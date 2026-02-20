Qu’est-ce que l’optimisation du stockage et pourquoi est-elle importante ?

L’optimisation du stockage est le processus d’amélioration du stockage de données afin de réduire les coûts, d’améliorer la performance et d’utiliser mieux la capacité disponible.
Aspect important de l’optimisation globale des données, l’optimisation du stockage implique des stratégies et des technologies, telles que la déduplication et la compression des données, afin d’améliorer l’efficacité. Ces approches aident les entreprises à gérer les énormes volumes de données non structurées associés à l’intelligence artificielle (IA) et à d’autres workloads gourmands en données.
Avec l’accélération de l’adoption de l’IA, l’optimisation du stockage est devenue essentielle pour que les entreprises puissent dimensionner et soutenir leurs initiatives en matière d’IA. Selon Mordor Intelligence, la taille du marché du stockage de données a été estimée à 250,77 milliards USD en 2025.¹ Il devrait atteindre 483,90 milliards de dollars d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,05 %.
Le besoin de solutions de stockage de données capables de répondre aux exigences de calcul intenses de l’IA et de machine learning (ML) est à l’origine de cette croissance. La nécessité de se prémunir contre les pertes de données causées par des pannes, des défaillances de systèmes ou des cyberattaques alimente également cette croissance.
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La plupart des données gérées aujourd’hui par les entreprises consistent en d’énormes jeux de données structurées, semi-structurées ou données non structurées. Les données non structurées (par exemple, les images, les vidéos, les documents et les données de capteurs) ne se conforment pas facilement aux schémas fixes des bases de données relationnelles. Par conséquent, les outils et méthodes traditionnels ne peuvent généralement pas être utilisés pour le traitement et l’analyse de résultats.
Dans le même temps, les entreprises sont soumises à des pressions pour exploiter des données adaptées à l’IA, accessibles et fiables, afin de garantir l’intégrité des données.
Les modèles d’IA générative (ou gen AI) modifient également les besoins en matière de stockage. Ces modèles de fondation et ces grands modèles linguistiques (LLM) s’adaptent en permanence, produisant des jeux de données volumineux. Les entreprises ont besoin de solutions de stockage distribuées évolutives (par exemple, systèmes de fichiers distribués, stockage d’objets) pour gérer la quantité de données produites par les workloads IA.
En fin de compte, sans un meilleur stockage pour répondre à ces nouvelles demandes, les Entreprises se heurtent à des goulets d’étranglement qui ralentissent les performances de l’IA, des coûts croissants et des défis de gestion des données qui limitent leur capacité à dimensionner l’IA avec succès.
L’optimisation du stockage consiste en des composants interconnectés qui gèrent les performances, la capacité et les coûts de stockage tout au long du cycle de vie des données. Ensemble, ces techniques sous-tendent également le stockage ia et big data, un ensemble de systèmes spécialement conçus pour répondre aux exigences de performance et d’évolutivité des workloads.
Voici quelques techniques importantes d’optimisation du stockage :
La déduplication des données consiste à identifier les données dupliquées et à les conserver en une seule copie. Cette fonction réduit les temps de sauvegarde en analysant les données au niveau des fichiers ou des blocs de stockage.
La compression implique la détection de schémas et de redondances, l’encodage plus efficace des données et la diminution de la taille des fichiers, tout en conservant un accès à haut débit.
Ces deux techniques éliminent la redondance et réduisent l’empreinte de stockage d’une entreprise.
Les technologies à semi-conducteurs comme le stockage flash et les SSD offrent la vitesse et la faible latence que nécessitent les workloads à haute performance.
Contrairement aux disques rotatifs, le stockage flash accède aux données électroniquement à la vitesse de la mémoire, ce qui élimine les retards mécaniques et augmente le débit global.
La hiérarchisation de stockage déplace automatiquement les données vers le type de stockage approprié en fonction des modèles d’accès et des coûts.
Les données chaudes (souvent consultées) résident sur des disques flash haute performance, les données tièdes (occasionnellement consultées) déplacent vers des disques SSD standard et les données froides (rarement consultées) migrent vers des disques ou des niveaux d’archivage cloud tiers.
L’archivage des données déplace les données anciennes ou rarement récupérées vers un stockage à long terme optimisé pour la capacité plutôt que pour la performance, libérant ainsi un stockage premium pour des workloads actifs tout en maintenant les données archivées accessibles à la demande.
Le provisionnement dynamique donne la capacité de stockage à mesure que les applications consomment de l’espace de stockage physique, plutôt que de réserver de grands blocs à l’avance. Cette approche permet d’éviter le surprovisionnement et d’améliorer les taux d’utilisation, ce qui réduit les investissements en matériel.
L’automatisation logicielle gère les opérations et les workflows avec une intervention humaine limitée.
Les systèmes automatisés prévoient les besoins en capacité, optimisent le placement des données et répondent aux demandes de workloads en temps réel, ce qui réduit les efforts manuels à mesure que les environnements deviennent plus complexes.
L’architecture de cloud hybride combine le stockage local pour les opérations critiques en termes de performances avec le stockage cloud pour les référentiels et les archives, permettant aux entreprises d’évoluer dynamiquement sans investissement de capital.
La pratique de la DLM établit des politiques qui déterminent comment les données se déplacent dans les niveaux de stockage, de leur création à leur suppression. Il définit également les périodes de conservation, les calendriers de migration et les règles de suppression en fonction de la valeur de l’entreprise et des exigences réglementaires.
Les entreprises mettent en œuvre l’optimisation du stockage à l’aide de diverses technologies et solutions, notamment les technologies décrites ci-dessous :
L’optimisation du stockage offre divers avantages qui aident les entreprises à gérer les workloads actuelles en IA et à forte intensité de données :
Les entreprises peuvent appliquer l’optimisation du stockage aux cas d’utilisation métier dans divers workloads et environnements :
Les applications d’IA exigent un stockage à haute performance capable de gérer de massives jeux de données et de contrôler les coûts. L’optimisation offre la vitesse dont les modèles d’IA ont besoin pour l’entraînement et l’inférence, tout en gérant le placement des données dans des environnements de cloud hybride.
Les stratégies de sauvegarde modernes nécessitent un stockage efficace qui évolue sans compromettre les fonctions de récupération. Les techniques d’optimisation réduisent les empreintes de stockage, renforcent la résilience opérationnelle et contribuent à répondre aux exigences de conformité.
Les workloads de l’informatique à haute performance (HPC) génèrent de grands jeux de données qui dépendent d’un débit extrême et d’une faible latence. Les systèmes de stockage optimisés offrent les performances requises par les workloads informatiques, tout en simplifiant la gestion des données et en soutenant la productivité des chercheurs.
L’optimisation du stockage réduit l’empreinte informatique globale de l’entreprise, assure des performances uniformes pour toutes les applications et s’intègre aux plateformes de virtualisation pour améliorer l’efficacité du stockage sans affecter la disponibilité.
Les étapes stratégiques suivantes aident les entreprises à optimiser le stockage.
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1 Data storage market size and share analysis—Growth trends and forecasts (2025–2030), Mordor Intelligence, 22 janvier 2025