BizOpsは、ビジネスとITオペレーションを統合し、データを使用してビジネス目標とKPIを関係するITオペレーションに関連付けたり、その逆の関連付けを行ったりします。

すべての注文を24時間以内に完了するというビジネス目標があるとします。「オートパイロット」は、注文とフルフィルメントのビジネス・プロセスからビジネス・イベントを観察することに片目を光らせます。もう一方の目は、それらのプロセスを実行するシステムからのITイベントを観察します。BizOpsソリューションは、十分な時間、トレーニング、データがあれば、24時間のKPIがいつ達成されないかを予測し、その理由と改善方法を説明することができます。

このコンセプトは新しいものではありません。新たな機能は、デジタル・トランスフォーメーションを通じて生成および取得された大量のデータのおかげで、これらの要素をいかに効果的に統合できるかということです。。「現在、ビジネスの多くはITを通じて実施されています」とベイリー氏は言います。「物理的な銀行がオンライン・バンキングに移行し、物理的な小売業がeコマースに移行することを考えてみてほしい。そして、ITに実装されていないビジネスの部分はありますか？おそらく、それらはIT部門が管理しているでしょう」

ベイリーが言うように、倉庫では人間がピッキングや梱包を行っているかもしれないが、その活動はITによって管理されています。どのようなエンド・ツー・エンドのプロセスでも、各ステージはITによって実装または管理されています。そして、ITシステムへのこのレベルの関与は、ビジネスの実行に関するデータを収集する比類ない機会を与えてくれます。これは、競争で優位に立つためにビジネスを自動操縦にするうえで大きな一歩となります。