるあらゆる活動を報告するよう求めています。以下に、金融機関がマネー・ロンダリング犯罪に遭遇したときに多く適用される、銀行秘密法を遵守するために重要な4つの報告要件を示します。

  • 疑わしい取引報告（SAR）：金融機関は、あらゆる不審な取引を検知してから30日以内にこの報告書を記入するよう求められています。

  • 外国銀行口座報告書（FBAR）：個人が米国国外で口座または金融商品を所有しているときに記入する必要があるフォームです。

  • 通貨取引報告書（CTR)：この報告書は、顧客が1万米ドルを超える金額を入出金する際に必要となります。

  • 通貨または金融商品の国際輸送報告書（CMIR）：この報告書はCRTに似ていますが、預金または送金ではなく、ある顧客から別の顧客へ物理的に移動・発送・輸送された通貨の額が1万米ドルを超える時に必要とされます。
AMLコンプライアンスの問題

マネー・ロンダリングは国際的な犯罪ですが、多くのルールは地域ごとに定められており、場合によっては連邦政策と矛盾する可能性があるため、金融機関がルールや規制を遵守し続けることが困難になっています。一部の銀行は、コンプライアンスの遵守が困難な国やマネー・ロンダリングを促進しているという評判のある国でのサービスを停止することを決定したことさえあります。

人工知能（AI）ツールとソフトウェアにより、犯罪行為を検出する全体的なプロセスが改善されました。例えば、AIとロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）では、非構造化データに対して統計分析を実行して、ハイリスクの事例を見つけたり、重複データによる誤検知を排除したりできます。また、AIは自然言語処理（NLP）を使用して、ユーザー行動の変化を検出し、そのデータをコンテキスト情報と組み合わせて、金融機関の「顧客確認」能力を向上させます。

AIツールはマネー・ロンダリング検出機能を改善させましたが、完璧ではありません。これらのプログラムは、まだ口座と金融取引に誤フラグを立ててしまう可能性があります。AIツールの導入率が高まるにつれてエラー率が減少し、金融機関はマネー・ロンダリング対策に関する法律や規制をより効率的に遵守できるようになります。
AMLの仕事と認定資格

マネー・ロンダリング対策の仕事は、ITから財務、研究、コンプライアンス、法律、そしてもちろん調査と法執行に至るまで、組織のさまざま部門に見られます。

民間部門では、認定を受けたマネー・ロンダリング対策の専門家や財務の専門家が、組織がコンプライアンスを遵守し続けられるように支援しています。また、潜在的なマネー・ロンダリング対策スキームの発見を支援できます。公共部門では、政策立案、法務、法執行という3つの主要なAMLキャリア・パスがあります。

この分野の仕事に就くには、学位や実務経験に加えて、マネー・ロンダリング対策の認定資格が必要になることがよくあります。マネー・ロンダリング対策の認定資格、団体、トレーニングとして、以下の3つがよく知られています。

  • LimraによるAMLのトレーニングと認定
  • 公認AMLスペシャリスト認定資格（Certified Anti-Money Laundering Specialist、CAMS）
  • 公認AMLスペシャリスト協会（Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists、ACAMS）
マネー・ロンダリング対策とIBM

IBM Safer Paymentsは、組織がコスト効率の高い方法でマネー・ロンダリング対策プログラムを導入するのに役立つAIソリューションです。機関は、このIBM Cloud Pak for Dataで提供されるAI搭載の分析ソリューションのポートフォリオを使用して、顧客のオンボーディングを改善し、不正管理を最適化できます。

さらに、IBMのCloud Pak for Dataを使用することで、このツールはコンプライアンス・チェックをサポートし、顧客管理、支払いの安全性、不正行為の告発、アラート・トリアージ措置、エンティティー調査、地理的リスク評価を支援します。

マネー・ロンダリング対策のコンプライアンスを向上させる方法を学ぶには、今すぐ無料のIBM Cloudアカウントを登録してください。
IBM Safer Payments

IBM Cloud Pak for DataとRed Hat®でサポートされたAI搭載ソリューションを使用して、金融犯罪のコンプライアンスと不正行為に対して、包括的でリスク・ベースの費用対効果の高いアプローチを取ることができます。

IBM Cloud Pak for Data

IBM® Cloud Pak for Dataは、オープンで拡張可能なデータ・プラットフォームであり、あらゆるクラウド上で、AIや分析にすべてのデータを利用できるようにするデータ・ファブリックを提供します。

銀行業におけるITサービスとソリューション

ハイブリッドクラウドとAIの機能は、銀行が新たな業務モデルに移行して、デジタル化とスマート・オートメーションを取り入れ、コマーシャル・バンキングとリテール・バンキングの新時代において継続的な収益性を達成するのを支援します。

IBM Safer Paymentsは、カスタムでユーザーフレンドリーな意思決定モデルの作成を支援するため、新たな脅威に迅速に対応し、より迅速かつ正確に不正を検出できるようになります。生成AIを使用して、ベンダーやデータサイエンティストに依存せずに、詐欺師を打ち負かすことができます。

