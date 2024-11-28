Comment élaborer une stratégie de continuité d’activité efficace

Une stratégie de continuité des activités, également appelée plan de continuité des activités (PCA), est une approche proactive visant à maintenir le fonctionnement normal de l'entreprise en cas de catastrophe.
Les entreprises prospères ont toujours été confrontées à un large éventail de menaces susceptibles de perturber leurs activités. Cependant, dans l'économie mondiale actuelle, caractérisée par la connectivité numérique, ces menaces sont à la fois plus complexes et plus dévastatrices. Des cyberattaques provoquant des violations de données, aux catastrophes naturelles entraînant des temps d’arrêt, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des pertes de données, les entreprises modernes doivent adopter une approche stratégique pour maintenir la continuité de leur activité.
La continuité d’activité est la capacité d’une entreprise à maintenir ses fonctions commerciales essentielles et à minimiser les temps d’arrêt en cas de crise. Les cyberattaques, les défaillances de la chaîne d'approvisionnement, les pannes de courant inattendues, etc. sont des exemples de telles crises.
Ces perturbations sont coûteuses. Selon le Rapport sur le coût d’une violation de données d'IBM, le coût moyen mondial d'une violation de données (une seule des conséquences possibles d'une perturbation) a augmenté de 10 % par rapport à l'année dernière et a atteint son niveau le plus élevé jamais enregistré.
Une gestion de la continuité d’activité (BCM) efficace, incluant la mise en œuvre de stratégies réussies de continuité d’activité et de reprise après sinistre, aide à prévenir les arrêts prolongés, les violations coûteuses et dangereuses, et bien plus encore.
Tant la continuité d’activité que la reprise après sinistre sont des processus stratégiques qui forment le cœur de la gestion stratégique des crises. Ces deux termes sont étroitement liés et souvent utilisés de manière interchangeable, et ils peuvent être combinés en une pratique appelée continuité des activités et la reprise après sinistre (BCDR) qui aide les entreprises à reprendre leur activité après un sinistre. Cependant, il existe plusieurs différences clés qui méritent d'être soulignées.
La planification de la continuité des activités se concentre généralement sur la capacité d'une entreprise à faire face à un large éventail de menaces. Les plans de continuité des activités (PCA) décrivent généralement des procédures étape par étape visant à garantir le bon fonctionnement des activités essentielles avant, pendant et immédiatement après une interruption.
En revanche, les plans de reprise après sinistre (DRP) se concentrent sur les moyens de protéger les données, l’infrastructure et les systèmes informatiques lors de la survenue d’un événement. Les DRP comprennent généralement des recommandations relatives aux technologies informatiques résilientes, des listes exhaustives de bonnes pratiques et des mesures importantes à prendre pour minimiser les pertes de données et les perturbations opérationnelles résultant d'un incident.
Lorsqu’une catastrophe menace le cœur de métier des entreprises, avoir une stratégie de continuité d’activité en place permet aux entreprises de se rétablir rapidement et efficacement. Voici quelques-uns des avantages auxquels les entreprises adoptant une approche stratégique de continuité d'activité peuvent s’attendre.
Les temps d'arrêt peuvent avoir de graves conséquences pour les entreprises, et plus ils durent, plus ils sont préjudiciables. En plus de perturber le fonctionnement normal de l'entreprise, les temps d'arrêt peuvent entraîner des pertes de revenus, nuire à la réputation et causer des pertes de données.
Des stratégies fiables en matière de continuité des activités permettent aux entreprises de mettre en place des procédures et de les tester afin d'être préparées en cas d'incident imprévu.
L'objectif de temps de reprise (RTO) d'une entreprise est une mesure du temps nécessaire pour rétablir les processus commerciaux critiques après une interruption. Les stratégies de continuité d’activité précisent les RTO pour les employés et décrivent les tâches et les procédures nécessaires pour les atteindre. Les entreprises qui mettent en œuvre un PCA ont de meilleures chances d'atteindre leur RTO et de rétablir la confiance des investisseurs, des clients et des parties prenantes après une catastrophe.
L’interruption des activités coûte cher. Selon des études récentes, les temps d'arrêt coûtent en moyenne 9 000 dollars américains par minute aux entreprises mondiales, et ce coût peut atteindre 5 millions de dollars américains dans les secteurs à haut risque tels que la finance et la santé.1
Les stratégies de reprise efficaces contribuent à réduire les risques de plusieurs manières importantes, notamment en établissant des évaluations précises des risques et en intégrant des solutions de cybersécurité éprouvées dans les efforts de réponse et de reprise.
leurs activités dans plusieurs juridictions doivent se conformer à toutes les exigences réglementaires applicables, sous peine de se voir infliger de lourdes sanctions financières et de perdre leurs licences d'exploitation essentielles. Bien que les réglementations varient d'un territoire à l'autre, il est essentiel de mettre en place un plan de continuité des activités solide pour garantir la conformité et éviter des répercussions coûteuses.
Les stratégies de continuité des activités contribuent à garantir la reprise des opérations critiques après une interruption, à protéger les données sensibles et à maintenir la prestation de services afin de satisfaire aux exigences réglementaires en matière de conformité.
Les entreprises ont des besoins différents lorsqu'il s'agit d'élaborer une stratégie de continuité d’activité efficace. Les approches varient en fonction de la taille, du secteur, des besoins de l'entreprise et des risques potentiels auxquels elle est susceptible d'être confrontée. Il existe néanmoins quatre étapes universellement reconnues qui permettent de mieux se préparer aux événements imprévus.
Réaliser une analyse d'impact sur les activités (BIA) consiste à évaluer les fonctions essentielles de l'entreprise et à déterminer comment elles réagiraient face à certaines catastrophes. La BIA consiste également à estimer la probabilité d’événements possibles, à déterminer comment ils pourraient exposer des vulnérabilités dans les systèmes et processus, ainsi qu’à émettre des hypothèses sur l’impact potentiel sur les opérations de l’entreprise. Une BIA fiable est la première étape d'une planification stratégique qui permet de hiérarchiser les actifs et les systèmes nécessaires pour se remettre d'un arrêt des activités.
Pour chaque menace potentielle identifiée dans la BIA, les entreprises doivent concevoir une réponse appropriée. Diverses menaces nécessitent des outils et une planification différentes ; par exemple, en cas de panne de courant, une entreprise peut prioriser la restauration d’une infrastructure informatique essentielle avant de s'occuper de quoi que ce soit d’autre.
Étant donné que les plateformes de communication numériques et les données jouent un rôle crucial dans la plupart des entreprises modernes, le rétablissement des fonctionnalités dans ces domaines est généralement une priorité absolue. Par exemple, certaines des solutions de reprise après sinistre les plus populaires impliquent des pratiques de sauvegarde des données et de prévention des pertes de données, dans le cadre desquelles les données critiques sont transférées hors site et peuvent être récupérées plus facilement en cas de sinistre.
Dans le cadre d'une stratégie efficace de continuité d’activité, les parties prenantes doivent désigner les membres de l'équipe pour aider l'entreprise en cas d'incident imprévu. Les stratégies de continuité d’activité définissent clairement les rôles, les responsabilités et les coordonnées des membres de l’équipe, y compris des méthodes de communication alternatives si une panne provoque des pannes réseau généralisées.
Afin de vérifier l'efficacité de sa stratégie, une organisation doit régulièrement effectuer des simulations des menaces potentielles. Les équipes de continuité doivent être formées à effectuer les tâches qui leur seront demandées lors d’une véritable catastrophe et avoir la possibilité de s’entraîner fréquemment. Des scénarios réalistes permettent également d’identifier les problèmes d’une stratégie et d’identifier les points à améliorer.
De nombreuses entreprises modernes prospères ont élaboré des stratégies de continuité des activités en suivant les étapes décrites ci-dessus afin de les aider à faire face à un large éventail de menaces. En voici quelques exemples :
Les stratégies de gestion de crise sont délibérément générales, afin d'aider les organisations à identifier les moyens dont elles disposent pour répondre à un certain nombre de crises. Contrairement aux stratégies qui ciblent des types d'actifs spécifiques pouvant être précieux pour une organisation, tels que l'infrastructure informatique ou les données, une stratégie de gestion de crise planifie chaque heure et chaque minute d'une crise et tente d'anticiper les meilleurs moyens pour l'organisation de réagir à mesure que la crise évolue.
Les PCA et DR sont tous deux intégrés dans les plans de gestion de crise, mais l'accent est mis sur le calendrier de la crise et sur les mesures de continuité des activités et de reprise après sinistre qui seront prises, à quel moment et par qui.
Les plans de communication, également appelés plans de comms, décrivent comment les entreprises adresses les relations publiques (RP) en cas de sinistre. Une planification efficace de la communication aide les dirigeants d'entreprise à élaborer une structure et une méthodologie pour réagir à un événement perturbateur, ainsi qu'à déterminer les canaux qu'ils utiliseront.
Par exemple, certains dirigeants rédigent à l'avance des messages concis et efficaces destinés à différents publics, tels que les employés, les clients ou les investisseurs. Si un événement anticipé se produit, comme une cyberattaque ou une catastrophe naturelle, l'entreprise a déjà mis en place sa stratégie de messagerie et de canal pour y répondre.
L'un des aspects les plus importants de la continuité d’activité est le rétablissement des réseaux de communication touchés. Les exemples sont nombreux, tels que l'Internet, les réseaux cellulaires et l'intranet utilisés par les employés, et leur interruption peut être dévastatrice.
La planification de la reprise du réseau implique généralement d'identifier les services en réseau les plus importants pour une entreprise et de donner la priorité à leur restauration par rapport aux autres. La partie reprise du réseau d'une stratégie de continuité des activités doit identifier les actions et les ressources nécessaires à la restauration sûre et efficace de tous les réseaux après une interruption.
La sécurité des données et les menaces pesant sur l'infrastructure informatique, telles que les centres de données qui stockent dans certains cas des informations hautement confidentielles sur les clients et les entreprises, constituent des aspects importants de la stratégie de continuité des activités. Les plans de récupération des données visent de nombreuses menaces courantes, telles que la surcharge de travail du personnel, les cyberattaques et les pannes qui ont des implications pour la sécurité des données.
Les plans de reprise virtualisés qui s'appuient sur des instances de machines virtuelles (VM) pour sauvegarder et restaurer les données sont de plus en plus populaires en raison de leur flexibilité et de leur évolutivité. Les plans de reprise virtualisés peuvent être mis en œuvre en quelques minutes en cas de sinistre, ce qui permet aux applications de se rétablir rapidement grâce à leur haute disponibilité (HA).
Aujourd’hui, les organisations font face à un large éventail de menaces susceptibles de perturber leur activité. Des catastrophes naturelles qui coupent l'électricité pendant des jours aux cyberattaques complexes qui menacent des données confidentielles, des mesures appropriées doivent être prises pour atténuer les risques.
L'élaboration d'une stratégie de continuité des activités permet de rassurer les investisseurs, les employés et les clients quant à la capacité de l'entreprise à se remettre rapidement sur pied. Bien qu'il n'existe pas deux entreprises identiques et que les besoins varient, suivre une approche simple en quatre étapes constitue le meilleur moyen d'élaborer une stratégie de continuité des activités efficace.
