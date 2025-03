Automazione dell'onboarding

Le organizzazioni possono automatizzare diversi workflow di onboarding delle risorse umane che richiedono molto tempo. Possono chiedere ai dipendenti di creare account utente per i loro vari sistemi, quindi possono creare modelli per i nuovi assunti da completare con le informazioni sui dipendenti.

Questi workflow possono spaziare dall'avviamento dei nuovi assunti, ad esempio tramite un'e-mail di benvenuto, alle informazioni sui benefit aziendali. I dipendenti dichiarano di avere letto i materiali e di avere fornito tutte le informazioni richieste. Se il dipendente non apre l'e-mail, non fa clic su una casella o non fornisce le informazioni pertinenti, il sistema prosegue con una procedura di follow-up fino al completamento di queste attività.

Questo processo di onboarding automatizzato è fondamentale per ottenere i dati dai nuovi dipendenti, come benefattori, estremi bancari e contatti per le emergenze.

Il software di automazione evita a un operatore di inviare una richiesta di informazioni e può anche automatizzare i follow-up per le informazioni mancanti.