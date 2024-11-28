Comment élaborer une stratégie de continuité d’activité efficace

La continuité d’activité est la capacité d’une entreprise à maintenir ses fonctions commerciales essentielles et à minimiser les temps d’arrêt en cas de crise. Les cyberattaques, les défaillances de la chaîne d'approvisionnement, les pannes de courant inattendues, etc. sont des exemples de telles crises.

Ces perturbations sont coûteuses. Selon le Rapport sur le coût d’une violation de données d'IBM, le coût moyen mondial d'une violation de données (une seule des conséquences possibles d'une perturbation) a augmenté de 10 % par rapport à l'année dernière et a atteint son niveau le plus élevé jamais enregistré.

Une gestion de la continuité d’activité (BCM) efficace, incluant la mise en œuvre de stratégies réussies de continuité d’activité et de reprise après sinistre, aide à prévenir les arrêts prolongés, les violations coûteuses et dangereuses, et bien plus encore.