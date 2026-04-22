Was ist Edge-Speicher?

Edge-Speicher ist ein Datenspeicheransatz, der Daten an oder in der Nähe ihrer Ursprungsquelle speichert, verwaltet und verarbeitet (wie Sensoren, Internet der Dinge (IoT)-Geräte und Kameras). Anstatt sie an ein zentrales Rechenzentrum oder eine Cloud-Umgebung zu leiten, hält er die Daten näher an der Stelle, an der sie erzeugt werden.
Bei diesem Ansatz befinden sich die Daten an verteilten Edge-Standorten, einschließlich regionaler Rechenzentren, Vor-Ort-Servern und anderer IT-Infrastruktur, die in der Nähe von Nutzern und Datenquellen positioniert ist. Die Verarbeitung erfolgt lokal, sodass die Daten weniger ständig zu einer zentralen Einrichtung gelangen müssen. Das Ergebnis sind schnellere Reaktionszeiten, geringerer Bandbreitenverbrauch und höhere Ausfallsicherheit.
Für einige Branchen ist die lokale Verarbeitung entscheidend. Im Gesundheitswesen können beispielsweise tragbare Geräte die Vitalzeichen der Patienten verfolgen und Pflegekräfte auf Veränderungen aufmerksam machen, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern. Im Energiesektor können Sensoren in einem Stromnetz Geräteprobleme erkennen und Ausfälle melden, bevor es zu einem Stromausfall kommt.
Unternehmen verlassen sich zunehmend auf Edge-Speichersysteme, um große Datenmengen in großem Maßstab zu verwalten, wobei der Schwerpunkt auf hoher Leistung, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit liegt. Da die Verbreitung künstlicher Intelligenz (KI) zunimmt und immer mehr Geräte eine Verbindung zu Netzwerken herstellen, ist Edge-Speicher zu einem wichtigen Bestandteil der Art und Weise geworden, wie Unternehmen Daten in Echtzeit verarbeiten und darauf reagieren.
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Fortschritte bei der Konnektivität mit hoher Geschwindigkeit, insbesondere 5G, kombiniert mit Fortschritten in Cloud Computing, KI und maschinellem Lernen (ML), haben die Speicherinfrastruktur erheblich verändert und die Rolle von Edge-Speicher erhöht.
Laut einer Studie von Straits Forschung wurde der globale Markt für Edge Computing im Jahr 2024 auf 38,32 Milliarden USD geschätzt und soll von 55,44 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 1.065,63 Milliarden USD im Jahr 2033 anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 44,7 % entspricht.1
Ein wesentlicher Teil dieses Wachstums ist auf das Datenvolumen zurückzuführen. Laut IDC werden die weltweit generierten Daten bis 2028 voraussichtlich 393,9 ZB erreichen, angetrieben durch generative KI und andere Technologien. 2 Immer mehr dieser Daten werden am Edge entstehen und dort verbleiben, anstatt in die Cloud oder in lokale Rechenzentren übertragen zu werden.
Die Gründe dafür, Daten am Edge zu halten, reichen von der Datengravitation bis hin zur Datensouveränität. Datengravitation bezieht sich auf die Tendenz von Daten, Anwendungen und Dienste anzuziehen, deren Verlagerung kostspielig ist, während Datensouveränität Vorschriften beschreibt, die vorschreiben, dass Daten innerhalb bestimmter geografischer Grenzen bleiben müssen.
Sicherheit ist ein weiterer Faktor. Laut dem IBM Cost of a Data Breach Report 2025 kosten Datenpannen, die Daten in mehreren Umgebungen betreffen, im Durchschnitt 5,05 Millionen USD und dauern 276 Tage zur Identifizierung und Eindämmung. Die lokale Speicherung von Daten am Edge anstatt verteilt auf mehrere Umgebungen reduziert den Überwachungs- und Schutzaufwand für Unternehmen.
Branchen wie der Finanzsektor, die auf Echtzeit-Datenverarbeitung angewiesen sind, können sich die Verzögerungen, die durch das Weiterleiten von Daten an eine entfernte Cloud entstehen, nicht leisten. Edge-Speicher begegnen dieser Herausforderung, indem sie Daten vor Ort verarbeiten und speichern, genau dort, wo sie erfasst werden.
Der Bedarf an KI-Speicher beschleunigt den Bedarf an Edge-Speicher weiter. Da sich KI-Inferenz von zentralen Rechenzentren zu verteilten Geräten und Einrichtungen verlagert, wächst die Nachfrage nach schneller lokaler Speicherung mit ihr. Dies führt zu einer stärkeren Nutzung von Hochleistungs-Speicher-Medien wie NVMe-SSDs, um KI-Workloads ohne Cloud-Konnektivität zu bewältigen.
Edge-Speicher haben sich über die Jahrzehnte weiterentwickelt, angetrieben durch Fortschritte in der Netzwerktechnik, der Datenverarbeitung und den Trend hin zur Datenverarbeitung näher am Entstehungsort.
Die Wurzeln reichen bis in die späten 1990er Jahre zurück, als Content Delivery Networks (CDNs) gebaut wurden, um Webseiten und Videos von Servern in der Nähe der Nutzer zu bedienen, anstatt von einem einzigen entfernten Ursprung zu stammen. Kürzere Entfernung bedeutete schnellere Lieferung. Mit der Weiterentwicklung dieser Netzwerke und der Aufnahme von Anwendungen neben Inhalten wuchs auch die Leistungsfähigkeit der Edge-Infrastruktur erheblich.
Zu Beginn der 2000er Jahre übernahmen kommerzielle Edge-Computing-Dienste bereits praktische Alltagsaufgaben wie Online-Warenkörbe und Newsfeeds, die in Echtzeit aktualisiert werden mussten.
Seitdem haben Edge-Settings an Umfang und Komplexität zugenommen, da sich die IT-Infrastruktur auf mehr Standorte und Gerätetypen ausgebreitet hat. Die heutige Edge-Architektur umfasst Edge-Server, Edge-Gateways, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und lokale Speichermedien, um Daten in der Nähe ihres Ursprungs zu erfassen, zu verarbeiten und weiterzuleiten.
Moderne Edge-Bereitstellungen integrieren zunehmend Container und Kubernetes, die Unternehmen dabei unterstützen, Workloads konsistent über Edge- und Cloud-Umgebungen hinweg zu verwalten, egal ob sie sich über ein Versandnetzwerk, ein Energienetz oder einen Einzelhandel erstrecken.
Da Unternehmen immer mehr Daten an immer mehr Standorten verwalten, ist die Speicherung in der Nähe der Quelle zu einem praktischen Bestandteil des Aufbaus und der Verwaltung einer verteilten IT-Infrastruktur geworden.
Edge-, Cloud- und lokale Umgebungen spielen jeweils eine wichtige Rolle in moderner Datenspeicher und IT-Infrastruktur. Immer mehr Unternehmen verwenden eine Kombination dieser Technologien.
Die meisten großen Unternehmen nutzen mittlerweile alle drei und strukturieren ihre Dateninfrastruktur danach, welche Speicherlösung ihren Geschäftsanforderungen am besten entspricht.
Edge-Speicher folgt einem verteilten Rechenmodell. Anstatt alle Daten an einem zentralen Ort zu speichern, werden sie auf mehreren physischen Knoten gespeichert und verarbeitet. Edge-Knoten speichern Daten lokal, holen sie bei Bedarf von einem Ursprungsserver ab und bearbeiten Anfragen von Benutzern oder Geräten in der Nähe, ohne den Verkehr zurück zu einem entfernten Rechenzentrum zu leiten.
Hier ist eine Aufschlüsselung mehrerer wichtiger Edge-Speicher-Komponenten:
Edge-Speicher bietet eine Reihe von Nutzen für Unternehmen, die Daten an verteilten Standorten verwalten:
In vielen Branchen entstehen große Datenmengen an Orten, wo das Senden aller Daten an eine zentrale Einrichtung nicht schnell genug, praktikabel oder kosteneffektiv ist. Edge-Speicher speichert diese Daten dort, wo sie am dringendsten benötigt werden.
Fabriken produzieren ständige Datenströme von Maschinen und Produktionslinien. Das Speichern vor Ort ermöglicht es, Equipmentprobleme zu erkennen, bevor es zu Ausfallzeiten kommt.
Krankenhäuser und Kliniken verarbeiten große, kontinuierliche und stark regulierte Daten. Wenn sie in der Einrichtung bleiben, erhalten klinische Systeme die benötigten Daten in der Geschwindigkeit, die die Versorgung erfordert, und erfüllen gleichzeitig die Anforderungen an HIPAA-Konformität und Datenresidenz.
Wenn ein Netzwerk ausfällt, hilft Edge-Speicher dabei, die Geschäfte offen zu halten. Point-of-Sale-Systeme, Sicherheitskameras und Inventartools können alle vom lokalen Speicher aus betrieben werden, wobei die Daten planmäßig an zentrale Systeme synchronisiert werden. Für Einzelhändler mit Hunderten von Standorten entfällt außerdem die Notwendigkeit, jede Transaktion über einen zentralen Hub zu leiten.
Energieversorgungsunternehmen, Pipelinebetreiber und Erzeuger erneuerbarer Energien arbeiten oft an abgelegenen Standorten mit begrenzter Internetanbindung. Anstatt auf ein zentrales Rechenzentrum angewiesen zu sein, speichern und analysieren diese Standorte operative Daten lokal und senden bei Bedarf Warnmeldungen zurück.
HLK-Systeme, Zugangssteuerungen und Anwesenheitssensoren erzeugen Daten, die die Entscheidungsfindung innerhalb eines Gebäudes unterstützen, z. B. die Anpassung der Temperatur, die Verwaltung des Zugangs oder die Verfolgung des Energieverbrauchs. Durch die lokale Speicherung von Daten können Gebäude betrieben werden, ohne auf die Antwort einer Cloud-Verbindung warten zu müssen.
Edge-Speicher bringt Managementherausforderungen mit sich, die in einem zentralisierten Rechenzentrum nicht existieren. Die Hardware läuft an abgelegenen oder manchmal unbemannten Standorten und es ist schwieriger, die Sicherheit konsequent durchzusetzen. Hier sind ein paar Vorgehensweisen, die helfen können:
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1 Edge computing market size, Straits Research, Oktober 2024
2 A Deep Dive Into IDC’s Global AI and Generative AI Spending, IDC, 16. August 2024