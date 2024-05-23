تحول الذكاء الاصطناعي هو عملية ديناميكية. تبدو حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته مختلفة بالنسبة لكل شركة. ولكن قبل أن تقوم المؤسسة بتدريب ونشر الذكاء الاصطناعي، فإنها تتبع عادةً عمليات التخطيط التالية للمساعدة في ضمان فعالية استراتيجيتها:

جمع المعلومات: خلال هذه المرحلة، تجري المؤسسة بحثًا للتعرف على الأدوات مثل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي ورؤية الكمبيوتر وغيرها من التقنيات. خلال هذه المرحلة الاستكشافية، قد تسجل الأطراف المعنية مشاكل العمل التي يمكن أن يعالجها الذكاء الاصطناعي وتحديد المزايا التي يمكن الانتفاع بها.

تقييم الموارد وأوجه القصور الحالية: قبل وضع خطة شاملة، تراجع المؤسسة عادةً أعمالها الحالية، وتقيّم قدرة قسم تقنية المعلومات وممارسات البيانات لديها.

تحديد الأهداف: خلال هذه المرحلة، تحدد المنظمة المشكلات المحددة التي تأمل في معالجتها، وكيفية قياس مدى النجاح في أثناء التنفيذ.

وضع خارطة طريق: عند وضع خارطة طريق، تختار المؤسسة مشاريع الذكاء الاصطناعي بناءً على الاحتياجات العملية، وتحدد نوع الدعم الذي قد يكون مطلوبًا—وأي الشركاء أو البائعين الذين لديهم خبرة خاصة بالذكاء الاصطناعي يجب أن يشاركوا.

بمجرد الانتهاء من مراحل التخطيط الإستراتيجي هذه، يمكن البدء بتصميم نموذج الذكاء الاصطناعي وتطويره وتدريبه والتحقق من صحته وضبطه. تتضمن بعض المراحل التي تسهِّل نشر الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وفعال ما يلي:

جمع البيانات وإدارتها.

تنظيم البيانات.

إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها وضبطها.

أتمتة سير العمل وإدخال الذكاء الاصطناعي في التطبيقات.