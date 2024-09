AI per le assunzioni

Il recruiting è il processo di attrazione e assunzione di candidati qualificati per ricoprire ruoli all'interno di un'organizzazione. Si tratta di un flusso di lavoro, passo dopo passo, completo: dall'identificazione delle competenze necessarie all'inserimento di un nuovo dipendente. Il processo di recruiting è, in definitiva, progettato per rendere le assunzioni più efficienti, convenienti, scalabili e allineate con gli obiettivi aziendali e i requisiti legali.

Oltre a coprire i ruoli e a soddisfare le esigenze del personale, le strategie di recruiting di oggi mirano a fornire un'esperienza positiva ai candidati. I team delle risorse umane (HR) mettono in evidenza il meglio della cultura aziendale e utilizzano la tecnologia per rendere più efficiente il processo di candidatura. In un ambiente che favorisce chi cerca lavoro, i dati e l'intelligenza artificiale possono offrire alle aziende un vantaggio competitivo fornendo una migliore comprensione del tipo di lavoratori di cui hanno bisogno e di come attrarli meglio.