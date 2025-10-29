Stratégie et bonnes pratiques de migration Kubernetes

Une stratégie de migration Kubernetes consiste en un plan étape par étape pour déplacer les applications et les workloads vers un environnement conteneurisé, y compris les bonnes pratiques pour un résultat réussi.

À mesure que les entreprises modernisent leurs applications et adoptent des technologies basées sur le cloud comme les microservices, elles ont besoin de plateformes d’orchestration de conteneurs pour gérer de manière fiable et efficace les workloads cloud hybride et multicloud.

En tant que principale plateforme d’orchestration, Kubernetes permet aux entreprises de faire avancer leur migration vers le cloud, facilitant ainsi la transition des applications héritées vers des environnements cloud natifs.

Selon une étude de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) réalisée en 2024, l’adoption des technologies cloud natives a atteint 89 %, avec 93 % des organisations utilisant, testant ou évaluant Kubernetes.1

Pour effectuer une migration Kubernetes transparente, les entreprises ont besoin d’une stratégie robuste qui implique une planification minutieuse conçue pour saisir les opportunités commerciales et les opportunités technologiques tout en surmontant les défis.