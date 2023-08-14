Un nuovo studio IBM rivela come l'AI stia cambiando il lavoro e cosa dovrebbero fare i leader delle risorse umane in merito

L'ascesa dell'AI generativa ha sollevato molte nuove domande sull'impatto che avrà la tecnologia sulla forza lavoro. Anche se l'AI diventa sempre più pervasiva nelle aziende, le persone rappresentano ancora un vantaggio competitivo fondamentale. Ma i leader aziendali si trovano ad affrontare una serie di sfide legate al talento, come rivela un nuovo studio globale dell'IBM Institute for Business Value (IBV), dal divario di competenze al cambiamento delle aspettative dei dipendenti fino alla necessità di nuovi modelli operativi.

Il divario globale di competenze è reale e sta aumentando. I dirigenti intervistati stimano che, nei prossimi tre anni, il 40% della forza lavoro dovrà riqualificarsi a seguito dell'implementazione dell'AI e dell'automazione. Ciò potrebbe tradursi in 1,4 miliardi dei 3,4 miliardi di persone della forza lavoro globale, secondo le statistiche della Banca Mondiale. I rispondenti riferiscono anche che costruire nuove competenze per i dipendenti esistenti è una delle principali questioni relative al talento.

L'impatto dell'AI varierà tra i gruppi di dipendenti. I lavoratori a tutti i livelli potrebbero avvertire gli effetti dell'AI generativa, ma si prevede che i dipendenti entry-level vedranno il cambiamento maggiore. Il 77% dei dirigenti intervistati afferma che le posizioni entry-level stanno già subendo gli effetti dell'AI generativa e che questo si intensificherà nei prossimi anni. Solo il 22% dei rispondenti dichiara lo stesso per i ruoli dirigenziali o di alto livello.

L'AI può aprire maggiori possibilità per i dipendenti, migliorando le loro capacità. Infatti, l'87% dei dirigenti intervistati ritiene che sia più probabile che i dipendenti vengano potenziati piuttosto che sostituiti dall'AI generativa. Questo varia a seconda delle funzioni: il 97% dei dirigenti ritiene che i dipendenti nel procurement siano più propensi a essere potenziati che sostituiti, rispetto al 93% per i dipendenti in risk e compliance, 93% per la finanza, 77% per il servizio clienti e 73% per il marketing.

I dipendenti sono più interessati a un lavoro significativo che alla flessibilità e alle opportunità di crescita, ma i leader non sono sempre in sintonia con le loro esigenze. Con l'AI pronta a svolgere compiti più manuali e ripetitivi, i dipendenti intervistati riferiscono che svolgere lavori significativi è il fattore a cui tengono maggiormente, oltre alla retribuzione e alla sicurezza del lavoro, più importante della flessibilità, delle opportunità di crescita e dell'equità. Inoltre, quasi la metà dei dipendenti intervistati ritiene che il lavoro che svolgono sia molto più importante della persona per cui lavorano o con cui lavorano regolarmente.

Tuttavia, sembra che i datori di lavoro non abbiano capito cosa conta. I dirigenti intervistati hanno dichiarato che il lavoro significativo è il fattore meno importante per i loro dipendenti, indicando invece la flessibilità del lavoro come l'aspetto fondamentale, oltre alla retribuzione e alla sicurezza del lavoro.

Il mondo del lavoro è cambiato rispetto a soli sei mesi fa. I leader stanno iniziando a credere che le aziende di domani potrebbero non poter funzionare con i talenti di ieri, e che i talenti di domani potrebbero non poter più contare sui modi di lavorare di ieri.

I leader delle risorse umane possono svolgere un ruolo critico nel modo in cui le organizzazioni si adattano ai cambiamenti guidati dall'AI generativa. Possono essere le figure chiave per affrontare queste sfide, ridefinendo il lavoro e i modelli operativi per guidare le loro organizzazioni verso il futuro. Ecco alcune azioni da prendere in considerazione.

Ridefinisci il lavoro, iniziando dal modello operativo. L'automatizzazione dei processi scadenti non li renderà migliori. Invece di automatizzare le stesse attività che hai sempre svolto, ricomincia da capo per trovare un modo migliore per procedere. Il process mining può analizzare come viene svolto il lavoro e dove esistono colli di bottiglia o altre inefficienze. Da lì, puoi ripensare e riprogettare il modo in cui viene svolto il lavoro, identificando le attività in cui AI o automazione possono essere applicate per far guadagnare più tempo ai dipendenti che possono dedicarsi ad attività di maggior valore dove il loro contributo è critico. Ad esempio, il team HR di IBM ha riesaminato il processo di promozione trimestrale altamente manuale e ad alta intensità di dati, applicando una soluzione personalizzata watsonx Orchestrate per automatizzare la raccolta dei dati e così permettere al personale umano di dedicare più tempo a compiti di alto valore.

Investi nel talento tanto quanto nella tecnologia, preparando la forza lavoro all'AI e ad altre rivoluzioni tecnologiche. Questo è un momento cruciale per i leader delle risorse umane, che devono farsi avanti per contribuire a definire la strategia di trasformazione dell'organizzazione e il modo in cui le persone e l'AI si combineranno per realizzarla. I leader delle risorse umane guideranno la pianificazione, la progettazione e la strategia della forza lavoro, come definire lavori di maggior valore, identificare i ruoli e le competenze critiche del futuro e gestire le assunzioni, lo spostamento delle persone in nuovi ruoli, la fidelizzazione e altro ancora. Ciò può includere la revisione dei ruoli, l'identificazione e l'eliminazione di attività ripetitive che possono essere gestite dall'AI, la fusione di ruoli per crearne di nuovi, l'espansione dei ruoli per includere attività come l'applicazione o la gestione di strumenti AI e la creazione di uno sviluppo di competenze mirato per le attività di livello superiore gestite dalle persone.

Metti le competenze al centro della strategia della forza lavoro, nel presente e nel futuro. I leader dovrebbero riflettere su come accrescere le competenze tecniche complessive della forza lavoro. Ciò può costituire una solida base su cui i dipendenti sviluppano nuove competenze, ad esempio come lavorare in modo creativo e responsabile con l'AI. Questo non significa che tutti i dipendenti dovranno imparare a programmare, ma la maggior parte dovrà familiarizzare con le nuove soluzioni AI. È molto importante che i dipendenti abbiano una comprensione di base dell'AI e delle sue funzionalità, così da poter essere sia pensatori critici che utenti della tecnologia. Tutti dovrebbero avere la possibilità di porre domande sui dati di addestramento dei modelli, su come si è arrivati alle previsioni, sui potenziali bias e altro ancora. La tecnologia può aiutare anche con le competenze e lo sviluppo della carriera. Roadmap di carriera interattive con prompt dinamici possono aiutare i dipendenti a capire cosa ci si aspetta da loro per progredire. IBM Consulting ha implementato per Delta Airlines una base di competenze e una piattaforma di risorse che hanno consentito al personale IT di acquisire competenze specifiche per le nuove tecnologie critiche. Anche la futura pipeline di talenti è una considerazione importante. Il divario globale nelle competenze AI è una necessità urgente che oggi molte aziende devono affrontare nei diversi settori, e ciò richiederà investimenti strategici.

Dai più significato al lavoro dando controllo ai dipendenti. L'AI ha il potenziale per trasformare l'esperienza dei dipendenti. Può automatizzare compiti ripetitivi, permettendo alle persone di concentrarsi su ciò che le appassiona, liberando tempo per lo sviluppo di competenze o per l'equilibrio tra lavoro e vita privata e, potenzialmente, creando nuovi ruoli e percorsi professionali entusiasmanti. È importante coinvolgere i dipendenti in questo processo. Ad esempio, offri ai team un forum per suggerire attività che potrebbero essere automatizzate per rendere il loro lavoro più facile e soddisfacente, sfruttando i canali digitali per un ciclo di feedback continuo e aperto. Questo tipo di apertura al feedback e una mentalità di crescita a livello aziendale aiutano anche a sviluppare la nuova generazione di leader. Coltiva un ambiente in cui i leader di tutti i livelli siano incoraggiati a portare nuove idee e ad applicare la tecnologia in modo creativo nei loro ruoli.

Il mondo del lavoro sta attraversando una fase cruciale e i responsabili delle risorse umane hanno davanti un'enorme opportunità, ma anche dei rischi. Man mano che le aziende adottano sempre più l'AI, il cambiamento vincente arriverà solo se le organizzazioni, tramite i leader delle risorse umane, daranno priorità a un nuovo approccio al talento e ai modelli operativi, in cui persone e tecnologia si uniscono per aumentare la produttività e il valore aziendale.