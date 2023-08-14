Un nuovo studio IBM rivela come l'AI stia cambiando il lavoro e cosa dovrebbero fare i leader delle risorse umane in merito

L'ascesa dell'AI generativa ha sollevato molte nuove domande sull'impatto che avrà la tecnologia sulla forza lavoro. Anche se l'AI diventa sempre più pervasiva nelle aziende, le persone rappresentano ancora un vantaggio competitivo fondamentale. Ma i leader aziendali si trovano ad affrontare una serie di sfide legate al talento, come rivela un nuovo studio globale dell'IBM Institute for Business Value (IBV), dal divario di competenze al cambiamento delle aspettative dei dipendenti fino alla necessità di nuovi modelli operativi.
Il divario globale di competenze è reale e sta aumentando. I dirigenti intervistati stimano che, nei prossimi tre anni, il 40% della forza lavoro dovrà riqualificarsi a seguito dell'implementazione dell'AI e dell'automazione. Ciò potrebbe tradursi in 1,4 miliardi dei 3,4 miliardi di persone della forza lavoro globale, secondo le statistiche della Banca Mondiale. I rispondenti riferiscono anche che costruire nuove competenze per i dipendenti esistenti è una delle principali questioni relative al talento.
L'impatto dell'AI varierà tra i gruppi di dipendenti. I lavoratori a tutti i livelli potrebbero avvertire gli effetti dell'AI generativa, ma si prevede che i dipendenti entry-level vedranno il cambiamento maggiore. Il 77% dei dirigenti intervistati afferma che le posizioni entry-level stanno già subendo gli effetti dell'AI generativa e che questo si intensificherà nei prossimi anni. Solo il 22% dei rispondenti dichiara lo stesso per i ruoli dirigenziali o di alto livello.
L'AI può aprire maggiori possibilità per i dipendenti, migliorando le loro capacità. Infatti, l'87% dei dirigenti intervistati ritiene che sia più probabile che i dipendenti vengano potenziati piuttosto che sostituiti dall'AI generativa. Questo varia a seconda delle funzioni: il 97% dei dirigenti ritiene che i dipendenti nel procurement siano più propensi a essere potenziati che sostituiti, rispetto al 93% per i dipendenti in risk e compliance, 93% per la finanza, 77% per il servizio clienti e 73% per il marketing.
I dipendenti sono più interessati a un lavoro significativo che alla flessibilità e alle opportunità di crescita, ma i leader non sono sempre in sintonia con le loro esigenze. Con l'AI pronta a svolgere compiti più manuali e ripetitivi, i dipendenti intervistati riferiscono che svolgere lavori significativi è il fattore a cui tengono maggiormente, oltre alla retribuzione e alla sicurezza del lavoro, più importante della flessibilità, delle opportunità di crescita e dell'equità. Inoltre, quasi la metà dei dipendenti intervistati ritiene che il lavoro che svolgono sia molto più importante della persona per cui lavorano o con cui lavorano regolarmente.
Tuttavia, sembra che i datori di lavoro non abbiano capito cosa conta. I dirigenti intervistati hanno dichiarato che il lavoro significativo è il fattore meno importante per i loro dipendenti, indicando invece la flessibilità del lavoro come l'aspetto fondamentale, oltre alla retribuzione e alla sicurezza del lavoro.
Il mondo del lavoro è cambiato rispetto a soli sei mesi fa. I leader stanno iniziando a credere che le aziende di domani potrebbero non poter funzionare con i talenti di ieri, e che i talenti di domani potrebbero non poter più contare sui modi di lavorare di ieri.
I leader delle risorse umane possono svolgere un ruolo critico nel modo in cui le organizzazioni si adattano ai cambiamenti guidati dall'AI generativa. Possono essere le figure chiave per affrontare queste sfide, ridefinendo il lavoro e i modelli operativi per guidare le loro organizzazioni verso il futuro. Ecco alcune azioni da prendere in considerazione.
Il mondo del lavoro sta attraversando una fase cruciale e i responsabili delle risorse umane hanno davanti un'enorme opportunità, ma anche dei rischi. Man mano che le aziende adottano sempre più l'AI, il cambiamento vincente arriverà solo se le organizzazioni, tramite i leader delle risorse umane, daranno priorità a un nuovo approccio al talento e ai modelli operativi, in cui persone e tecnologia si uniscono per aumentare la produttività e il valore aziendale.
