编排并非单独管理各个组件，而是创建自动化的自助服务工作流，根据预定义的规则和策略来配置资源、部署应用、配置网络和维护系统。这些工作流处理相互依赖的任务，以正确的顺序执行它们，同时处理依赖关系和潜在的故障。

现代企业在混合云和多云环境中运行应用——从本地数据中心到公有云（例如 AWS、Microsoft Azure、IBM Cloud、Google Cloud Platform），再到边缘位置。若没有编排，IT 团队在管理成千上万相互依赖的资源时将面临日益增长的复杂性。随着云平台、微服务和容器化应用程序的激增，管理和协调这些系统变得不再可能。

假设一家金融服务机构正在部署一个新的移动银行应用程序。该流程涉及配置云基础设施和设置安全策略。团队必须部署服务和应用程序、建立数据库、配置网络连接并实施监控系统。IT 基础架构编排将这些相互依赖的任务自动化，以正确的顺序执行，同时处理依赖关系和潜在的故障。

随着越来越多的组织面临类似的部署挑战，编排已变得至关重要。根据 Coherent Market Insights 的数据，全球云编排市场预计在 2025 年至 2032 年间将以 20.6% 的复合年增长率增长，达到 753.9 亿美元。1这反映出组织对于复杂编排能力日益增长的需求，以大规模管理复杂的 IT 环境。