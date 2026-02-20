Qu’est-ce que l’optimisation du stockage et pourquoi est-elle importante ?

Aspect important de l’optimisation globale des données, l’optimisation du stockage implique des stratégies et des technologies, telles que la déduplication et la compression des données, afin d’améliorer l’efficacité. Ces approches aident les entreprises à gérer les énormes volumes de données non structurées associés à l’intelligence artificielle (IA) et à d’autres workloads gourmands en données.

Avec l’accélération de l’adoption de l’IA, l’optimisation du stockage est devenue essentielle pour que les entreprises puissent dimensionner et soutenir leurs initiatives en matière d’IA. Selon Mordor Intelligence, la taille du marché du stockage de données a été estimée à 250,77 milliards USD en 2025.¹ Il devrait atteindre 483,90 milliards de dollars d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,05 %.

Le besoin de solutions de stockage de données capables de répondre aux exigences de calcul intenses de l’IA et de machine learning (ML) est à l’origine de cette croissance. La nécessité de se prémunir contre les pertes de données causées par des pannes, des défaillances de systèmes ou des cyberattaques alimente également cette croissance.