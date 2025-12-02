部分 API 成熟度框架侧重特定维度，如安全性、可发现性、可维护性或平台工程。包括 Kong、Tyk 和 Curity 在内的 API 管理供应商，均提供与其解决方案相适配的 API 成熟度模型，帮助客户衡量自身在采用这些平台方面的进展。其他模型则适用范围更广，可应用于任何协议或架构。
应用程序编程接口 (API) 作为连接不同服务与应用的关键纽带，是互联网的重要支柱。它帮助开发者直接调用第三方技术和数据源，无需从零开始构建。API 还能实现组织内部资源、数据、安全及治理的集成，从而简化内部部署流程并促进跨团队协作。多个 API 可与程序库、用户界面工具及其他组件打包，形成软件开发工具包 (SDK)，帮助开发者快速可靠地构建标准化应用。
API 成熟度模型通过识别和描述具体的结构技术创新、技术演进以及战略性最佳实践，助力组织开发更成熟稳健的 API 系统，从而提升效率、安全性与互操作性。这些模型为组织加速 API 开发提供了路线图，帮助其确定优先推进的创新方向。
Richardson 成熟度模型是引用最广泛的框架之一，它通过四个成熟度层级评估 API 对 RESTful 原则的遵循程度，其中最高层级代表完全符合 REST 架构风格的系统。
2000 年，计算机科学家 Roy Fielding 提出 REST 架构风格，倡导统一接口、客户端-服务端解耦、无状态性、可缓存性和分层系统等特性。这些功能共同作用，可在组织内部提升可扩展性、效率和灵活性；若在更大范围实施，还能为构建更开放、更具韧性和更安全的互联网作出贡献。现代 REST 架构常通过 HTTP 传输信息，并采用人类可读的 JSON 格式组织数据，当然也可使用其他协议和格式。
2008 年，软件工程师 Leonard Richardson 基于这一框架提出模型，明确了组织可通过实施具体技术改进来增强 REST API 设计的适应性与弹性。Richardson 成熟度模型 (RMM) “鼓励将 URI、HTTP 和超媒体（即 HTML）这三种 Web 技术视为独立技术而非捆绑组合，”Richardson 在接受 IBM Think 采访时表示。该框架展示了逐步实施各项技术的实际效益，“鉴于这些技术已广泛存在、备受青睐，且获得所有编程语言的普遍支持。”
Richardson 成熟度模型优先关注资源实现，遵循 REST 通用原则为每个资源分配独立 URI——该原则建议为每个资源赋予唯一标识。RMM 同时倡导使用响应文档（捕捉 API 当前状态）而非描述文档（静态呈现 API 在单一时间点的预设描述）。该模型主要适用于基于 HTTP 的 Web 应用，但作为概念框架，也可应用于物联网网络、数据管道等其他场景。
Richardson 成熟度模型通过四个层级区分不同成熟度，涵盖从非 REST 架构到完全 REST 架构的演进过程。
第零级代表非 REST 架构设计，其特征是使用单一端点（如“/api”）和单一指令（通常为 POST）。该层级虽易于实现，却未能发挥 HTTP 最强大的特性（包括动词、URI 和状态码）。此时 HTTP 仅作为传输机制，所有操作细节均需附加在消息体中。
由于基于 XML 的远程过程调用 (RPC) 模式历来采用此方法，批评者戏称为“POX 沼泽”（纯旧式 XML）。其症结在于缺乏结构化设计，服务、功能与数据之间界限模糊，极易导致系统臃肿和紧密耦合。在第零级，API 无法识别或暴露可发现资源，迫使调用方必须预先知晓可用内容。开发者可能在扩展、版本控制和故障排查方面举步维艰，因为单端点无法实现信息自述。
第一级引入多 URI 机制，每个 URI 可代表不同资源。但该层级仍沿用单一 HTTP 动词（通常为 POST）。客户端不再调用泛化的“/api”端点，转而调用对应特定资源的端点——例如电商场景中的 “/products”“/carts” 或 “/invoices”。不过客户端通常仍需通过请求体传达操作意图，而非使用 HTTP 预定义的动词集。
这种设计在资源之间建立了更清晰的界限，减少了客户端对可用资源的认知歧义。但由于调用 URI 缺乏标准化格式，开发者仍易混淆可执行的操作类型。随着时间推移，第一级架构会逐渐暴露弊端——实践中开发者可能为单个动作创建独立端点（如 “/productsUpdate” 或 “/productsDelete”）。这种方法可能导致 URI 数量不断堆积，加大版本更新与管理的难度。
此外，尽管资源被赋予独立标识符，但端点本身无法揭示可执行的操作，使得开发者更加依赖外部 API 文档。
第二级引入了 HTTP 方法，通过标准化动词集实现数据与服务交互。典型配置中，客户端可通过增删改查四类基础指令在每个端点执行差异化操作。API 调用时还可通过请求头传递内容类型、条件约束、授权凭证等补充信息。
相较于前两级，这种模式通过显式暴露 API 功能边界和交互规范，显著提升了系统效率与结构化程度。但 API 仍无法实时传递能力信息——用户需通过外部开发者门户了解接口详情，降低了可发现性。这种静态设计若遇 API 文档与功能脱节，将导致认知偏差。
当前多数企业的 API 生态系统运行于第二级，因其在可预测性、效率与可访问性间取得平衡。该层级还能充分利用 HTTP 的基础设施特性（如将高频资源缓存至本地实现快速调用），带来显著的性能提升。
第三级引入 HATEOAS（超媒体作为应用状态引擎）机制。当客户端发起 API 调用时，系统将像现代浏览器那样，动态返回包含操作选项与关联术语的响应列表。这些交互要素通过带内传输实现，开发者无需查阅外部文档即可获知。基于超媒体的架构还能增进互操作性，因为外部客户端无需事先学习使用方法即可轻松访问服务。
但超媒体控制也带来了运行时复杂度：“客户端不仅要能按预设程序响应，更要具备解析服务端文档的能力，通过理解文档内容自主决策下一步请求。”Richardson 阐释道。
由于超媒体的动态特性，构建和维护此类能力的成本与耗时较高。API 需通过返回包含后续操作的链接集来响应客户端请求，这增加了运行负担。此外，许多客户端平台并不支持超媒体，因此当组织采用 HATEOAS 时，外部用户可能需要先寻找兼容工具才能访问这些服务。
Richardson 表示，当前 HATEOAS 最常被图书馆、非营利机构、科研院所、市场联盟或新兴企业（试图颠覆行业的组织）使用，因其倡导开放性与互操作性。在内部应用中，超媒体同样能发挥实效——即便对 API 生态系统毫无了解的用户，也能轻松发现 API 及其操作。部分公司在成长期可能开放超媒体 API，待产品实现商业化后则会限制访问。
业界正逐步转向 GraphQL 和 gRPC 等替代方案以满足特定场景需求。根据 Postman《API 现状报告》，尽管 93% 的开发者表示仍在使用 RESTful Web 服务，但已有三分之一采用 GraphQL，14% 使用 gRPC。GraphQL 能智能地从多个微服务（甚至部署于不同环境的服务）获取请求并整合为单一响应，从而提升效率并避免资源过度或不足配置。而 gRPC 则适用于流媒体、遥测等以高性能和低延迟为核心诉求的场景。
虽然 GraphQL 和 gRPC 无法复现超媒体的动态特性，但这两种架构能更精准地解决效率与模式管理方面的痛点，促使部分组织优先采用这些方案而非完整实施超媒体控制。
在 Richardson 成熟度模型中，API 成熟度层级的跃升往往伴随着设计与技术的双重挑战。实现从第零级到第一级（多 URI 支持）再到第二级（多 HTTP 方法支持）的演进，通常需要重构服务端代码。这涉及路由规则、数据库交互、测试用例、接口文档及控制器的全面更新。
组织可先系统梳理现有端点，筛选可改造为 RESTful 约束的接口，并规划所需资源与操作类型。开发者可在现有系统基础上构建新版本，确保过渡期间客户端调用不受影响。完善的错误代码体系能帮助用户无需查阅大量文档即可掌握新 API 端点调用方法并自主排查故障。
与专注于 RESTful 系统技术实现的 RMM 不同，组织级模型以更宏观的视角，助力企业围绕一致性、资源优化与适应性等共同原则形成战略协同。尽管战略框架因组织而异，但常见模式包含四个层级：
在基础级或临时级 API 生态中，组织应对的是当务之急，而非在统一的 API 开发框架下工作。开发者根据需求随意创建或废弃 API，因缺少集中管控易导致系统失序，引发治理、安全与可观测性问题。由于无法洞悉 API 运行状况，团队难以有效配置资源或规划未来发展。
标准化 API 生态建立统一的文档规范、命名规则、错误代码与设计模式。可通过 API Gateway 实施认证、授权等集中化 API 安全管控。开发者可在组织治理架构内自主增删维护 API，并实现组件复用与灵活适配。通过开发者门户与集成化引导流程，客户端能轻松发现并了解可用服务，显著提升 API 采用率。
但此阶段因缺乏有效的 API 性能与安全监控机制，团队可能难以全面掌控生态状况。例如，组织可能对特定 API 集群的安全漏洞、版本错误或认证异常浑然不觉。
受管级框架通过遥测数据、关键绩效指标 (KPI) 及其他度量标准，实现对 API 性能更精细的监控。例如，当客户端遭遇频繁 API 停机时，监控系统可向开发者发出警报，并帮助分析出根本原因——无论是服务器过载、网络中断、代码失配还是其他问题。
受管级生态还可能配备更高级的 API 治理架构，既保留团队自主权，又让利益相关方清晰了解各自负责管理的 API 范围。此外，受管级生态引入正式的生命周期管理流程，对 API 的设计、开发、维护、版本控制到退役全程进行监控。但在此阶段，组织可能仍未形成统一认知，难以明确 API 管理如何服务于更广泛的业务目标。
优化级或战略级框架将治理、标准化、生命周期管理、度量标准、安全最佳实践与长期业务规划相融合。通过对整个网络的全局掌控，组织能高效扩展资源、动态响应市场变化。API 不再被视为单纯的技术组件，而是可服务于更广泛业务目标的战略工具。战略级框架助力组织制定前瞻性路线图与规划策略，从而加速创新、提升运营效率。
组织可针对特定痛点或运营重点定制 API 成熟度模型。常见方向包括：
此类成熟度模型聚焦 API 设计原则，如采用特定协议、实践和标准以提升用户体验。RMM 是基于设计的框架典范，但其他模型可能侧重 GraphQL、gRPC 等不同架构风格。
此类治理模式关注组织对 API 生态的管控与监督能力。在最高层级，组织能在保持利益相关方自主权的同时，确保高合规性、数据质量和安全性。
基于治理的框架还会考量 API 生态执行机制的质量，例如是否纳入自动化检查与验证流程。此类模型通过将 API 分配给具体团队，实现所有 API 责任到人。
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