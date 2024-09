A nessuno piacciono le scartoffie. E per quanto l'acquisizione di talenti sia importante per qualsiasi organizzazione, questo implica una serie di attività: vagliare i curriculum, pubblicare descrizioni delle offerte di lavoro, assumere nuovi dipendenti. Questi compiti non sono tutti noiosi e, in effetti, spesso richiedono il giudizio dell'uomo. Tuttavia, molte parti di queste attività ora possono essere automatizzate o potenziate dall'AI, consentendo ai responsabili delle assunzioni di concentrarsi sul proporre un coinvolgimento più intelligente e di alto livello con i candidati. L'organizzazione che impara a utilizzare gli strumenti di AI più recenti è in grado di liberare il tempo per i dipendenti, in modo che possano mettere un po' più di "umanità" nelle operazioni delle risorse umane.

L'obiettivo tipico del processo di selezione dei talenti è semplice: rivolgersi ai candidati più qualificati e convincerli a candidarsi ai posti vacanti e a firmare contratti alle tariffe più favorevoli per l'organizzazione. Ma ci sono molti modi in cui questo processo apparentemente semplice può non riuscire. Una descrizione del lavoro scritta in modo non efficace, ad esempio, può comportare poche candidature o, al contrario, un'abbondanza di candidature da parte di candidati che potrebbero non avere le competenze giuste, con conseguente spreco di fatica e perdita di tempo in entrambi i casi. L'ottimizzazione del processo con strumenti di AI può aiutare i team di reclutamento a individuare i candidati giusti, una funzionalità fondamentale nei mercati del lavoro sempre più competitivi.

Di seguito sono riportati alcuni modi in cui l'AI sta migliorando il processo di reclutamento in tutto il suo workflow, dalla scoperta delle esigenze di assunzione all'attrazione, al conquistare, all'inserimento e al mantenimento dei migliori talenti.