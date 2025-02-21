نظرًا للطابع الفردي لعملية المبيعات وكميات البيانات الكبيرة التي تجمعها فرق المبيعات من المنصات المختلفة، أصبحت الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أساسية في عملية المبيعات بأكملها. في مجال استقطاب عملاء محتملين في المبيعات، تعتمد المجموعات على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحديد العملاء القيمين، مع تقليص المهام اليدوية وأتمتة التفاعل مع العملاء المستهدفين. مع تزايد قوة وفائدة الذكاء الاصطناعي التوليدي، يعتمد متخصصو المبيعات أيضًا على المساعد الافتراضي للمساعدة في إجراء أبحاث العملاء أو إنشاء سبل تواصل، مثل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمتابعة.

عند تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، تتوسع فوائده في استقطاب المبيعات لتشمل المؤسسة بأكملها، ما يقدم قيمة تتجاوز حدود الفرق الفردية. يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين إنتاجية المطورين من خلال أتمتة المهام المتكررة، ما يساهم في توفير حلول تقنية أكثر سرعة وكفاءة لفرق المبيعات. على مستوى القيادة، يتيح الذكاء الاصطناعي استخراج رؤى استراتيجية للأعمال التجارية، ما يساعد المديرين التنفيذيين في اتخاذ قرارات مؤثرة لربط استقطاب المبيعات مع الأهداف العامة للمؤسسة. من خلال اعتماد منصات إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، تضمن فرق الأمان التعامل مع بيانات العملاء بشكل صحيح والحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان.

في السنوات الأخيرة، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الأداء المالي، وزيادة معدلات التحويل، وتعزيز التفاعل مع العملاء، وتبسيط ممارسات توليد العملاء المحتملين في مبيعات من شركة إلى شركة B2B ومن شركة إلى مستهلك B2C. على سبيل المثال، وفقًا لاستطلاع العام الماضي أجرته شركة الاستشارات الإدارية McKinsey1، فإن فرق المبيعات من شركة إلى شركة B2B التي تعتمد على البيانات وتدمج تجربة العملاء الشخصية مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، تكون أكثر احتمالًا بواقع 1.7 مرة لزيادة حصتها في السوق مقارنة بتلك التي لا تعتمد على هذه التقنيات.