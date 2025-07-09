كيفية تحقيق أقصى عائد على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في عام 2025

لكن رغم استمرار الضجة المحيطة بتنفيذ الذكاء الاصطناعي في التصاعد، تكتشف العديد من المؤسسات أن العائد على الاستثمار (ROI) من حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بها أقل من المتوقع. كشف تقرير عام 2023 الصادر عن IBM Institute for Business Value أن مبادرات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة حققت عائدًا على الاستثمار بلغ 5.9% فقط. في الوقت نفسه، تطلبت مشاريع الذكاء الاصطناعي نفسها استثمارًا رأسماليًا بنسبة 10%.1

إذن لماذا تواجه معظم الشركات صعوبة في الاستفادة من الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي؟ وكيف يمكنهم تحقيق عائد استثمار أفضل في عام 2025؟ اتَّضح أن امتلاك الذكاء الاصطناعي ليس كافيًا على الإطلاق. سارَع بعض قادة الأعمال إلى تبنّي الذكاء الاصطناعي بدافع الخوف من تفويت الفرصة (FOMO)، كتحرُّك قصير المدى للبقاء في صدارة المنافسة. وتصوَّر آخرون أن الذكاء الاصطناعي المؤسسي أداة استراتيجية للأعمال تصلح لكل مشكلة. نسي كِلا الفريقين أهمية الدقة والتخطيط.

قال الناس: "الخطوة الأولى: سنستخدم النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)". "الخطوة الثانية: فيمَ ينبغي أن نستخدمها؟" كما أوضحت Marina Danilevsky، الباحثة العلمية الأولى في تقنيات اللغة لدى IBM. يُعَد تعليقها تحذيرًا للشركات التي قد تقع في نفس النهج قصير المدى مع وكلاء الذكاء الاصطناعي في 2025.

تحقيق عائد إيجابي على الاستثمار في تحوُّل الذكاء الاصطناعي يتطلب اتَّباع نهج معاكس. ولحسن الحظ، يلوح أمل جديد في الأفق للأعمال والذكاء الاصطناعي. ليس من الممكن فحسب، بل من المحتمل تحقيق مكاسب قابلة للقياس في العائد على الاستثمار عند تنفيذ أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح، عندما تسمح المؤسسات لجودة البيانات واستراتيجية الذكاء الاصطناعي بقيادة العملية.