Il est essentiel de comprendre le fonctionnement des applications microservices sur Kubernetes dans le domaine du développement logiciel. Dans cet article, nous examinerons pourquoi il est crucial d'observer les applications microservices sur Kubernetes et nous aborderons plusieurs indicateurs sur lesquels vous devriez vous concentrer dans le cadre de votre stratégie d'observabilité.
Prenons l’exemple d’une grande plateforme de commerce électronique qui utilise une architecture de microservices déployée sur des clusters Kubernetes. Chaque microservice, responsable de fonctionnalités spécifiques telles que la gestion des inventaires, le traitement des commandes et la gestion des paiements, fonctionne indépendamment et communique avec d’autres via des API qui sont essentiels à la croissance de votre entreprise/service.
Dans un environnement aussi complexe, assurer un fonctionnement fluide et détecter les problèmes de manière proactive devient impératif et peut s’avérer difficile.
Dans ce scénario, l'observabilité peut aider à obtenir des informations en temps réel sur les performances, la disponibilité et les interdépendances de ces microservices et de l'application Kubernetes.
L'observabilité est essentielle pour plusieurs raisons :
En surveillant la santé de Kubernetes, les entreprises peuvent identifier et résoudre les problèmes de manière proactive, optimiser l’utilisation des Ressources et maintenir une performance optimale des clusters.
Le suivi des indicateurs de disponibilité des clusters Kubernetes permet de s'assurer que les clusters sont opérationnels et en bon état de fonctionnement. Les indicateurs tels que le temps de fonctionnement du cluster et l'état du pod fournissent des informations sur la santé du cluster. Ils se situent au niveau de la couche la plus élevée et la plus importante et peuvent fournir une visibilité complète sur ce qui se passe dans votre environnement.
Le suivi des indicateurs de santé des pods tels que les redémarrages, la préparation et l'élimination des pods permet d'identifier les problèmes avec les pods individuels et de garantir le bon fonctionnement des applications. Le suivi de la santé du pod permet aux organisations de détecter et de résoudre rapidement les problèmes, en minimisant les temps d'arrêt et en assurant une haute disponibilité.
Le suivi des indicateurs de disponibilité des services, tels que le temps de fonctionnement, le temps de réponse et le taux d'erreur, permet de garantir que les services Kubernetes sont disponibles et réactifs pour les utilisateurs. En surveillant la disponibilité des services, les entreprises peuvent détecter les défaillances ou la dégradation des services et prendre des mesures proactives pour restaurer la disponibilité des services et minimiser l'impact sur les utilisateurs.
Il s'agit d'un indicateur qui affiche l'état des nœuds dans le contexte des indicateurs du cluster Kubernetes. Voici d’autres indicateurs importants :
IBM Instana peut surveiller votre application microservice qui s'exécute sur Kubernetes.
IBM Instana est une plateforme d'observabilité en temps réel entièrement automatisée qui contextualise les données de performance. Elle vous permet de détecter les problèmes ou les transactions avec une granularité d'une seconde dans votre application microservice. De plus, vous profitez au maximum des pistes qui vous permettent de résoudre facilement les problèmes éventuels lors de l'exécution de vos microservices sur Kubernetes.
Si vous souhaitez avoir une visibilité totale et être plus proactif dans la résolution des problèmes, envisagez la nouvelle édition standard auto-hébergée d'Instana est une solution complète conçue pour tous les niveaux d'utilisation de Kubernetes. Que vous soyez un débutant ou un utilisateur avancé de Kubernetes, Instana Standard Edition Monitoring est la solution qu’il vous faut. Vous pouvez créer un compte gratuit dès aujourd’hui et commencer à surveiller vos clusters Kubernetes ou consulter le guide détaillé ci-dessous.
