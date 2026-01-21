Qu’est-ce que la résilience opérationnelle ?

La résilience opérationnelle, la gestion de la continuité d’activité (BCM) et la reprise après sinistre (DR) sont toutes des stratégies pour protéger les entreprises, mais ce sont des processus distincts.

Une stratégie de continuité des activités fait référence à la capacité d’une entreprise à maintenir ses fonctions commerciales cruciales et à reprendre ses opérations normales avec un temps d’arrêt minimal en cas de crise. La BCM se concentre sur la création de plans et de procédures détaillés afin de garantir la continuité des processus commerciaux essentiels en cas de défaillance de la chaîne d’approvisionnement, de pandémie ou d’autres incidents imprévus.

Les plans de reprise après sinistre sont plus techniques et axés sur les technologies de l’information. La DR comprend des technologies informatiques et des bonnes pratiques conçues pour prévenir ou minimiser la perte de données et les perturbations de l’activité résultant d’événements catastrophiques tels que des pannes d’équipement, des cyberattaques ou des dommages aux installations.

Il se concentre sur des points de défaillance isolés qui pourraient perturber des opérations critiques, généralement dans un centre de données, que ce soit sur site ou dans le cloud. La DR établit des objectifs de temps de récupération (RTO) et des objectifs de points de récupération (RPO) spécifiques pour la restauration des systèmes d’information et des données.

Il est important de noter que la continuité d’activité et la reprise après sinistre (BCDR) sont souvent combinées en stratégies intégrées, mais elles peuvent aussi être utilisées séparément selon les objectifs métier.

Un plan de résilience opérationnelle est une stratégie plus large qui fait référence à la capacité d’une entreprise à prévoir, maintenir et restaurer ses services et fonctions critiques face à un défi. Alors que la DR et la BCM se concentrent généralement sur des scénarios spécifiques et des plans de reprise, la résilience opérationnelle englobe l’ensemble des facteurs (par exemple, personnes, processus, technologie, chaîne d’approvisionnement) qui soutiennent les opérations et la livraison des services de l’entreprise. Il a évolué pour faire face à des menaces de plus en plus sophistiquées.