Come migliorare l'esperienza dei dipendenti

In poche parole, l'esperienza dei dipendenti si riferisce all'insieme delle interazioni che i dipendenti hanno con la loro organizzazione. Inizia nel momento in cui un potenziale assunto individua l'annuncio di un'azienda per una posizione aperta e termina con il pensionamento o la partenza del dipendente. Include ogni aspetto della vita professionale di un dipendente, dalla cultura aziendale, la missione aziendale, il titolo, le responsabilità quotidiane e i colleghi fino al posto di lavoro, ai sistemi, alle politiche aziendali e alle interazioni con le risorse umane. Esperienze dei dipendenti significative e costanti, sia positive che negative, plasmano la cultura complessiva di un’organizzazione.

L'esperienza del cliente, invece, include ogni interazione e punto di contatto tra cliente e azienda. Questa esperienza include tutto, dalle interazioni in negozio e online alla richiesta di assistenza dai dipendenti durante tutto il percorso di acquisto o servizio clienti. E come nella cultura del posto di lavoro, l'esperienza del cliente è migliorata o peggiorata da un'esperienza positiva o negativa del dipendente.

Glassdoor ha condotto uno studio di 10 anni sulla correlazione tra la soddisfazione dei dipendenti e la soddisfazione dei clienti. Lo studio ha rilevato che ogni aumento di 1 stella nella valutazione Glassdoor di un'azienda è collegato a 2,05 punti di maggiore soddisfazione del cliente su una scala da 0 a 100, dimostrando che una forza lavoro più felice e coinvolta si traduce in un miglioramento della soddisfazione del cliente.

Un'esperienza positiva per il dipendente può offrire anche molti altri benefici. Quando un'organizzazione attrae e trattiene i migliori talenti, il 77% dei potenziali assunti afferma che la cultura e la missione aziendale sono fattori decisivi fondamentali. Un'esperienza di lavoro appagante e positiva significa anche che i lavoratori si sentono più apprezzati e godranno di un benessere complessivo più sano. Questo senso di realizzazione e apprezzamento può ridurre il disincarico dei dipendenti, aumentare il morale nell'ambiente di lavoro e aumentare la produttività.

Una recente meta-analisi di Gallup di oltre 450 studi di ricerca ha confrontato le prestazioni aziendali delle aziende con esperienze positive dei dipendenti con quelle con esperienze negative. L'analisi ha osservato che le aziende con esperienze positive dei dipendenti hanno osservato quanto segue: