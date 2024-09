Come costruire una strategia di successo per l'esperienza dei dipendenti

Concentrarsi sull'offrire un'esperienza positiva ai dipendenti è la prima responsabilità. Ma come si può incidere sul cambiamento?

1. Dare priorità all'empatia

Le organizzazioni veramente interessate a creare una strategia efficace per l'esperienza dei dipendenti dovrebbero dimostrare di avere a cuore la vita e la salute generale dei propri dipendenti. In cambio, è probabile che quelle organizzazioni abbiano dipendenti dedicati e felici che vogliono aiutare la loro organizzazione a prosperare. Tuttavia, l'empatia non può essere simulata o applicata a metà (link esterno a ibm.com). L'organizzazione e i suoi dirigenti devono fare della cura quotidiana dei dipendenti una missione o un valore chiave e impegnarsi per dimostrare che hanno a cuore il benessere dei propri dipendenti. Possono dimostrarlo attraverso il modo in cui assegnano il lavoro, il modo in cui danno priorità al riconoscimento dei dipendenti, il modo in cui permettono ai dipendenti di prendersi cura delle loro esigenze fuori dal lavoro e il modo in cui comunicano come un dipendente può mantenere un forte equilibrio tra lavoro e vita privata. Per produrre empatia, l'organizzazione deve investire nella cultura dell'ambiente di lavoro, in modo che i propri approcci siano autentici.

2. Personalizzare le iniziative

Sebbene ogni organizzazione abbia determinati approcci fondamentali all'esperienza dei dipendenti che vuole creare per tutti, può scegliere di personalizzare alcuni elementi per i singoli dipendenti. Un modo per farlo è creare delle employee personas, dove, come per i clienti, si suddividono i dipendenti in gruppi e si individuano i modi per attirarli.

Ad esempio, alcuni dipendenti potrebbero avere determinate circostanze che li obbligano a lavorare da casa più degli altri dipendenti. Alcuni dipendenti rispondono a incentivi diversi rispetto ad altri. Ad esempio, un dipendente potrebbe desiderare la flessibilità di lavorare da casa, mentre altri si preoccupano maggiormente dei benefici per il benessere, come una migliore assistenza sanitaria o il pagamento dell'abbonamento in palestra.

3. Incoraggiare i dipendenti a esprimere le proprie opinioni

I dipendenti vogliono sentirsi coinvolti nelle decisioni dell'organizzazione nell'ambiente di lavoro, soprattutto se queste decisioni hanno un impatto diretto sulla loro vita. Incoraggiare il feedback dei dipendenti è il modo migliore per identificare nuovi modi per migliorare la soddisfazione dei dipendenti.

Le organizzazioni possono sollecitare il feedback dei dipendenti attraverso sondaggi ufficiali, come quelli sul coinvolgimento, e altri punti di contatto quotidiani, come i colloqui settimanali one-to-one e la creazione di una politica di porte aperte per i rapporti diretti. Incoraggiare i dipendenti a parlare quando non sono soddisfatti o vedono un modo in cui l'organizzazione può servire meglio i loro lavoratori migliorerà l'esperienza complessiva dei dipendenti, aiuterà a scoprire i problemi e creerà un rapporto migliore tra datore di lavoro e dipendente. Chiedere ai dipendenti di proporre idee su come migliorare l'organizzazione è una soluzione vantaggiosa per tutti: i dipendenti sanno di essere ascoltati e l'organizzazione beneficia di un pensiero nuovo.

4. Festeggiare i risultati raggiunti

Ci sono molte opportunità per un'organizzazione di riconoscere i propri dipendenti. Le organizzazioni possono riconoscere traguardi come gli anniversari o il completamento di un grande progetto e parlare di quanto sia stato importante quel dipendente per l'azienda. Celebra anche il modo in cui l'organizzazione sta avendo successo. Tieni traccia di metriche come la soddisfazione generale sul lavoro derivate dai sondaggi e premia il team delle risorse umane e le altre parti interessate che stanno creando esperienze positive per i dipendenti e l'intera organizzazione. Le organizzazioni possono farlo attraverso i canali di comunicazione tradizionali come l'e-mail e l'intranet e in piccoli gruppi e riunioni individuali.

5. Responsabilizzare i middle manager

Più i manager percepiscono la fiducia nei loro confronti quando si tratta di prendere decisioni importanti, meglio si sentiranno riguardo al loro lavoro. questo migliora anche l'esperienza dei loro diretti collaboratori, perché conoscono e lavorano direttamente con le persone che prendono le decisioni che influenzano più direttamente il loro lavoro. I middle manager possono avere un'enorme influenza sullo sviluppo della carriera, sulla fidelizzazione dei dipendenti e sull'identificazione e la crescita di talenti ad alte prestazioni.

I dipartimenti delle risorse umane possono collaborare direttamente con i manager per aiutarli a identificare opportunità di sviluppo che possono discutere con i loro referenti diretti in modo informale o trasformarle in formazione formale sullo sviluppo.

Sono, inoltre, i principali amministratori per quanto riguarda i seguenti aspetti: