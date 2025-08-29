Stratégies de déploiement Kubernetes

La stratégie de déploiement choisie par les entreprises peut entraîner tant la réussite que l’échec des déploiements d’application. Dans les environnements Kubernetes, cette décision a un impact direct sur la disponibilité des applications, la vitesse de développement et les coûts opérationnels.

La réussite du déploiement dépend souvent de la capacité à choisir l’approche la plus adaptée aux besoins de l’application et à son degré de tolérance au risque.

L’adoption de Kubernetes continuant de croître, les choix de déploiement stratégiques ont de plus en plus d’importance pour les équipes DevOps et les résultats des entreprises.

Une enquête de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) a révélé que 93 % des entreprises interrogées utilisent, essaient ou s’intéressent à Kubernetes.1 Chaque stratégie de déploiement Kubernetes concilie à sa façon vitesse, sécurité et utilisation des ressources.