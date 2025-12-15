تتضمن إدارة المشاريع التحضير وتنفيذ مبادرات الأعمال لتحقيق أهداف محددة ضمن قيود معينة مثل الوقت والميزانية والنطاق. تُعَد إدارة المشاريع الفعَّالة ذات صلة بكل الصناعات، بدءًا من الشركات الناشئة الصغيرة التي تطلق منتجات متخصصة ووصولًا إلى الشركات العالمية التي تُدير مشاريع بنية تحتية بملايين الدولارات. يمكن أن تؤدي المشاريع التي تُدار بشكل سيئ إلى هدر الموارد، أو تفويت المواعيد النهائية، أو تكبُّد خسائر مالية.

يغيّر الذكاء الاصطناعي مستقبل إدارة المشاريع من خلال تمكين التخطيط الأذكى والتنفيذ الأسرع. يقدِّم الذكاء الاصطناعي أساليب قائمة على البيانات لمهام سير عمل المشاريع، ما يمكِّن قادة المشاريع من اتخاذ قرارات أكثر وعيًا ودقة.

توقَّعت أبحاث Gartner أنه بحلول عام 2030، ستتولى تقنيات الذكاء الاصطناعي إدارة 80% من مهام إدارة المشاريع الروتينية.1 وفي إشارة إلى سرعة تبنّي الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، وجدت دراسة أجرتها جمعية إدارة المشاريع أن 70% من المتخصصين أشاروا إلى أن مؤسساتهم تستخدم الذكاء الاصطناعي، مقارنةً بنحو 36% قبل عامين.2 ومع استمرار تقدُّم التكنولوجيا، ستتطور أيضًا طرق تطبيقها.