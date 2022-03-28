Se hai ricevuto una notifica per una vendita lampo, un'offerta di viaggio o un aggiornamento sul traffico, l'avviso proviene da un server push che lo abilita.

Le notifiche push possono essere basate sul cloud o su app e sono concepite per funzionare con un server che fornisce la notifica. Un'API può abilitare le notifiche push dai servizi cloud come servizi push app e web. Quando un'organizzazione richiede una notifica push, un'API chiama questo servizio e imposta il messaggio da recapitare.

Una notifica push arriva sulla schermata iniziale o sulla schermata di blocco del dispositivo mobile. Può anche apparire come notifica sull'icona dell'app o sulla schermata iniziale del desktop quando si avvia il browser e durante l'uso.

Le organizzazioni inviano notifiche push con testo e, più comunemente, con elementi multimediali come gli emoji. Alcune, ma non tutte, includono un link cliccabile o una call to action (CTA), che spinge un utente a compiere un'azione come terminare un check-out o interagire direttamente con un sito o un'app.

Tuttavia, le notifiche push non funzionano in modo democratico o uniforme su tutti i browser e sistemi operativi. Sebbene i browser mobili e desktop più diffusi supportino le notifiche push da Safari, Firefox, Chrome e Android, l'invio e l'esperienza sono diversi tra questi browser.

In particolare, per gli utenti Android alcuni contenuti multimediali non sono disponibili per gli utenti meno propensi a eseguire regolarmente gli aggiornamenti del telefono. Inoltre, il procedimento per bloccare la ricezione delle notifiche sui dispositivi Android si differenzia da quello sui dispositivi iOS, in quanto l'utente deve effettuare alcuni passaggi manuali, anche se Android ha reso questo processo più semplice negli ultimi anni.

Comprendere le differenze nelle limitazioni e nelle autorizzazioni del dispositivo, del browser e del sistema operativo è importante per le organizzazioni che cercano di eseguire correttamente le notifiche push.