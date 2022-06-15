オートパイロットが導入されたのは1912年のことで、長距離空の旅の時代を切り開きました。ジャイロスコープと高度計を舵に取り付けることで、航空機は軌道を維持できるようになりました。今日、インテリジェントな自動化は、クリティカルなプロセスを監視および自動化することで、同様にビジネスに革命をもたらすことが期待されています。これにより、組織は細心の注意を払わなくてもビジネスを成功させることができます。
「アート・オブ・オートメーション」ポッドキャスト を主催しています。こちらでは、企業におけるオートメーションの応用について探ります。最近のエピソードでは 、 AIOpsとオブザーバビリティの著名なエンジニアであるクリス・ベイリーに、 BizOpsについて話を聞きました。BizOpsは、ビジネスオペレーションをより簡単に表現できるだけでなく、まったく新しいアプローチです。私たちは、この新たなプラクティスの原動力となるもの、それを導入する上での課題、そしてデジタル化が進む世界におけるメリットについて話し合いました。
BizOpsは、ビジネスとITオペレーションを統合し、データを使用してビジネス目標とKPIを関係するITオペレーションに関連付けたり、その逆の関連付けを行ったりします。
すべての注文を24時間以内に完了するというビジネス目標があるとします。「オートパイロット」は、注文とフルフィルメントのビジネス・プロセスからビジネス・イベントを観察することに片目を光らせます。もう一方の目は、それらのプロセスを実行するシステムからのITイベントを観察します。BizOpsソリューションは、十分な時間、トレーニング、データがあれば、24時間のKPIがいつ達成されないかを予測し、その理由と改善方法を説明することができます。
このコンセプトは新しいものではありません。新たな機能は、デジタル・トランスフォーメーションを通じて生成および取得された大量のデータのおかげで、これらの要素をいかに効果的に統合できるかということです。。「現在、ビジネスの多くはITを通じて実施されています」とベイリー氏は言います。「物理的な銀行がオンライン・バンキングに移行し、物理的な小売業がeコマースに移行することを考えてみてほしい。そして、ITに実装されていないビジネスの部分はありますか？おそらく、それらはIT部門が管理しているでしょう」
ベイリーが言うように、倉庫では人間がピッキングや梱包を行っているかもしれないが、その活動はITによって管理されています。どのようなエンド・ツー・エンドのプロセスでも、各ステージはITによって実装または管理されています。そして、ITシステムへのこのレベルの関与は、ビジネスの実行に関するデータを収集する比類ない機会を与えてくれます。これは、競争で優位に立つためにビジネスを自動操縦にするうえで大きな一歩となります。
しかし、ビジネスストラテジーとITシステムをどのように結びつけるかという、根強い課題が残っています。それはどのようなものでしょうか？
ベイリー氏はeコマースの例を挙げています。例えば、ITに障害が発生し、eコマースサイトの決済プロセスが停止したとしましょう。しかし、ウェブサイト上でユーザーが何を閲覧し、何をしているかを追跡することはできます。そして、失敗した支払い要求をすべて追跡することができます。そこから、たとえば1時間に100万ドルの商品を売るというビジネスの目標に対する停電の影響を理解することができます。何回支払いが失敗したかをあなたは正確に知っているのです。あなたはまた、影響を受けた顧客が誰なのか、彼らがカートに何を入れようとしたのかも知っています。
この時点でできることは2つあります。
このすべてが100% デジタルになるかもしれません。影響分析は、オブザーバビリティー・テクノロジーを使用して100%デジタル化されています。しかし、影響を受ける顧客に対応する方法は、デジタルと人間的なタッチを組み合わせたものになる可能性があり、価値の高い顧客に対しては、販売を再現するために人間的なタッチを残すことになるかもしれません。
アプリケーション・パフォーマンス管理（APM）ソフトウェアは、IT担当者が長年にわたってデータを監視、観察、分析するために役立ってきました。これらのツールは、IT上で実行されるあらゆるビジネス・プロセスで使用できるようになりました。これは、これらの個別のプロセスに対する深い洞察を提供するだけではありません。データを通じて2つの領域を結びつけることで、管理者はITの変化がビジネス目標にどのような影響を与えるか、またITの拡張や変更がどのように必要になるかを理解できます。
マーケティング・キャンペーンを開始し、その目標はサイト・トラフィックを 50% 増やし、ショッピング・コンバージョンを 20% 増やすことだとします。これらのビジネス目標は、IT目標にマッピングする必要があります。ウェブサイトでのリクエストに対応するキャパシティを50% 増やし、ショッピングでのコンバージョンに対応する決済処理キャパシティを20% 増やす必要があるかもしれません。また、フルフィルメントのために、より多くのスタッフが必要になるかもしれません。
あなたの組織が、多くの組織と同様に、IT部門とビジネス部門がサイロ化し、リソースの奪い合いをしているのであれば、BizOpsのアプローチは朗報です。あなたも一緒にいるという意味す。
ビジネスのデジタル化に伴い、企業の隅々までデータを監視し、把握することができるようになっています。BizOpsのアプローチは、ITからビジネス・ストラテジーまで、これらのイベントを関連付けることを目指しています。それは、より幸せな顧客を生み出す強力な方法であり、あなたのビジネスが自動操縦のように、あなたの全神経を集中させることなく、まっすぐに、忠実に実行されるようになるための大きな一歩なのです。
インテリジェントな資産管理とサプライチェーンのための AI を活用したソリューションを使用して、より回復力のあるビジネスを構築します。
IBMと共に、豊富なデータと強力なAIテクノロジーを活用し、最適化プロセスを統合して、ビジネス・オペレーションを変革します。
IBM Cloud Pak for Business Automation は、運用管理と自動化のための統合ソフトウェア・コンポーネントのモジュール式セットです。
業界をリードするIBMのソリューションで、事業運営を変革します。インテリジェント・ワークフローとオートメーション・テクノロジーを使って、生産性、俊敏性、イノベーションを強化します。