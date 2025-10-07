Qu’est-ce que la gestion réseau Kubernetes ?

Le nom Kubernetes vient du grec et il signifie timonier ou pilote. Basé sur Borg, la plateforme interne d’orchestration de conteneurs de Google, Kubernetes a été présenté au public comme un outil open source en 2014. La même année, Google a fait don de Kubernetes à la Cloud Native Computing Foundation (lien externe à ibm.com), le hub open source indépendant des fournisseurs de l’informatique cloud native. Depuis, Kubernetes est devenu l’outil d’orchestration de conteneurs le plus utilisé pour l’exécution des workloads basés sur les conteneurs dans le monde entier.

Kubernetes, également appelé « k8s » ou « kube », a été explicitement conçu pour automatiser la gestion des conteneurs, l’unité logicielle standard qui regroupe le code et toutes ses dépendances. Cet outil d'orchestration est très apprécié pour son fonctionnement rapide et fiable dans n’importe quel environnement d’infrastructure, que ce soit sur site, dans un cloud privé, dans un cloud public ou dans un cloud hybride.

Contrairement aux machines virtuelles (VM), qui virtualisent le matériel physique, les conteneurs virtualisent le système d’exploitation (par exemple Linux ou Windows). Chaque conteneur contient uniquement les bibliothèques et les dépendances de l’application. Comme les conteneurs partagent le même noyau de système d’exploitation que l’hôte, ils sont considérés comme légers, rapides et portables.

Kubernetes et son écosystème de services, de support et d’outils sont devenus la base de l’infrastructure de cloud moderne et de la modernisation des applications. Tous les principaux fournisseurs de cloud, notamment Amazon Web Services (AWS), Google, Microsoft, IBM et Red Hat, intègrent Kubernetes dans leurs plateformes cloud pour améliorer les capacités de plateforme en tant que service (PaaS) et d’infrastructure en tant que service (IaaS). ).