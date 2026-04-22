Was ist Edge-Speicher?

Fortschritte bei der Konnektivität mit hoher Geschwindigkeit, insbesondere 5G, kombiniert mit Fortschritten in Cloud Computing, KI und maschinellem Lernen (ML), haben die Speicherinfrastruktur erheblich verändert und die Rolle von Edge-Speicher erhöht.

Laut einer Studie von Straits Forschung wurde der globale Markt für Edge Computing im Jahr 2024 auf 38,32 Milliarden USD geschätzt und soll von 55,44 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 1.065,63 Milliarden USD im Jahr 2033 anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 44,7 % entspricht.1

Ein wesentlicher Teil dieses Wachstums ist auf das Datenvolumen zurückzuführen. Laut IDC werden die weltweit generierten Daten bis 2028 voraussichtlich 393,9 ZB erreichen, angetrieben durch generative KI und andere Technologien. 2 Immer mehr dieser Daten werden am Edge entstehen und dort verbleiben, anstatt in die Cloud oder in lokale Rechenzentren übertragen zu werden.

Die Gründe dafür, Daten am Edge zu halten, reichen von der Datengravitation bis hin zur Datensouveränität. Datengravitation bezieht sich auf die Tendenz von Daten, Anwendungen und Dienste anzuziehen, deren Verlagerung kostspielig ist, während Datensouveränität Vorschriften beschreibt, die vorschreiben, dass Daten innerhalb bestimmter geografischer Grenzen bleiben müssen.

Sicherheit ist ein weiterer Faktor. Laut dem IBM Cost of a Data Breach Report 2025 kosten Datenpannen, die Daten in mehreren Umgebungen betreffen, im Durchschnitt 5,05 Millionen USD und dauern 276 Tage zur Identifizierung und Eindämmung. Die lokale Speicherung von Daten am Edge anstatt verteilt auf mehrere Umgebungen reduziert den Überwachungs- und Schutzaufwand für Unternehmen.

Branchen wie der Finanzsektor, die auf Echtzeit-Datenverarbeitung angewiesen sind, können sich die Verzögerungen, die durch das Weiterleiten von Daten an eine entfernte Cloud entstehen, nicht leisten. Edge-Speicher begegnen dieser Herausforderung, indem sie Daten vor Ort verarbeiten und speichern, genau dort, wo sie erfasst werden.

Der Bedarf an KI-Speicher beschleunigt den Bedarf an Edge-Speicher weiter. Da sich KI-Inferenz von zentralen Rechenzentren zu verteilten Geräten und Einrichtungen verlagert, wächst die Nachfrage nach schneller lokaler Speicherung mit ihr. Dies führt zu einer stärkeren Nutzung von Hochleistungs-Speicher-Medien wie NVMe-SSDs, um KI-Workloads ohne Cloud-Konnektivität zu bewältigen.