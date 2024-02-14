الجواب البسيط هو أن العمل اليدوي هو السائد حاليًا، رغم أنه قد يأتي يوم تُنجز فيه معظم الأعمال اليدوية الحالية بواسطة أجهزة روبوتية يتحكم فيها الذكاء الاصطناعي. في الوقت الحالي، يمكن برمجة الذكاء الاصطناعي الخالص للعديد من المهام التي تتطلب التفكير والذكاء، بشرط أن يتم جمع الذكاء رقميًا واستخدامه لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي. لم يبدأ الذكاء الاصطناعي بعد في تحميل غسالة الأطباق بعد العشاء — ومع ذلك يمكنه أن يساعد في إنشاء ملخص قانوني أو تصميم منتج جديد أو كتابة رسالة إلى الجدة.

من المدهش أن ترى ما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفعله. ولكن ما أفضل الاستخدامات التجارية؟ لقد أعجبتني فكرة تجميع نسخة من لوحة الموناليزا على طريقة Vincent van Gough، ولكن في كم مرة سيزيد ذلك الأرباح؟ فيما يلي 27 طريقة مثمرة يمكن أن تساعد فيها حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين أرباح الأعمال.