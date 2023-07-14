L'AI è una tecnologia dirompente che comporta alcune sfide che le organizzazioni devono tenere presenti.

Cambiamento culturale: i professionisti delle HR svolgono un ruolo cruciale nella creazione delle pipeline dei talenti e nella formazione dei dipendenti per posizioni a valore aggiunto, consentendo alle aziende di rimanere competitive anche in mezzo alle interruzioni tecnologiche. Tuttavia, se i team IT colgono l'opportunità di supervisionare le iniziative di automazione delle risorse umane, c'è il rischio che il ruolo dei dipendenti HR perda valore a causa dell'automazione.

La Society for Human Resources Management sottolinea che comprendere e utilizzare al meglio il potere dell'automazione può determinare l'avanzamento o la marginalizzazione dei professionisti HR.1 Utilizzando il software di automazione per ridurre il tempo dedicato all'inserimento dei dati di routine, i professionisti HR possono concentrarsi sui cambiamenti esterni significativi.

Cybersecurity: l'AI è suscettibile all'hacking, soprattutto durante la fase di addestramento, quando vengono creati algoritmi di machine learning. Gli attacchi di avvelenamento dei dati inseriscono codici o informazioni dannose nei set di addestramento, infettando potenzialmente innumerevoli esecuzioni di modelli di machine learning e, in ultima analisi, la rete aziendale. I leader aziendali possono collaborare con i centri operativi IT e di sicurezza (SOC) per creare piani che mantengano i progetti di AI sicuri durante l'intero ciclo di vita.



Privacy dei dipendenti: l'utilizzo dell'AI per ottimizzare i processi e valutare le prestazioni potrebbe sollevare delle preoccupazioni. Le organizzazioni possono prendere sul serio la privacy dei dipendenti e affrontare la privacy in una strategia di gestione dei dati prima che i sistemi di AI vengano utilizzati per raccogliere e analizzare i dati personali. Le risorse umane possono avvisare i dipendenti su quali dati vengono raccolti e utilizzati per i sistemi di AI. Creare o utilizzare un sistema di AI basato sulla trasparenza è un primo passo per contribuire a risolvere i problemi di privacy.



Integrazione: alcuni programmi HR indipendenti possono essere difficili da integrare nell'infrastruttura IT esistente. Al contrario, se i dati acquisiti non sono completamente integrati, questo potrebbe portare a più valori di dati che non corrispondono.

Reskilling: l'AI e l'automazione possono eliminare alcuni tipi di lavoro tradizionalmente svolti dalle persone e potrebbero avere un impatto sui ruoli di alcuni dipendenti. Affronta questa sfida con un piano per la riqualificazione dei talenti e la ristrutturazione dei ruoli lavorativi.



Tempo di implementazione: l'automazione di qualsiasi processo HR richiede un investimento di tempo iniziale per configurare un sistema di automazione, migrare i dati, analizzare i processi e riprogettarli per migliorare l'automazione. Prima della distribuzione su larga scala, un team HR che implementa l'automazione può formare il personale e lasciare che si familiarizzi con i nuovi strumenti, quindi svolgere test e risoluzione dei problemi per assicurarsi che l'automazione funzioni in modo ottimale. Se tutto funziona bene, i team che automatizzano il proprio lavoro hanno gettato le basi per un risparmio di tempo a lungo termine.