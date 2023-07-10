Come migliorare l'esperienza dei dipendenti

In poche parole, l'esperienza dei dipendenti si riferisce all'insieme delle interazioni che i dipendenti hanno con la loro organizzazione. Inizia nel momento in cui un potenziale assunto individua l'annuncio di un'azienda per una posizione aperta e termina con il pensionamento o la partenza del dipendente. Include ogni aspetto della vita professionale di un dipendente, dalla cultura aziendale, la missione aziendale, il titolo, le responsabilità quotidiane e i colleghi fino al posto di lavoro, ai sistemi, alle politiche aziendali e alle interazioni con le risorse umane. Esperienze dei dipendenti significative e costanti, sia positive che negative, plasmano la cultura complessiva di un’organizzazione.
L'esperienza del cliente, invece, include ogni interazione e punto di contatto tra cliente e azienda. Questa esperienza include tutto, dalle interazioni in negozio e online alla richiesta di assistenza dai dipendenti durante tutto il percorso di acquisto o servizio clienti. E come nella cultura del posto di lavoro, l'esperienza del cliente è migliorata o peggiorata da un'esperienza positiva o negativa del dipendente.
Glassdoor ha condotto uno studio di 10 anni sulla correlazione tra la soddisfazione dei dipendenti e la soddisfazione dei clienti. Lo studio ha rilevato che ogni aumento di 1 stella nella valutazione Glassdoor di un'azienda è collegato a 2,05 punti di maggiore soddisfazione del cliente su una scala da 0 a 100, dimostrando che una forza lavoro più felice e coinvolta si traduce in un miglioramento della soddisfazione del cliente.
Un'esperienza positiva per il dipendente può offrire anche molti altri benefici. Quando un'organizzazione attrae e trattiene i migliori talenti, il 77% dei potenziali assunti afferma che la cultura e la missione aziendale sono fattori decisivi fondamentali. Un'esperienza di lavoro appagante e positiva significa anche che i lavoratori si sentono più apprezzati e godranno di un benessere complessivo più sano. Questo senso di realizzazione e apprezzamento può ridurre il disincarico dei dipendenti, aumentare il morale nell'ambiente di lavoro e aumentare la produttività.
Una recente meta-analisi di Gallup di oltre 450 studi di ricerca ha confrontato le prestazioni aziendali delle aziende con esperienze positive dei dipendenti con quelle con esperienze negative. L'analisi ha osservato che le aziende con esperienze positive dei dipendenti hanno osservato quanto segue:
Le aziende che promuovono un'esperienza positiva per i dipendenti possono ottenere un chiaro vantaggio competitivo rispetto a quelle che non lo fanno. Per migliorare l'esperienza del dipendente nella propria azienda, devi prima inquadrarla in sette fasi del percorso del dipendente, noto anche come ciclo di vita del dipendente:
Il recruiting è il modo in cui un potenziale assunto scopre le posizioni aperte nella tua azienda, che si tratti di un annuncio su LinkedIn o tramite un recruiter. È il modo in cui i potenziali clienti possono conoscere le responsabilità del lavoro, i vantaggi e la cultura.
Questo è il momento in cui tu e il potenziale dipendente concordate i termini del rapporto di lavoro. A questo punto, il candidato è passato a una nuova assunzione.
L'esperienza di onboarding di un nuovo dipendente avviene durante la formazione, che include l'insegnamento di come utilizzare tutti i processi e gli strumenti necessari. Il dipendente viene inoltre introdotto alla cultura aziendale durante questa fase.
Il tuo dipendente ha terminato l'onboarding e ora contribuisce agli sforzi dell'azienda. Questa fase richiede uno sforzo continuo per garantire che il dipendente si senta valorizzato e supportato nello svolgimento delle sue attività quotidiane. Come accennato in precedenza, i dipendenti coinvolti sono più produttivi e meno propensi ad andarsene.
Per aiutare il dipendente a migliorare le debolezze e a valorizzare i propri punti di forza, le recensioni periodiche delle prestazioni offrono l'opportunità di comunicare cosa funziona, cosa necessita di miglioramenti e come l'azienda può aiutare il dipendente ad avere successo.
Questa fase consiste nell'aiutare il dipendente a esplorare altri interessi e opportunità di crescita all'interno dell'azienda.
Questa fase completa il ciclo di vita dell'esperienza del dipendente e avviene quando il dipendente va in pensione o lascia l'azienda.
Ogni fase del ciclo di vita dell'esperienza del dipendente offre l'opportunità di rafforzare un'esperienza positiva o di imparare a migliorare. Una volta compreso come si comporta la tua esperienza attuale in queste sette fasi, puoi sviluppare una strategia per l'esperienza del dipendente. Questo è un metodo che la tua azienda può utilizzare per valutare e migliorare l'esperienza dei dipendenti in ogni fase del ciclo di vita.
Il primo passo nello sviluppo di una strategia per l'esperienza del dipendente è valutare la tua esperienza attuale. L'obiettivo di questa valutazione iniziale è identificare i punti di attrito così come eventuali elementi positivi. Un modo per valutare il ciclo di vita del dipendente è chiedere ai dipendenti di completare i sondaggi di esperienza. Incoraggia i tuoi dipendenti a fornire feedback aperti e onesti riguardo alla cultura, alle agevolazioni, ai benefici, alle opportunità di crescita, all'equilibrio tra lavoro e vita privata e su ogni altro aspetto dell'esperienza del dipendente.
Una volta completata la valutazione, i membri del team HR, i leader aziendali e altri stakeholder potranno collaborare per redigere un piano per migliorare eventuali aree che influenzano negativamente la produttività, la fidelizzazione dei dipendenti, il coinvolgimento e la soddisfazione lavorativa complessiva.
Questi sono alcuni passaggi da includere nella stesura di questo piano (la strategia per l'esperienza del dipendente):
Ci sono diverse strategie che puoi utilizzare per creare un'ottima esperienza per i dipendenti, come:
Come sottolineato in precedenza in questo post, le aziende che promuovono un'esperienza positiva per i dipendenti, dall'inizio alla fine, possono ottenere un chiaro vantaggio competitivo rispetto a quelle che non lo fanno.
Il post sul blog "Rethinking Recruitment" parafrasa i consigli di Angela Hood, fondatrice e CEO di ThisWay Global, che forniscono buone indicazioni per qualsiasi azienda che desideri fornire una migliore esperienza ai dipendenti che vada oltre il reclutamento. Nel tentativo di attrarre (e trattenere) i migliori talenti, Hood invita le aziende a essere in grado di dire due cose ai candidati:
L'intelligenza artificiale (AI) e l'automazione sono due dei migliori tipi di tecnologia per contribuire a creare esperienze dei dipendenti che aumentino la soddisfazione e la produttività, soprattutto per quanto riguarda due delle sette strategie sopra menzionate:
Le soluzioni IBM® watsonx aiutano a migliorare l'esperienza dei dipendenti fornendo un accesso facile e conversazionale alle informazioni e alle automazioni delle attività di cui i dipendenti hanno bisogno per servire meglio i clienti e portare a termine i compiti.