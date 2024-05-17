Il est essentiel de comprendre le fonctionnement des applications microservices sur Kubernetes dans le domaine du développement logiciel. Dans cet article, nous examinerons pourquoi il est crucial d'observer les applications microservices sur Kubernetes et nous aborderons plusieurs indicateurs sur lesquels vous devriez vous concentrer dans le cadre de votre stratégie d'observabilité.

Pourquoi devriez-vous observer l’état de santé des microservices exécutés sur Kubernetes et quels sont les indicateurs Kubernetes que vous devez surveiller ?

Prenons l’exemple d’une grande plateforme de commerce électronique qui utilise une architecture de microservices déployée sur des clusters Kubernetes. Chaque microservice, responsable de fonctionnalités spécifiques telles que la gestion des inventaires, le traitement des commandes et la gestion des paiements, fonctionne indépendamment et communique avec d’autres via des API qui sont essentiels à la croissance de votre entreprise/service.

Dans un environnement aussi complexe, assurer un fonctionnement fluide et détecter les problèmes de manière proactive devient impératif et peut s’avérer difficile.

Dans ce scénario, l'observabilité peut aider à obtenir des informations en temps réel sur les performances, la disponibilité et les interdépendances de ces microservices et de l'application Kubernetes.

L'observabilité est essentielle pour plusieurs raisons :

Détection précoce des problèmes : les microservices sont distribués et interconnectés, ce qui rend difficile la détection des problèmes lorsqu'ils surviennent. En surveillant leur état de santé, vous pouvez détecter les problèmes à un stade précoce, ce qui minimise les temps d'arrêt et les interruptions de service potentielles. En utilisant Instana, vous bénéficierez d'une granularité à la seconde près, ce qui vous permettra de détecter les problèmes plus rapidement que les autres solutions.

Fiabilité : la surveillance de la santé des microservices permet de garantir la fiabilité de votre application. En suivant des indicateurs tels que les temps de réponse, les taux d'erreur et l'utilisation des ressources, vous pouvez résoudre de manière proactive tous les problèmes de performance avant qu'ils n'affectent les utilisateurs.

Mettre à l'échelle efficacement : Kubernetes permet une mise à l'échelle dynamique des microservices en fonction de la demande. Observer leur santé vous aide à prendre des décisions éclairées quant au moment et à la manière de dimensionner les services afin d'assurer une performance et une utilisation optimale des ressources.

En surveillant la santé de Kubernetes, les entreprises peuvent identifier et résoudre les problèmes de manière proactive, optimiser l’utilisation des Ressources et maintenir une performance optimale des clusters.