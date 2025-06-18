Au lieu de créer et de gérer manuellement des dizaines de fichiers de configuration distincts, Helm regroupe tout ce qui est nécessaire à une application dans un seul paquet réutilisable appelé graphique Helm.

Helm contribue à réduire la complexité du travail avec Kubernetes, la plateforme open source qui automatise le déploiement et le fonctionnement des applications conteneurisées sur plusieurs serveurs. Malgré la puissance de Kubernetes, il nécessite souvent une configuration longue et détaillée écrite dans des fichiers YAML, qui spécifient l’exécution des applications, leur connexion et les ressources dont elles ont besoin.

La gestion manuelle de ces configurations par les développeurs, les administrateurs système et les ingénieurs DevOps, en particulier dans plusieurs environnements tels que le développement, les tests et la production, peut rapidement devenir chronophage et source d’erreurs. Helm relève ce défi en introduisant la standardisation, la réutilisabilité et le contrôle des versions, avec des fonctionnalités telles que la restauration et la personnalisation spécifique à l’environnement.