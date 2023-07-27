In der Welt der Finanzdienstleistungen ist eine möglichst hohe Rechenleistung wichtig, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Da Banken der Resilienz, Leistung, Sicherheit und Compliance zunehmend Priorität einräumen, müssen sie auf viele externe Faktoren vorbereitet sein, die sich auf die Finanzdienstleistungsbranche auswirken können. Dies können Situationen sein, die das Potenzial haben, die täglich benötigte Rechenkapazität von Finanzunternehmen erheblich zu erhöhen. Beispielsweise können Wettbewerbsdruck, regulatorische Berichtspflichten, Sicherheitsanforderungen und Marktschwankungen Finanzdienstleistungsinstitute dazu zwingen, Risiken schnell neu zu bewerten. Dazu müssen sie in der Lage sein, komplexe Berechnungen durchzuführen, die eine hohe Rechenleistung erfordern.

Um die gewünschte Genauigkeit zu erreichen, benötigen Modelle mehr Daten und die Fähigkeit, mehr Iterationen und Berechnungen durchzuführen. Hier kann High Performance Computing (HPC) – das intensive Rechenleistung in großem Maßstab bereitstellen kann – besonders hilfreich sein. HPC ist darauf ausgelegt, die Leistung zu liefern, die diese rechenintensiven Berechnungen erfordern, egal ob lokal oder in der Cloud, und kann Unternehmen dabei helfen, den Anforderungen der heutigen sich wandelnden regulatorischen Standards gerecht zu werden.

Heute mehr denn je beobachten wir auch, dass Finanzinstitute HPC zunehmend für Funktionen wie Monte-Carlo-Simulationen von Marktbewegungen nutzen, unter anderem zur Unterstützung von KI- und maschinellen Lernlösungen , die Unternehmen dabei helfen können, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Im Zeitalter von Daten und generativer KI ist HPC der Schlüssel zur Verarbeitung von Daten und zur schnellen Generierung von Erkenntnissen. Mit IBM Cloud HPC Managed Service können Finanzdienstleister von einer maßgeschneiderten Bereitstellung, fortlaufender Plattformunterstützung und einer App-Leistungsoptimierung profitieren.