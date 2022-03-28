Una notifica push è un breve messaggio che viene visualizzato come pop-up sul browser desktop, sulla schermata iniziale di un dispositivo mobile o nel centro notifiche del dispositivo da un'app mobile.
Le notifiche push sono in genere avvisi opt-in che visualizzano testo e contenuti multimediali, come immagini o pulsanti, che consentono a un utente di eseguire un'azione specifica.
Le organizzazioni utilizzano le notifiche push come canale di marketing o di comunicazione, ma possono anche essere utilizzate come meccanismo di sicurezza.
Inizialmente le notifiche push venivano associate al concetto di "pericolo", ma non nel senso classico del termine. Mentre lavorava come direttore del design per Danger, il precursore di Android, Matias Duarte e il suo team di progettazione hanno sviluppato le notifiche push nel 2008.
Nel 2009, Apple ha rilasciato i suoi messaggi push, o notifiche, tramite il suo servizio di messaggistica cloud, APNS (Apple Notification Service). Il servizio progettato da Apple è ora diffuso su tutti i dispositivi iOS, dagli iPad agli iPhone, sotto forma di notifiche push per gli utenti dei dispositivi mobili.
La modernizzazione strategica delle applicazioni è una chiave per il successo della trasformazione, in grado di aumentare i ricavi annuali e ridurre i costi di manutenzione e gestione.
Una notifica push è un tipo di canale che sfrutta la comunicazione. Il marketing è lo strumento principale che sviluppatori e organizzazioni impiegano per creare e utilizzare le notifiche push. Tuttavia, le notifiche push vengono usate regolarmente anche per la comunicazione ai cittadini e, meno spesso, per l'autenticazione sicura.
L'utilizzo delle notifiche push offre numerosi vantaggi. Tuttavia, questi sono strettamente legati al modo in cui un'organizzazione pianifica e attua il loro utilizzo. I tassi di clic per le notifiche push si aggirano intorno al 2%-3% come media standard nei vari settori. Per ottenere un alto livello di coinvolgimento e soddisfazione degli utenti, il tempismo strategico, la personalizzazione e la segmentazione sono elementi fondamentali per notifiche push efficaci.
Sono molti i motivi per cui le organizzazioni traggono vantaggio dall'uso delle notifiche push. Eccone alcuni:
Il vantaggio più significativo per i destinatari delle notifiche push è che il canale è un mezzo incentrato sull'utente. I destinatari possono ricevere informazioni alle loro condizioni e nello spazio che preferiscono. Possono anche modificare le impostazioni di notifica del dispositivo o annullare l'iscrizione alle notifiche. Questa libertà di scelta contrasta il problema dello stress da notifiche, ma costringe anche gli sviluppatori di app e le organizzazioni a creare i contenuti più pertinenti per un destinatario.
Inoltre, l'automazione rimane un vantaggio fondamentale per le organizzazioni, in particolare quando c'è necessità di immediatezza, come nel caso della diffusione di notizie, di informazioni di pubblica utilità o per casi d'uso quali aggiornamenti altamente personalizzati su un evento sportivo o un avviso immobiliare.
Se hai ricevuto una notifica per una vendita lampo, un'offerta di viaggio o un aggiornamento sul traffico, l'avviso proviene da un server push che lo abilita.
Le notifiche push possono essere basate sul cloud o su app e sono concepite per funzionare con un server che fornisce la notifica. Un'API può abilitare le notifiche push dai servizi cloud come servizi push app e web. Quando un'organizzazione richiede una notifica push, un'API chiama questo servizio e imposta il messaggio da recapitare.
Una notifica push arriva sulla schermata iniziale o sulla schermata di blocco del dispositivo mobile. Può anche apparire come notifica sull'icona dell'app o sulla schermata iniziale del desktop quando si avvia il browser e durante l'uso.
Le organizzazioni inviano notifiche push con testo e, più comunemente, con elementi multimediali come gli emoji. Alcune, ma non tutte, includono un link cliccabile o una call to action (CTA), che spinge un utente a compiere un'azione come terminare un check-out o interagire direttamente con un sito o un'app.
Tuttavia, le notifiche push non funzionano in modo democratico o uniforme su tutti i browser e sistemi operativi. Sebbene i browser mobili e desktop più diffusi supportino le notifiche push da Safari, Firefox, Chrome e Android, l'invio e l'esperienza sono diversi tra questi browser.
In particolare, per gli utenti Android alcuni contenuti multimediali non sono disponibili per gli utenti meno propensi a eseguire regolarmente gli aggiornamenti del telefono. Inoltre, il procedimento per bloccare la ricezione delle notifiche sui dispositivi Android si differenzia da quello sui dispositivi iOS, in quanto l'utente deve effettuare alcuni passaggi manuali, anche se Android ha reso questo processo più semplice negli ultimi anni.
Comprendere le differenze nelle limitazioni e nelle autorizzazioni del dispositivo, del browser e del sistema operativo è importante per le organizzazioni che cercano di eseguire correttamente le notifiche push.
Esistono molti modi di applicare le notifiche push, ma prescindono dalle strategie di marketing e sono convenzionali per il canale in generale.
Tra questi ci sono:
Per le campagne di marketing, la chiave per una campagna di notifiche push efficace comprende una segmentazione e una personalizzazione ben eseguite. Le organizzazioni possono ridurre lo stress da messaggi e la tolleranza degli utenti monitorando la frequenza e il tipo di notifiche, così come il modo in cui sono state personalizzate per l'utente.
Inoltre, le organizzazioni ottengono risultati migliori quando le notifiche vengono segmentate in base ai modelli di comportamento e agli interessi degli utenti. Ad esempio, una notifica di telemedicina per ogni paziente in attesa di controlli dentistici, inviata dalla piattaforma di un'assicurazione sanitaria, è un modo prezioso per supportare la salute di un paziente e semplificare la prenotazione di un appuntamento.
La personalizzazione va oltre la segmentazione, includendo contenuti e tempistiche unici per un utente specifico. Una notifica che rivela una diminuzione del prezzo di un articolo visualizzato e salvato su un sito è un modo per aumentare le vendite per l'e-commerce.
Quasi tutti i settori e le industrie hanno adottato notifiche push su misura per i propri clienti e il proprio target. Tuttavia, tassi di clic più elevati si riscontrano nei settori basati su esigenze, come finanza, salute, meteo, traffico e anche nel settore dell'ospitalità.
L'aspetto più significativo di una campagna di successo è la capacità di una notifica push di soddisfare un'esigenza altamente specifica e di farlo in modo immediato. Si tratta di fattori significativi per l'aumento dei tassi di conversione. È più difficile ottenere tassi di coinvolgimento più elevati nel retail e nei social media, dove l'81% degli utenti di smartphone disattiva le notifiche3.
Inoltre, le organizzazioni che creano notifiche push con un contesto emotivo, rappresentato tramite emoji, spesso ottengono tassi di coinvolgimento più elevati rispetto a quando inviano notifiche di testo normale con titoli, anche quando entrambe le notifiche includono informazioni rilevanti.
Infine, sebbene sia stato scritto molto sulla strategia delle notifiche push e sulle campagne di marketing, l'autenticazione di sicurezza è altrettanto importante nella sua applicazione. Le organizzazioni, come quelle del settore bancario e sanitario, utilizzano le notifiche push per autenticare l'identità, recapitandole tramite un'applicazione sicura.
Offri un servizio clienti intelligente e coerente in tutti i canali e i touchpoint con i conversational AI chatbot.
Abilita notifiche push personalizzate, segmentate e in tempo reale per web e dispositivi mobili utilizzando un'interfaccia utente intuitiva, SKD client e API REST semplici.
IBM watsonx Assistant aiuta le organizzazioni a fornire una migliore esperienza al cliente con un AI chatbot che comprende il linguaggio del business, si connette ai sistemi di assistenza clienti esistenti e può essere implementato ovunque con sicurezza e scalabilità di livello aziendale. Watsonx Assistant automatizza le attività ripetitive e utilizza il machine learning per risolvere i problemi del supporto clienti in modo rapido ed efficiente.
1 Statista, July 2021, Distribution of push notifications among smartphone users in the United States (link esterno a ibm.com)
2 Statista, July 2021, Distribution of push notifications among smartphone users in the United States (link esterno a ibm.com)
3 eMarketer survey June 2021, Most US smartphone owners won’t hesitate to limit push notifications (link esterno a ibm.com)