Cos'è una push notifica push?

Una notifica push è un breve messaggio che viene visualizzato come pop-up sul browser desktop, sulla schermata iniziale di un dispositivo mobile o nel centro notifiche del dispositivo da un'app mobile.

Le notifiche push sono in genere avvisi opt-in che visualizzano testo e contenuti multimediali, come immagini o pulsanti, che consentono a un utente di eseguire un'azione specifica.

Le organizzazioni utilizzano le notifiche push come canale di marketing o di comunicazione, ma possono anche essere utilizzate come meccanismo di sicurezza.

 L'origine delle notifiche push

Inizialmente le notifiche push venivano associate al concetto di "pericolo", ma non nel senso classico del termine. Mentre lavorava come direttore del design per Danger, il precursore di Android, Matias Duarte e il suo team di progettazione hanno sviluppato le notifiche push nel 2008.

Nel 2009, Apple ha rilasciato i suoi messaggi push, o notifiche, tramite il suo servizio di messaggistica cloud, APNS (Apple Notification Service). Il servizio progettato da Apple è ora diffuso su tutti i dispositivi iOS, dagli iPad agli iPhone, sotto forma di notifiche push per gli utenti dei dispositivi mobili.
Esistono due tipi di notifiche push: basate sul web e basate su app
  1. Le notifiche basate sul web, definite anche notifiche "web-push", possono essere visualizzate su desktop o dispositivo mobile. Qualsiasi sito può inviare una notifica push tramite i sistemi operativi (SO) e i browser supportati. Le notifiche possono aprirsi in diverse aree di uno schermo o di una visualizzazione, a seconda del tipo di browser o sistema operativo. 

  2. Le notifiche basate su app sono quelle che la maggior parte degli utenti considera notifiche push (sebbene le notifiche push web siano altrettanto comuni). Questo tipo di notifica viene creato all'interno dell'app. Dal dispositivo di un utente, sia esso mobile o desktop, il destinatario deve in genere prima acconsentire a riceverle. Queste notifiche o avvisi sono solitamente finestre pop-up sui dispositivi mobili. Le app offrono queste opzioni per aumentare il coinvolgimento degli utenti all'interno dell'app e il tasso di apertura o per spingere un lead a compiere un'azione specifica.
Come si usano le notifiche push

Una notifica push è un tipo di canale che sfrutta la comunicazione. Il marketing è lo strumento principale che sviluppatori e organizzazioni impiegano per creare e utilizzare le notifiche push. Tuttavia, le notifiche push vengono usate regolarmente anche per la comunicazione ai cittadini e, meno spesso, per l'autenticazione sicura.

  • Marketing: Una notifica push nel marketing può essere un canale potente per aumentare le vendite e la fidelizzazione dei clienti e fornire dati per metriche di marketing più approfondite. Come strategia di marketing, una notifica è un canale in cui gli utenti possono intraprendere un'azione nel funnel di vendita. I messaggi possono aiutare a riportare un cliente a un carrello abbandonato con un messaggio di testo pop-up o un messaggio in-app. Possono anche servire a fidelizzare un cliente. Nel mobile marketing, una notifica può aumentare la brand awareness con messaggi mirati e tempestivi. I dati mostrano che i consumatori sono meno propensi a scegliere di ricevere le notifiche sui social media e nel settore retail, con solo il 6% di opt-in1. Tuttavia, se eseguite con una preparazione attenta e basata sui dati, le notifiche push possono ridurre l'abbandono dei clienti e aumentare i tassi di clic (CTR) su un sito o un'app.

  • Comunicazioni ai cittadini: negli ultimi anni, i destinatari hanno interagito con le notifiche push di pubblica utilità più che con qualsiasi altro tipo di notifica. Sebbene i destinatari possano disinstallare o disattivare altri tipi di notifiche, questo tipo ha registrato il numero più elevato di interazioni, pari al 37%2. Le amministrazioni locali e le agenzie di servizi pubblici utilizzano le notifiche push come avvisi di sicurezza in caso di maltempo, blackout, avvisi sul traffico o aggiornamenti come avvisi di persone scomparse e notizie sulle amministrazioni locali.

  • Autenticazione di sicurezza:  infine, le notifiche push possono rappresentare anche un tipo di autenticazione di sicurezza. Vengono usate come fattore di autenticazione dell'identità per ottenere l'accesso ai dati o a un sito. Le app e i siti con informazioni più sensibili, come l'online banking o i siti di assistenza sanitaria, possono utilizzare le notifiche push come strumento per l'autenticazione dell'identità.
Vantaggi delle notifiche push

L'utilizzo delle notifiche push offre numerosi vantaggi. Tuttavia, questi sono strettamente legati al modo in cui un'organizzazione pianifica e attua il loro utilizzo. I tassi di clic per le notifiche push si aggirano intorno al 2%-3% come media standard nei vari settori. Per ottenere un alto livello di coinvolgimento e soddisfazione degli utenti, il tempismo strategico, la personalizzazione e la segmentazione sono elementi fondamentali per notifiche push efficaci. 

Sono molti i motivi per cui le organizzazioni traggono vantaggio dall'uso delle notifiche push. Eccone alcuni:

  • Consente tassi di apertura più elevati rispetto alle e-mail

  • Automatizza le campagne di marketing e la comunicazione

  • È simile alla messaggistica SMS (Short Message Service): non è necessario che un dispositivo, un browser o un'app siano accesi per inviare una notifica

  • Genera una maggiore soddisfazione degli utenti e migliora la user experience

  • Crea opportunità per aumentare le interazioni con gli utenti e le vendite

  • Consente una risposta immediata in tempo reale

  • Permette agli utenti di personalizzare le proprie preferenze in merito alla ricezione o alla disattivazione

  • Fornisce analisi comportamentali che possono informare la strategia dei contenuti

Il vantaggio più significativo per i destinatari delle notifiche push è che il canale è un mezzo incentrato sull'utente. I destinatari possono ricevere informazioni alle loro condizioni e nello spazio che preferiscono. Possono anche modificare le impostazioni di notifica del dispositivo o annullare l'iscrizione alle notifiche. Questa libertà di scelta contrasta il problema dello stress da notifiche, ma costringe anche gli sviluppatori di app e le organizzazioni a creare i contenuti più pertinenti per un destinatario.

Inoltre, l'automazione rimane un vantaggio fondamentale per le organizzazioni, in particolare quando c'è necessità di immediatezza, come nel caso della diffusione di notizie, di informazioni di pubblica utilità o per casi d'uso quali aggiornamenti altamente personalizzati su un evento sportivo o un avviso immobiliare.
Come funzionano le notifiche push

Se hai ricevuto una notifica per una vendita lampo, un'offerta di viaggio o un aggiornamento sul traffico, l'avviso proviene da un server push che lo abilita.

Le notifiche push possono essere basate sul cloud o su app e sono concepite per funzionare con un server che fornisce la notifica. Un'API può abilitare le notifiche push dai servizi cloud come servizi push app e web. Quando un'organizzazione richiede una notifica push, un'API chiama questo servizio e imposta il messaggio da recapitare. 

Una notifica push arriva sulla schermata iniziale o sulla schermata di blocco del dispositivo mobile. Può anche apparire come notifica sull'icona dell'app o sulla schermata iniziale del desktop quando si avvia il browser e durante l'uso.  

Le organizzazioni inviano notifiche push con testo e, più comunemente, con elementi multimediali come gli emoji. Alcune, ma non tutte, includono un link cliccabile o una call to action (CTA), che spinge un utente a compiere un'azione come terminare un check-out o interagire direttamente con un sito o un'app.

Tuttavia, le notifiche push non funzionano in modo democratico o uniforme su tutti i browser e sistemi operativi. Sebbene i browser mobili e desktop più diffusi supportino le notifiche push da Safari, Firefox, Chrome e Android, l'invio e l'esperienza sono diversi tra questi browser.

In particolare, per gli utenti Android alcuni contenuti multimediali non sono disponibili per gli utenti meno propensi a eseguire regolarmente gli aggiornamenti del telefono. Inoltre, il procedimento per bloccare la ricezione delle notifiche sui dispositivi Android si differenzia da quello sui dispositivi iOS, in quanto l'utente deve effettuare alcuni passaggi manuali, anche se Android ha reso questo processo più semplice negli ultimi anni.

Comprendere le differenze nelle limitazioni e nelle autorizzazioni del dispositivo, del browser e del sistema operativo è importante per le organizzazioni che cercano di eseguire correttamente le notifiche push.  
Tipi di notifiche push

Esistono molti modi di applicare le notifiche push, ma prescindono dalle strategie di marketing e sono convenzionali per il canale in generale.

Tra questi ci sono: 

  1. Promemoria come azioni nel carrello, accessi e azioni successive

  2. Aggiornamenti, comprese le novità o le informazioni rilevanti per il brand

  3. Offerte come call to action (CTA) per vendite, offerte speciali o opzioni di abbonamento

  4. Autenticazioni come codici di accesso unici basati sulla sicurezza

  5. Notifiche PSA come informazioni per i cittadini e avvisi meteo

Per le campagne di marketing, la chiave per una campagna di notifiche push efficace comprende una segmentazione e una personalizzazione ben eseguite. Le organizzazioni possono ridurre lo stress da messaggi e la tolleranza degli utenti monitorando la frequenza e il tipo di notifiche, così come il modo in cui sono state personalizzate per l'utente.

Inoltre, le organizzazioni ottengono risultati migliori quando le notifiche vengono segmentate in base ai modelli di comportamento e agli interessi degli utenti. Ad esempio, una notifica di telemedicina per ogni paziente in attesa di controlli dentistici, inviata dalla piattaforma di un'assicurazione sanitaria, è un modo prezioso per supportare la salute di un paziente e semplificare la prenotazione di un appuntamento.

La personalizzazione va oltre la segmentazione, includendo contenuti e tempistiche unici per un utente specifico. Una notifica che rivela una diminuzione del prezzo di un articolo visualizzato e salvato su un sito è un modo per aumentare le vendite per l'e-commerce. 
Applicazioni delle notifiche push

Quasi tutti i settori e le industrie hanno adottato notifiche push su misura per i propri clienti e il proprio target. Tuttavia, tassi di clic più elevati si riscontrano nei settori basati su esigenze, come finanza, salute, meteo, traffico e anche nel settore dell'ospitalità.

L'aspetto più significativo di una campagna di successo è la capacità di una notifica push di soddisfare un'esigenza altamente specifica e di farlo in modo immediato. Si tratta di fattori significativi per l'aumento dei tassi di conversione. È più difficile ottenere tassi di coinvolgimento più elevati nel retail e nei social media, dove l'81% degli utenti di smartphone disattiva le notifiche3.

Inoltre, le organizzazioni che creano notifiche push con un contesto emotivo, rappresentato tramite emoji, spesso ottengono tassi di coinvolgimento più elevati rispetto a quando inviano notifiche di testo normale con titoli, anche quando entrambe le notifiche includono informazioni rilevanti.

Infine, sebbene sia stato scritto molto sulla strategia delle notifiche push e sulle campagne di marketing, l'autenticazione di sicurezza è altrettanto importante nella sua applicazione. Le organizzazioni, come quelle del settore bancario e sanitario, utilizzano le notifiche push per autenticare l'identità, recapitandole tramite un'applicazione sicura.
