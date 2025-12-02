部分 API 成熟度框架侧重特定维度，如安全性、可发现性、可维护性或平台工程。包括 Kong、Tyk 和 Curity 在内的 API 管理供应商，均提供与其解决方案相适配的 API 成熟度模型，帮助客户衡量自身在采用这些平台方面的进展。其他模型则适用范围更广，可应用于任何协议或架构。

应用程序编程接口 (API) 作为连接不同服务与应用的关键纽带，是互联网的重要支柱。它帮助开发者直接调用第三方技术和数据源，无需从零开始构建。API 还能实现组织内部资源、数据、安全及治理的集成，从而简化内部部署流程并促进跨团队协作。多个 API 可与程序库、用户界面工具及其他组件打包，形成软件开发工具包 (SDK)，帮助开发者快速可靠地构建标准化应用。

API 成熟度模型通过识别和描述具体的结构技术创新、技术演进以及战略性最佳实践，助力组织开发更成熟稳健的 API 系统，从而提升效率、安全性与互操作性。这些模型为组织加速 API 开发提供了路线图，帮助其确定优先推进的创新方向。