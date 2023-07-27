In der heutigen wettbewerbsintensiven Geschäftswelt kann eine hohe Rechenleistung von entscheidender Bedeutung sein. Ob eine Bank nun schnell Risikoanalysen durchführen muss, um volatile Märkte zu navigieren, die Halbleiterbranche das Chipdesign optimieren muss oder ein Life-Science-Unternehmen schnelle und wiederholende Genomverarbeitung und -sequenzierung durchführen muss, um den nächsten Durchbruch zu erzielen – High Performance Computing (HPC) kann der Schlüssel zur Lösung großer, komplexer Probleme in kürzerer Zeit sein als mit herkömmlichen Rechenmethoden.
Da Unternehmen bestrebt sind, ihre komplexesten Herausforderungen zu bewältigen, wurde IBM Cloud® HPC entwickelt, um eine integrierte Lösung für die entscheidenden Komponenten Rechenleistung, Netzwerk, Speicher und Sicherheit bereitzustellen und Unternehmen dabei zu helfen, regulatorische und Effizienzanforderungen an ihre Kunden zu erfüllen. Die Lösung umfasst außerdem in die Plattform integrierte Sicherheits- und Kontrollmechanismen und ist so konzipiert, dass Kunden branchenübergreifend HPC als vollständig verwalteten Service nutzen können und gleichzeitig Risiken von Dritt- und Viertparteien adressieren können.
In der Welt der Finanzdienstleistungen ist eine möglichst hohe Rechenleistung wichtig, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Da Banken der Resilienz, Leistung, Sicherheit und Compliance zunehmend Priorität einräumen, müssen sie auf viele externe Faktoren vorbereitet sein, die sich auf die Finanzdienstleistungsbranche auswirken können. Dies können Situationen sein, die das Potenzial haben, die täglich benötigte Rechenkapazität von Finanzunternehmen erheblich zu erhöhen. Beispielsweise können Wettbewerbsdruck, regulatorische Berichtspflichten, Sicherheitsanforderungen und Marktschwankungen Finanzdienstleistungsinstitute dazu zwingen, Risiken schnell neu zu bewerten. Dazu müssen sie in der Lage sein, komplexe Berechnungen durchzuführen, die eine hohe Rechenleistung erfordern.
Um die gewünschte Genauigkeit zu erreichen, benötigen Modelle mehr Daten und die Fähigkeit, mehr Iterationen und Berechnungen durchzuführen. Hier kann High Performance Computing (HPC) – das intensive Rechenleistung in großem Maßstab bereitstellen kann – besonders hilfreich sein. HPC ist darauf ausgelegt, die Leistung zu liefern, die diese rechenintensiven Berechnungen erfordern, egal ob lokal oder in der Cloud, und kann Unternehmen dabei helfen, den Anforderungen der heutigen sich wandelnden regulatorischen Standards gerecht zu werden.
Heute mehr denn je beobachten wir auch, dass Finanzinstitute HPC zunehmend für Funktionen wie Monte-Carlo-Simulationen von Marktbewegungen nutzen, unter anderem zur Unterstützung von KI- und maschinellen Lernlösungen , die Unternehmen dabei helfen können, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Im Zeitalter von Daten und generativer KI ist HPC der Schlüssel zur Verarbeitung von Daten und zur schnellen Generierung von Erkenntnissen. Mit IBM Cloud HPC Managed Service können Finanzdienstleister von einer maßgeschneiderten Bereitstellung, fortlaufender Plattformunterstützung und einer App-Leistungsoptimierung profitieren.
Da die Kundenerwartungen steigen, müssen die Unternehmen mit der Entwicklung Schritt halten. Der Halbleiterbereich ist keine Ausnahme. In den letzten Jahren haben wir gesehen, wie essenziell Halbleiter für verschiedene Branchen – darunter Transport und Gesundheitswesen – sind und warum es so wichtig ist, dass Unternehmen diese Materialien schnell entwickeln können. Da Halbleiterhersteller bestrebt sind, schnell Innovationen voranzutreiben, können Werkzeuge zur elektronischen Designautomatisierung (EDA) ein wichtiges Asset sein.
Gleichzeitig ist mit Fortschritten im Design und in der Komplexität deutlich mehr Rechenleistung erforderlich. Wir beobachten zunehmend, dass Unternehmen für diese Kapazität auf Cloud-Lösungen zurückgreifen, darunter auch Hybrid-Cloud-Lösungen, die ihnen helfen können, Spitzenlasten effektiver zu bewältigen. IBM Cloud HPC wurde entwickelt, um eine höhere Speicherleistung, größere Rechenleistung und ein höheres Maß an Sicherheit in der Cloud zu bieten und es kann EDA-Kunden dabei helfen, die HPC-Leistung für rechenintensive Software-Workloads zu verbessern sowie die Gesamteffizienz zu steigern.
Mit der Möglichkeit, rechenintensive Workloads sowohl lokal als auch in der Cloud flexibel und mit hoher Resilienz und Leistung zu verwalten, können EDA-Verantwortliche von IBM Cloud HPC profitieren, um Spitzen im Rechenbedarf zu bewältigen und gleichzeitig das Risiko von Ausfallzeiten zu minimieren, was den Nutzen für die Ermöglichung strategischer Forschungs- und Entwicklungsarbeiten haben kann.
Mit der zunehmenden Menge an Daten, die in den Biowissenschaften zur Verfügung stehen, wachsen auch die Möglichkeiten, wichtige Entdeckungen zu machen, die das Potenzial haben, den Alltag der Menschen maßgeblich zu beeinflussen. Ob Biotechnologie, Pharmazie oder Genomik – für biowissenschaftliche Unternehmen ist es besonders wichtig, Innovationen so schnell wie möglich zu entwickeln, um so vielen Menschen wie möglich zu helfen.
HPC ermöglicht es Fachleuten in den Biowissenschaften, Daten nahezu in Echtzeit zu verarbeiten und Erkenntnisse zu gewinnen, die das Potenzial haben, neue Entdeckungen zu ermöglichen. Dank der Flexibilität und Skalierbarkeit von HPC können biowissenschaftliche Unternehmen vielfältige Arbeitslasten besser bewältigen und ihre Daten genauer analysieren, um die Ergebnisse zu verbessern. Da die Welt weiterhin mit neuen gesundheitlichen Herausforderungen konfrontiert ist, kann der Einsatz von HPC in den Biowissenschaften dazu beitragen, die notwendige Rechenleistung für innovative Durchbrüche bereitzustellen, beispielsweise zur Beschleunigung der Entwicklung neuer Medikamente.
Wir haben erlebt, dass HPC zu einem Schlüsselaspekt der Automobilbranche geworden ist und für eine Vielzahl von Funktionen eingesetzt wird, einschließlich für das Computational Fluid Design (CFD). CFD-Software ist ein hilfreiches Verarbeitungswerkzeug, das von Automobilingenieuren zur Analyse und Lösung von Herausforderungen im Zusammenhang mit Fluidströmungen genutzt werden kann. Dazu gehören die Simulierung von Aerodynamik, um den Widerstand und die Reibung der Luft zu verringern, sowie die Durchführung von Batteriesimulationen, um die Leistung und Sicherheit von Batterien zu optimieren. All dies kann mit einem geringeren Zeit- und Ressourcenaufwand als bei herkömmlichen physischen Tests durchgeführt werden. Da CFD-Simulationen sehr umfangreich sein können, benötigen sie eine intensive Rechenleistung, die der Betrieb auf einem HPC liefern kann – vor allem, wenn Ergebnisse zeitnah benötigt werden.
Gleichzeitig bereitet sich die Automobilbranche auch auf die Herausforderungen von morgen vor. Mit dem Aufkommen autonomer Fahrzeuge und intelligenter Funktionen wächst der Bedarf an und die Fähigkeit der Analyse großer Datenmengen exponentiell. Die Leistungsfähigkeit von HPC ermöglicht es Automobilherstellern, Erkenntnisse schneller zu gewinnen, was ihnen potenziell dabei helfen kann, Innovationen schneller voranzutreiben und so sicherere, zuverlässigere und effizientere Produkte zu entwickeln. HPC kann den gesamten Design- und Entwicklungsprozess beschleunigen, angefangen bei der Unterstützung von Automobilingenieuren bei der Optimierung des Kraftstoffverbrauchs bis hin zur Verbesserung der Treiber mit Hilfe von fortschrittlichen Simulationen und Datenanalysen.
Da Branchen aller Art bestrebt sind, wettbewerbsfähig zu bleiben, wurde IBM Cloud HPC entwickelt, um ihnen dabei zu helfen, Daten zu analysieren, komplexe Berechnungen durchzuführen, intensive Simulationen durchzuführen und vieles mehr – und zwar schnell. Durch die Kombination der langjährigen Erfahrung von IBM im Workload-Management und der Planung mit IBM LSF® und IBM Symphony® mit IBM Cloud HPC in einer Hybrid-Cloud-Umgebung wollen wir Kunden aus verschiedenen Branchen – darunter Finanzdienstleistungen, Halbleiter, Biowissenschaften sowie Luft- und Raumfahrt und Automobil – dabei unterstützen, von der Automatisierung zu profitieren, die zur Optimierung von HPC-Jobs beiträgt und es ihnen ermöglicht, eine schnellere Wertschöpfung zu erzielen, die Leistung zu steigern und die Kosten zu minimieren.
Zusätzlich kann IBM Cloud HPC in Kombination mit der IBM Storage Scale-Speicherlösung eine einzige, global integrierte Lösung bieten, die Benutzern dabei hilft, Daten einfach zu verwalten und kosteneffizient über hybride Umgebungen zu übertragen, um HPC-Workloads in Echtzeit auszuführen.
Unterstützen Sie Ihre anspruchsvollsten KI- und rechenintensiven Workload mit den HPC-Lösungen von IBM. Nutzen Sie die Flexibilität und die hochmoderne Infrastruktur der Hybrid Cloud, um Ihren Weg zur Innovation zu beschleunigen.