Un hr chatbot che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e il machine learning è in grado di comprendere, comunicare e persino automatizzare le azioni per supportare candidati e dipendenti. Ad esempio, un bot intelligente per l'HR può guidare i nuovi dipendenti nel processo di onboarding, rispondere alle domande frequenti, suggerire risorse di formazione e assistere i dipendenti nella richiesta di giorni di ferie o nel controllo delle ferie rimanenti. Le soluzioni chatbot possono inoltre fornire promemoria, condurre sondaggi e raccogliere feedback per migliorare l'esperienza dei dipendenti.

Chatbot per il supporto dei dipendenti

I potenti chatbot dotati di AI possono aiutare i dipendenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Utilizzano la ricerca conversazionale e possono analizzare grandi quantità di documenti aziendali, come le policy aziendali, per fornire risposte accurate alle domande dei dipendenti. Gli hr chatbot consentono ai dipendenti di dedicare tempo ed energia a lavori di maggior valore.

Nei processi generali dell'HR, i chatbot supportano le operazioni dei team di HR gestendo ferie, processi di assunzione, rimborsi spese dei dipendenti e comunicazioni interne. Inoltre, fornendo informazioni sulle retribuzioni e sulle polizze, i chatbot raccolgono e memorizzano dati che possono essere recuperati come e quando necessario. Invece di affidarsi a lunghi sondaggi di feedback, i chatbot richiedono proattivamente il feedback dei dipendenti in tempo reale. Il chatbot è addestrato a richiedere un feedback mentre comunica con i dipendenti e analizza le informazioni. Inoltre, le soluzioni di AI conversazionale suggeriscono strategie e soluzioni per migliorare la vita lavorativa dei dipendenti. Queste azioni promuovono il coinvolgimento dei dipendenti e allo stesso tempo raccolgono insight preziosi per l'organizzazione.

Reclutamento

Gli hr chatbot digitalizzano il processo di reclutamento raccogliendo e filtrando i curriculum, valutando i candidati, monitorandone i processi di reclutamento, programmando colloqui, offrendo un percorso di crescita professionale personalizzato per i dipendenti e raccogliendo feedback. I chatbot basati su AI raccolgono automaticamente i dati dei candidati e forniscono insight in base al coinvolgimento personalizzato e alle domande frequenti, migliorando la qualità complessiva dei processi di reclutamento.