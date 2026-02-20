エージェント型データ管理では、AIエージェントを使用して企業全体のデータ・プログラムを調整および最適化します。1これには以下が含まれます。

データパイプラインの構築

データソースの発見

プロビジョニングとストレージの階層化

意味論的な一貫性の維持

ガバナンスとアクセス制御の強化

データ品質と整合性の管理

ワークロードとパフォーマンスの最適化

分析とビジネス・インテリジェンスにおける洞察の生成

厳格なワークフローに頼る代わりに、ADMは専門的なエージェントを用いてデータライフサイクルの各段階にインテリジェンスをもたらします。システムは意図を解釈し、関わるデータやポリシーを判断し、状況の変化に応じて自動的に運用を適応させます。

これらの機能の多くは、エージェント内部の推論レイヤーを提供する大規模言語モデル（LLM）によって実現されます。LLMは自然言語処理を使用して意図を解釈し、それを調整されたデータストラテジーに変換します。これは、ChatGPTやGoogle Geminiなどのツールがプロンプトを解釈する方法に似ています。メタデータ、データ・リネージュ、機械学習、ビジネスルールを活用して、どのデータが関連性があるか、どのように検証・管理されるべきか、どのように下流のアナリティクスに備えるべきかを決定します。

そこからエージェント型システムがデータ・タスクを完了するために必要な手順を説明します。これには、ソースへのアクセスやポリシーの適用、ワークロードの最適化、ストレージの動作の管理、そして最終的には信頼できる出力の作成が含まれる場合があります。