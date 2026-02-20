Stockage

Qu’est-ce que l’optimisation du stockage et pourquoi est-elle importante ?

Publié le 20 février 2026
Une femme regardant une tablette devant un serveur
By Stephanie Susnjara , Ian Smalley

Définition : optimisation du stockage

L’optimisation du stockage est le processus d’amélioration du stockage de données afin de réduire les coûts, d’améliorer la performance et d’utiliser mieux la capacité disponible.

Aspect important de l’optimisation globale des données, l’optimisation du stockage implique des stratégies et des technologies, telles que la déduplication et la compression des données, afin d’améliorer l’efficacité. Ces approches aident les entreprises à gérer les énormes volumes de données non structurées associés à l’intelligence artificielle (IA) et à d’autres workloads gourmands en données.

Avec l’accélération de l’adoption de l’IA, l’optimisation du stockage est devenue essentielle pour que les entreprises puissent dimensionner et soutenir leurs initiatives en matière d’IA. Selon Mordor Intelligence, la taille du marché du stockage de données a été estimée à 250,77 milliards USD en 2025.¹ Il devrait atteindre 483,90 milliards de dollars d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,05 %.

Le besoin de solutions de stockage de données capables de répondre aux exigences de calcul intenses de l’IA et de machine learning (ML) est à l’origine de cette croissance. La nécessité de se prémunir contre les pertes de données causées par des pannes, des défaillances de systèmes ou des cyberattaques alimente également cette croissance.

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Pourquoi l’optimisation du stockage est-elle importante ?

La plupart des données gérées aujourd’hui par les entreprises consistent en d’énormes jeux de données structurées, semi-structurées ou données non structurées. Les données non structurées (par exemple, les images, les vidéos, les documents et les données de capteurs) ne se conforment pas facilement aux schémas fixes des bases de données relationnelles. Par conséquent, les outils et méthodes traditionnels ne peuvent généralement pas être utilisés pour le traitement et l’analyse de résultats.

Dans le même temps, les entreprises sont soumises à des pressions pour exploiter des données adaptées à l’IA, accessibles et fiables, afin de garantir l’intégrité des données.

Les modèles d’IA générative (ou gen AI) modifient également les besoins en matière de stockage. Ces modèles de fondation et ces grands modèles linguistiques (LLM) s’adaptent en permanence, produisant des jeux de données volumineux. Les entreprises ont besoin de solutions de stockage distribuées évolutives (par exemple, systèmes de fichiers distribués, stockage d’objets) pour gérer la quantité de données produites par les workloads IA.

En fin de compte, sans un meilleur stockage pour répondre à ces nouvelles demandes, les Entreprises se heurtent à des goulets d’étranglement qui ralentissent les performances de l’IA, des coûts croissants et des défis de gestion des données qui limitent leur capacité à dimensionner l’IA avec succès.

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Comment fonctionne l’optimisation du stockage ?

L’optimisation du stockage consiste en des composants interconnectés qui gèrent les performances, la capacité et les coûts de stockage tout au long du cycle de vie des données. Ensemble, ces techniques sous-tendent également le stockage ia et big data, un ensemble de systèmes spécialement conçus pour répondre aux exigences de performance et d’évolutivité des workloads.

Voici quelques techniques importantes d’optimisation du stockage :

  • Déduplication et compression des données
  • Stockage flash et solid state drive (SSD)
  • Hiérarchisation de stockage
  • Archivage des données
  • Provisionnement dynamique
  • Automatisation du stockage
  • Intégration du stockage dans le cloud
  • Gestion du cycle de vie des données

Déduplication et compression des données

La déduplication des données consiste à identifier les données dupliquées et à les conserver en une seule copie. Cette fonction réduit les temps de sauvegarde en analysant les données au niveau des fichiers ou des blocs de stockage.

La compression implique la détection de schémas et de redondances, l’encodage plus efficace des données et la diminution de la taille des fichiers, tout en conservant un accès à haut débit.

Ces deux techniques éliminent la redondance et réduisent l’empreinte de stockage d’une entreprise.

Stockage flash et solid state drive (SSD)

Les technologies à semi-conducteurs comme le stockage flash et les SSD offrent la vitesse et la faible latence que nécessitent les workloads à haute performance.

Contrairement aux disques rotatifs, le stockage flash accède aux données électroniquement à la vitesse de la mémoire, ce qui élimine les retards mécaniques et augmente le débit global.

Stockage hiérarchisé

La hiérarchisation de stockage déplace automatiquement les données vers le type de stockage approprié en fonction des modèles d’accès et des coûts.

Les données chaudes (souvent consultées) résident sur des disques flash haute performance, les données tièdes (occasionnellement consultées) déplacent vers des disques SSD standard et les données froides (rarement consultées) migrent vers des disques ou des niveaux d’archivage cloud tiers.

Archivage des données

L’archivage des données déplace les données anciennes ou rarement récupérées vers un stockage à long terme optimisé pour la capacité plutôt que pour la performance, libérant ainsi un stockage premium pour des workloads actifs tout en maintenant les données archivées accessibles à la demande.

Provisionnement dynamique

Le provisionnement dynamique donne la capacité de stockage à mesure que les applications consomment de l’espace de stockage physique, plutôt que de réserver de grands blocs à l’avance. Cette approche permet d’éviter le surprovisionnement et d’améliorer les taux d’utilisation, ce qui réduit les investissements en matériel.

Automatisation du stockage

L’automatisation logicielle gère les opérations et les workflows avec une intervention humaine limitée.

Les systèmes automatisés prévoient les besoins en capacité, optimisent le placement des données et répondent aux demandes de workloads en temps réel, ce qui réduit les efforts manuels à mesure que les environnements deviennent plus complexes.

Intégration du stockage cloud

L’architecture de cloud hybride combine le stockage local pour les opérations critiques en termes de performances avec le stockage cloud pour les référentiels et les archives, permettant aux entreprises d’évoluer dynamiquement sans investissement de capital.

Gestion du cycle de vie des données (DLM)

La pratique de la DLM établit des politiques qui déterminent comment les données se déplacent dans les niveaux de stockage, de leur création à leur suppression. Il définit également les périodes de conservation, les calendriers de migration et les règles de suppression en fonction de la valeur de l’entreprise et des exigences réglementaires.

Outils et solutions d’optimisation du stockage

Les entreprises mettent en œuvre l’optimisation du stockage à l’aide de diverses technologies et solutions, notamment les technologies décrites ci-dessous :

  • Plateformes logicielles : les plateformes d’optimisation du stockage offrent aux entreprises la flexibilité de travailler avec les systèmes de stockage existants, en automatisant des tâches (telles que la déduplication, la compression, la hiérarchisation intelligente) sans nécessiter de remplacement de matériel. Ces plateformes offrent également des capacités de surveillance et d’analyse qui offrent une visibilité sur l’utilisation du stockage et aident les équipes à identifier les anomalies.
  • Fonctionnalités natives du cloud : les fournisseurs de services cloud (tels qu’IBM, AWS, Google Cloud ou Microsoft Azure) offrent des fonctionnalités d’optimisation natives du cloud qui gèrent automatiquement le placement des données et les politiques de cycle de vie, s’adaptent à l’utilisation et proposent une tarification à l’usage.
  • Systèmes de stockage intégrés : les systèmes de stockage conçus sur mesure (par exemple, IBM® FlashSystem, NetApp) intègrent l’optimisation du stockage dans le matériel, offrant de la rapidité tout en simplifiant la gestion à travers des environnements hybrides.
  • Outils de gestion des données : les outils de gestion unifiée des données offrent une visibilité et un contrôle sur l’ensemble de l’écosystème de stockage, ainsi que des fonctionnalités de sécurité et de gouvernance.

Avantages de l’optimisation du stockage

L’optimisation du stockage offre divers avantages qui aident les entreprises à gérer les workloads actuelles en IA et à forte intensité de données :

  • Améliorer les performances : accélère la récupération des données et réduit les temps de latence, ce qui permet aux équipes de réagir rapidement et aux utilisateurs d’accéder aux informations sans délai.
  • Permet des économies : réduit les coûts de stockage grâce à la compression, la déduplication et un tiering intelligent, garantissant que les entreprises paient uniquement pour le stockage dont elles ont besoin.
  • Permet l’évolutivité : permet à l’infrastructure de stockage d’évoluer en fonction de l’augmentation des volumes de données et de l’évolution des besoins de l’entreprise, sans investissement majeur dans l’infrastructure.
  • Améliore la gestion des données : automatise les politiques de cycle de vie pour le déplacement, l’archivage et la suppression des données, tout en simplifiant la gouvernance des données.
  • Améliore la sécurité : renforce la protection des données avec le chiffrement, le stockage, la gestion granulaire des accès et les pistes d’audit complètes pour la conformité.
  • S’intègre aux architectures de data lake : prend en charge les environnements de data lake et les stratégies cloud natif pour prendre en charge les workloads d’analyse avancés et d’IA.
  • Renforce la durabilité : réduit la consommation d’énergie et l’empreinte carbone en optimisant l’utilisation des ressources et l’allocation intelligente du stockage.

Cas d’utilisation de l’optimisation du stockage

Les entreprises peuvent appliquer l’optimisation du stockage aux cas d’utilisation métier dans divers workloads et environnements :

  • Workloads d’IA et de machine learning
  • Sauvegarde et archivage
  • Calculs hautes performances
  • Environnements de virtualisation
Workloads d’IA et de machine learning

Les applications d’IA exigent un stockage à haute performance capable de gérer de massives jeux de données et de contrôler les coûts. L’optimisation offre la vitesse dont les modèles d’IA ont besoin pour l’entraînement et l’inférence, tout en gérant le placement des données dans des environnements de cloud hybride.
Sauvegarde et archivage

Les stratégies de sauvegarde modernes nécessitent un stockage efficace qui évolue sans compromettre les fonctions de récupération. Les techniques d’optimisation réduisent les empreintes de stockage, renforcent la résilience opérationnelle et contribuent à répondre aux exigences de conformité.
Calculs hautes performances

Les workloads de l’informatique à haute performance (HPC) génèrent de grands jeux de données qui dépendent d’un débit extrême et d’une faible latence. Les systèmes de stockage optimisés offrent les performances requises par les workloads informatiques, tout en simplifiant la gestion des données et en soutenant la productivité des chercheurs.
Environnements de virtualisation

L’optimisation du stockage réduit l’empreinte informatique globale de l’entreprise, assure des performances uniformes pour toutes les applications et s’intègre aux plateformes de virtualisation pour améliorer l’efficacité du stockage sans affecter la disponibilité.

Cinq bonnes pratiques pour l’optimisation du stockage

Les étapes stratégiques suivantes aident les entreprises à optimiser le stockage.

  1. Évaluer les besoins en matière de stockage : commencez par évaluer l’utilisation actuelle du stockage afin de déterminer où l’optimisation aura le plus d’impact et quels workloads bénéficieront le plus d’une amélioration des performances ou d’un avantage en termes de coûts.
  2. Mettre en place une gestion automatisée des données : mettez en place des politiques automatisées de tiering et de cycle de vie pour déplacer les données entre types de stockage selon les schémas d’accès, en réduisant les opérations manuelles et en veillant à ce que les données résident dans le stockage le plus rentable.
  3. Effectuer une surveillance régulière : le suivi des indicateurs de performance et des tendances de capacité aide les entreprises à anticiper les défis liés à la gestion du stockage avant qu’ils n’impactent les opérations.
  4. Tester avant le déploiement : validez d’abord les changements d’optimisation dans les environnements hors production pour évaluer leur impact sur les performances et le comportement des applications avant de les déployer à l’échelle.
  5. Répondre aux besoins des entreprises : gérez les exigences de performance de manière rentable, tout en planifiant la croissance future des données. Les stratégies d’optimisation du stockage les plus efficaces soutiennent les priorités métier sans surcharger l’infrastructure.

Auteurs

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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