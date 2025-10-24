Was ist IT-Infrastruktur-Orchestrierung?

Anstatt einzelne Komponenten separat zu verwalten, erstellt die Orchestrierung automatisierte Self-Service-Workflows, die Ressourcen bereitstellen, Anwendungen implementieren, Netzwerke konfigurieren und Systeme gemäß vordefinierten Regeln und Richtlinien warten. Diese Workflows verarbeiten voneinander abhängige Aufgaben, führen sie in der richtigen Reihenfolge aus und berücksichtigen dabei Abhängigkeiten und mögliche Fehler.

Moderne Unternehmen betreiben Anwendungen in hybriden und Multicloud-Umgebungen – von lokalen Rechenzentren über Public Clouds (z. B. AWS, Microsoft Azure, IBM® Cloud, Google Cloud Platform) bis hin zu Edge-Standorten. Ohne Orchestrierung sehen sich IT-Teams mit einer zunehmenden Komplexität bei der Verwaltung tausender voneinander abhängiger Ressourcen konfrontiert. Mit der zunehmenden Verbreitung von Cloud-Plattformen, Mikroservices und containerisierten Anwendungen wird die Verwaltung und Koordination dieser Systeme zunehmend unmöglich.

Stellen Sie sich ein Finanzdienstleistungsunternehmen vor, das eine neue mobile Banking-Anwendung einführt. Der Prozess umfasst die Bereitstellung der Cloud-Infrastruktur und die Konfiguration von Sicherheitsrichtlinien. Teams müssen Services und Apps bereitstellen, Datenbanken einrichten, Netzwerkverbindungen herstellen und Überwachungssysteme implementieren. Die Orchestrierung der IT-Infrastruktur automatisiert diese voneinander abhängigen Aufgaben, führt sie in der richtigen Reihenfolge aus und berücksichtigt dabei Abhängigkeiten und potenzielle Ausfälle.

Da immer mehr Unternehmen vor ähnlichen Bereitstellungs-Herausforderungen stehen, ist Orchestrierung unverzichtbar geworden. Laut Coherent Market Erkenntnisse wird der globale Markt für Cloud-Orchestrierung zwischen 2025 und 2032 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 20,6 % wachsen und ein Volumen von 75,39 Milliarden US-Dollar erreichen.1 Dies spiegelt den wachsenden Bedarf von Unternehmen an ausgefeilten Funktionen wider, um komplexe IT-Umgebungen in großem Maßstab zu managen.