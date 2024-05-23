تاريخ التحديث:13سبتمبر 2024
المساهمون: مولي هايز، وأماندا داوني
يُعد التحول إلى الذكاء الاصطناعي مبادرة إستراتيجية حيث تتبنى الشركات الذكاء الاصطناعي وتدمجه في عملياتها ومنتجاتها وخدماتها لتعزيز الابتكار والكفاءة والنمو. يعزز التحول إلى الذكاء الاصطناعي سير العمل لدى المؤسسة باستخدام مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى لإنشاء أعمال متطورة ومرنة باستمرار.
تستعين عمليات التحول إلى الذكاء الاصطناعي بنماذج التعلم الآلي والتعلم العميق—مثل، رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والذكاء الاصطناعي التوليدي—جنبًا إلى جنب مع التقنيات الأخرى لإنشاء أنظمة يمكنها:
مع تزايد التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، أصبح التحول إلى الذكاء الاصطناعي عاملاً مهمًا لتحقيق نجاح الأعمال على المدى الطويل. وفقًا لتقرير حديث صادر عن معهد IBM Institute for Business Value بعنوان "العمل المعزز في عالم آلي قائم على الذكاء الاصطناعي"، فإن المؤسسات التي تدمج الذكاء الاصطناعي في رحلة التحول الخاصة بها تتفوق على منافسيها في كثير من الأحيان.
عادةً ما يكون التحول إلى الذكاء الاصطناعي هدفًا أكثر شمولية من مجرد تكرار عمليات الأعمال الجارية باستخدام التقنيات الجديدة. تتمتع إستراتيجية التحول إلى الذكاء الاصطناعي المصممة جيدًا بالقدرة على إنشاء طرق جديدة تمامًا لأداء الأعمال وزيادة الإنتاجية وتسهيل النمو المستدام. ولتطبيق التقنية وتوسيع نطاق استخدامها، غالبًا ما تتطلب عمليات التحول إلى الذكاء الاصطناعي من الشركات تغيير إستراتيجياتها وثقافاتها.
يمكن أن تتضمن استراتيجية تحول الذكاء الاصطناعي أي عدد من التقنيات، وغالبا ما تتطلب مجموعة واسعة من الحلول. غالبا ما تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي المحددة التي يتم نشرها على أهداف العمل المستهدفة للمؤسسة. تتضمن بعض التقنيات الأكثر شيوعًا المستخدمة في تحويل الذكاء الاصطناعي ما يلي:
تمكّن معالجة اللغة الطبيعية أجهزة الكمبيوتر من معالجة اللغة البشرية سواء كانت في شكل نص أو صوت. يمكن استخدام هذه الميزة لتسهيل البحث الذكي، أو تحليل مشاعر المستهلكين على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تحويل المواد من لغة إلى أخرى، أو تلخيص المحتوى، أو استخراج المعلومات ذات الصلة من مجموعات البيانات الكبيرة.
باستخدام رؤية الكمبيوتر، يمكن للأنظمة جمع معلومات ذات مغزى من الصور الرقمية أو مقاطع الفيديو باستخدام الخوارزميات والتقنيات الأخرى. تشمل التطبيقات تصنيف الصور والبحث المستند إلى الصور واكتشاف الكائنات والبحث. تتضمن أمثلة استخدام رؤية الكمبيوتر تحديد الآلات التي تتطلب الصيانة أو وضع علامات على الصور تلقائيا باستخدام البيانات الوصفية ذات الصلة.
تتعرف تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) على النصوص المطبوعة أو المكتوبة بخط اليد وتحولها إلى تنسيق قابل للقراءة آليًا. يُستخدم التعرف الضوئي على الحروف على نطاق واسع في جهود الرقمنة لجعل مجموعات المستندات غير العملية أسهل في التحرير والتخزين والبحث. يمكن أن تدعم مجموعات البيانات المحولة بتقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وضبطها.
تتضمن عمليات تكامل إنترنت الأشياء تحديد الموقع الجغرافي، الذي يحدد الموقع الطولي والعرضي لجهاز متصل. يدعم تحديد الموقع الجغرافي تفاعلات العملاء الخاصة بالموقع مثل التسعير المستند إلى المنطقة أو التسويق المستهدف. وعلى المستوى التشغيلي، يمكنه تسهيل تخطيط المسار بمساعدة الذكاء الاصطناعي أو تحسين سلسلة التوريد من خلال تتبع الأصول والبضائع المجهزة بأجهزة استشعار والمتصلة بإنترنت الأشياء (IoT).
من خلال الأتمتة، تؤدي الآلات مهام وعمليات متكررة مع التدخل البشري بدرجة قليلة أو معدومة. تتميز الأتمتة الذكية أو الأتمتة بمساعدة الذكاء الاصطناعي بمجموعة متنوعة من الاستخدامات في سياق الأعمال، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات وإدارة عمليات الأعمال المعقدة.
يساعد نظام دعم القرارات صانعي القرار على حل المشكلات غير المنظمة، بينما يحل النظام المتخصص مشكلة معينة وغالبًا ما تكون صعبة. وكلاهما يزود المؤسسات بمعارف سريعة قائمة على البيانات مستمدة من مجموعات البيانات الكبيرة التي يصعب على شخص واحد استيعابها.
الذكاء الاصطناعي التوليدي هو مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تنشئ محتوى أصليًا —مثل النصوص أو الصور أو الفيديو أو الصوت أو التعليمات البرمجية— استجابة لمطالبة المستخدم أو طلبه. يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي على نماذج التعلم العميق التي تحاكي الدماغ البشري. وفي التطبيقات الموجهة إلى المستهلك، يمكن أن ينشئ الذكاء الاصطناعي التوليدي محتوى مخصصًا في الوقت الفعلي. تشمل استخدامات المكتب الخلفي مساعدي الذكاء الاصطناعي المخصصين للموظفين وبرامج إنشاء التعليمات البرمجية وتطوير المنتجات واختبارها.
تستخدم تحليلات البيانات الكبيرة كميات ضخمة من البيانات، ما يتطلب أساليب تحليل متقدمة، مثل التعلم الآلي والتنقيب في البيانات، لاستخراج قيمة ومعلومات ذات مغزى. تُستخدم البيانات الكبيرة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتتم معالجتها عادة في مستودع البيانات، حيث يتم جمعها وتنقيحها وتحليلها.
تكتسب المؤسسات التي تتبنى عقلية الذكاء الاصطناعي أولاً، بدلاً من رقمنة عمليات أعمالها، ميزة تنافسية كبيرة في النظام البنائي للأعمال سريع التغير. وعلى الرغم من عدم وجود دليل قياسي واحد لرحلة الذكاء الاصطناعي، فإن الاعتبارات الشائعة خلال مراحل التخطيط المبكرة للتحول إلى الذكاء الاصطناعي تشمل:
تحول الذكاء الاصطناعي هو عملية ديناميكية. تبدو حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته مختلفة بالنسبة لكل شركة. ولكن قبل أن تقوم المؤسسة بتدريب ونشر الذكاء الاصطناعي، فإنها تتبع عادةً عمليات التخطيط التالية للمساعدة في ضمان فعالية استراتيجيتها:
جمع المعلومات: خلال هذه المرحلة، تجري المؤسسة بحثًا للتعرف على الأدوات مثل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي ورؤية الكمبيوتر وغيرها من التقنيات. خلال هذه المرحلة الاستكشافية، قد تسجل الأطراف المعنية مشاكل العمل التي يمكن أن يعالجها الذكاء الاصطناعي وتحديد المزايا التي يمكن الانتفاع بها.
تقييم الموارد وأوجه القصور الحالية: قبل وضع خطة شاملة، تراجع المؤسسة عادةً أعمالها الحالية، وتقيّم قدرة قسم تقنية المعلومات وممارسات البيانات لديها.
تحديد الأهداف: خلال هذه المرحلة، تحدد المنظمة المشكلات المحددة التي تأمل في معالجتها، وكيفية قياس مدى النجاح في أثناء التنفيذ.
وضع خارطة طريق: عند وضع خارطة طريق، تختار المؤسسة مشاريع الذكاء الاصطناعي بناءً على الاحتياجات العملية، وتحدد نوع الدعم الذي قد يكون مطلوبًا—وأي الشركاء أو البائعين الذين لديهم خبرة خاصة بالذكاء الاصطناعي يجب أن يشاركوا.
بمجرد الانتهاء من مراحل التخطيط الإستراتيجي هذه، يمكن البدء بتصميم نموذج الذكاء الاصطناعي وتطويره وتدريبه والتحقق من صحته وضبطه. تتضمن بعض المراحل التي تسهِّل نشر الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وفعال ما يلي:
تحدد المرحلة الأولى من عملية التحول إلى الذكاء الاصطناعي البيانات غير المنسقة المستخدمة لتدريب وضبط نماذج الذكاء الاصطناعي وتستفيد منها. كما تتضمن تحديد البيانات الخارجية التي يمكن استخدامها. في كثير من الأحيان، تكون المؤسسات مقيدة بالبنى الصارمة وصوامع البيانات التي تتطلب إعادة تنظيم تأسيسية.
قد تشمل هذه العملية استخراج البيانات من مختلف الإدارات والأقسام الفرعية، أو رقمنة السجلات الحالية أو تنفيذ نظام إدارة بيانات أكثر صلابة. ونظرًا لأن هذه العملية تتطلب إجادة علم البيانات، فقد تتطلب توظيف متخصصين أو تعزيز مهارات الموظفين الداخليين.
تُعدجودة البيانات وممارسات إدارة البيانات الراسخة أساس التحول الناجح إلى الذكاء الاصطناعي. خلال هذه العملية، تعمل المؤسسة على ضمان دقة ونظام خطوط البيانات لديها إلى جانب ضمان إمكانية البحث عنها والقواعد المنظمة. قد يتضمن ذلك أتمتة سير عمل محددة باستخدام أدوات DataOps، وتحسين مستودعات البيانات والبنية التحتية، والاستثمار في حلول إدارة البيانات مثل مستودع البيانات.
خلال المرحلة التنظيمية، يحدد قادة الأعمال أيضًا مَن يملك البيانات وتدابير أمن البيانات المعمول بها وشروط استخدام البيانات. تنشئ هذه العملية مسارًا للخدمة الذاتية يجعل البيانات متاحة للأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.
باستخدام هذه البيانات المرتبة والمنظمة، يمكن للشركة بناء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وتدريبها والتحقق من صحتها وضبطها. وفي ظل تواجد موهبة داخلية كافية في هندسة الذكاء الاصطناعي، يمكن إتمام هذه العملية داخليًا. تختار العديد من المؤسسات التعاون مع موردين خارجيين لديهم سجل حافل من النجاح.
خلال هذه المرحلة، "تتعلم" نماذج الذكاء الاصطناعي من مجموعات البيانات الكبيرة وتُضبط على مجموعات بيانات أصغر ومحددة للمهام. بعد فترة التطوير والاختبار الأولية هذه، تستمر عمليات التحقق والاختبار، ما يسهل الاتساق في ظل استمرار النموذج في التعلم.
حين يكون الذكاء الاصطناعي جاهزًا، يُدمج في سير العمل والتطبيقات المحددة مسبقًا عبر المؤسسة. عادةً ما يُستخدم الذكاء الاصطناعي مع تقنيات وأساليب أخرى، وتتضمن عمليات نشر الذكاء الاصطناعي التعاون بين فرق تقنية المعلومات والهندسة والبنية التحتية جنبًا إلى جنب مع الأطراف المعنية الأخرى. ونظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يعزز عمليات الأعمال الروتينية وأصبح جزءًا من العمليات اليومية للشركات، فقد تكون إستراتيجية إدارة التغيير الراسخة ضرورية في ظل تحول الأدوار عبر المؤسسة.
مع وجود أساس قوي لممارسة الأتمتة والتطبيقات الذكية، يمكن للمؤسسات بناء الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في أعمالها وتحويل طريقة عمل الشركة. نظرًا لأن الموظفين ينفقون وقتًا أقل على المهام الروتينية، فقد تكون هناك حاجة إلى تغييرات على مستوى المؤسسة لتشجيع المزيد من العمل الإبداعي والقيّم من الشركاء البشريين. وعلى هذا المستوى، يمكن استبدال مهام سير العمل الأكثر تعقيداً بالكامل بمجموعة من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وقد تتضمن عملية التحول إلى الذكاء الاصطناعي أيضًا إجراء تحليل بمساعدة الذكاء الاصطناعي لممارسات الأعمال على مستوى المؤسسة، على سبيل المثال من خلال تقديم معارف حول سلوك المستهلكين أو التنبؤ المتقدم. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي بالكامل في الأعمال، يمكن للمؤسسة أيضًا أتمتة دورة حياة الذكاء الاصطناعي، ما يزيد من سرعة إجراء التجارب وبناء نماذج محددة الأغراض بشكل أسرع.
يمكن أن يؤدي التحول إلى الذكاء الاصطناعي إلى تحسين الأداء في كل جانب من جوانب العمل. يسمح الاعتماد للمؤسسات بأتمتة المهام الإدارية وتسهيل تجارب العملاء فائقة التخصيص وتحديث عملية تكنولوجيا المعلومات عن طريق إنشاء الرموز البرمجية تلقائيًا.
تتضمن بعض أمثلة حالات الاستخدام ما يلي:
نماذج الذكاء الاصطناعي لها عدد كبير من التطبيقات في إجراءات وعمليات تقنية المعلومات. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز مرونة تقنية المعلومات ويعالج العمليات المعقدة مثل تحديث التطبيقات وهندسة المنصة بسرعة.
على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء التعليمات البرمجية، وتحويل التعليمات البرمجية من لغة إلى أخرى، وإعادة إنشاء التعليمات البرمجية، وتحقيق خطط التحول.
يمكن أن توفر هذه الأدوات أيضًا هندسة موثوقية الموقع المعززة للمطورين وتؤتمت عمليات الاختبار—ما يؤدي في النهاية إلى تبسيط عملية تقنية المعلومات والسماح للموظفين بالتركيز على مهام أكثر إبداعًا وتركيزًا على الإنسان.
يغير الذكاء الاصطناعي التوليدي طريقة تقديم تجربة العملاء، ما يؤدي إلى تمييز الأعمال ومنحها ميزة تنافسية. يمكن أن تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي توصيات مخصصة وتتعامل مع دعم العملاء في أي ساعة من اليوم وتنشئ محتوى مخصصًا بسلاسة، مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل المخصصة أو نسخ موقع الويب.
من خلال تحليل كميات كبيرة من البيانات وإجراء تحليل المشاعر، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد الأنماط للتنبؤ بسلوك المستهلكين في المستقبل. على سبيل المثال، قد يقدم البنك خدمات مخصصة وآلية لإدارة المحافظ الاستثمارية، أو قد تحول الحكومة المراسلات إلى لغات متعددة تلقائيًا.
وباستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات أتمتة عملية من المصدر إلى الدفع وإدارة الاحتياجات من الموارد، مما يقلل من عدم الكفاءة والهدر. على سبيل المثال، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي فرز عمليات التسليم، واختيار أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة والاستدامة البيئية لتلبية الطلبات، أو تحليل البيانات التاريخية للتنبؤ بالطلب.
تتمتع أنظمة ذكاء الطلبات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي بالقدرة على توفير معارف سريعة بشأن سير عمل إدارة الطلبات، ما يسمح لقادة الأعمال بتحديد الاضطرابات المحتملة أو تحديد المشاكل قبل ظهورها. عند دمجه مع التوائم الرقمية التي تحاكي العمليات أو أجزاء من المعدات في العالم الحقيقي، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين العمليات مثل الصيانة والجدولة لتعزيز الكفاءة.
يمكن لقدرات الذكاء الاصطناعي أن تعزز الكفاءة وتجارب الموظفين طوال دورة حياة الموارد البشرية، بدءًا من تحسين تجربة المرشحين للعمل ووصولاً إلى تقديم مشورة مخصصة عالية الجودة للتطوير الوظيفي. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات أتمتة مهام استقطاب المواهب المتكررة ولكن الحاسمة مثل إعلانات الوظائف وجدولة المقابلات. بالنسبة للموظفين الحاليين، يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم تعليقات مخصصة مثل تقييمات الأداء أو إدارة طلبات الإجازة من خلال روبوتات المحادثة، ما يسمح لقادة الموارد البشرية بالتركيز على الأعمال الأهم.
في مجال المبيعات والتسويق، يمكن للذكاء الاصطناعي توفير التخصيص على نطاق واسع، وإصدار توصيات المنتج والتواصل مع المستهلكين تلقائيًا بناءً على سجل الشراء والبيانات الأخرى. يمكن للتقنية التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية وسلوك العملاء، ما يسمح لفرق التسويق بتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة عبر سلسلة توريد المحتوى وتعزيز تجربة العملاء بشكل عام. باستخدام هذه الأدوات، يتمكن موظفو المبيعات من تكريس الوقت للعمل الأكثر أهمية، وتحسين عملية صنع القرار وزيادة الإنتاجية.
إن اعتماد الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة لديه القدرة على تبسيط العمليات الأساسية للأعمال التجارية وزيادتها. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات.
على سبيل المثال، قد تسرِّع شركة رعاية صحية اكتشاف أدوية جديدة بمساعدة نموذج الذكاء الاصطناعي المدرب على استنتاج التركيب الجزيئي.
قد يستخدم فريق المنتجات الذكاء الاصطناعي لاختبار المنتج وتحسينه خلال دورة حياته. كما يمكن تطبيق هذه التقنية في إدارة التهديدات ودعم اتخاذ القرار. تعمل هذه الوظائف على تقليل أوقات الاستجابة للحوادث ومساعدة قادة الأعمال على التخطيط بشكل استباقي للمخاطر المستقبلية وإدارتها.
يمكن أن يحسن مشروع الذكاء الاصطناعي الراسخ والمسؤول وذو المنهجية المصممة بعناية الأداء، كما يمنح الشركات ميزة تنافسية كبيرة. ولكن كما هو الحال في جميع عمليات التحول الرقمي، فإن التبني الناجح والتأثير الملموس في الأعمال غير مضمونين على الإطلاق.
وفقًا لـ McKinsey، في حين أن 90٪ من الشركات التي شملها الاستطلاع بدأت شكلًا من أشكال التحول الرقمي. ومع ذلك، لم يتحقق سوى ثلث الفوائد المتوقعة من الإيرادات.1 لتحقيق التأثير الإيجابي للذكاء الاصطناعي بشكل كامل، قد تحتاج المؤسسة إلى التغلب على بعض التحديات الشائعة، بما في ذلك:
يمكن أن يمثل توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر الأعمال تحديًا يتطلب من صناع القرار والأطراف المعنية استثمار وقت وجهد كبيرين لتحديد كيفية دمج التقنية في مؤسستهم. كجزء من التحول إلى الذكاء الاصطناعي، قد تجد الشركات نفسها تدير كميات ضخمة من البيانات وتحتاج إلى قدرة حاسوبية كبيرة لتحقيق أهدافها.
تتضمن التنفيذات الناجحة عادةً بحثًا مكثفًا حول نماذج الذكاء الاصطناعي التي تناسب المؤسسة، واستثمارًا كبيرًا في البنية التحتية لتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي. على نحو متزايد، تدرس المؤسسات نماذج السحابة الهجينة لدعم التبني والنشر على نطاق واسع.
تتطلب الإدارة الجيدة للبيانات أن تكون البيانات المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي منظمة ومتسقة وآمنة. هذا يعني أن المؤسسات التي تنوي تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي ستصبح شركات بيانات أيضًا. على سبيل المثال، يجب تنظيم المدخلات المستخدمة لتدريب نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) وتخزينها بشكل صحيح—والحصول عليها بطريقة لا تستخدم بيانات منحرفة أو شخصية.
تساعد الإدارة الجيدة للبيانات أيضًا على ضمان إمكانية ملاحظة نتائج النموذج وتفسيرها. عادة ما تراقب المؤسسات التي تشارك في التحول الناجح إلى الذكاء الاصطناعي نشاط البيانات وتُجري مراجعات مستمرة لممارسات الأمن الإلكتروني الخاصة بها. وتعمل أيضًا على تشفير البيانات الحساسة بما يتوافق مع اللوائح المحلية. قد تتضمن هذه المرحلة عمليات متعددة لزيادة أمن البيانات محليًا وعلى المنصات السحابية وفي تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS).
يمكن أن يكون دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات وسير العمل وعمليات الأعمال معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً. وينطوي تبني استخدام الذكاء الاصطناعي على تغيير تنظيمي كبير وتحولات ثقافية. وقد تلجأ الشركات إلى الاستثمار في مبادرات إدارة التغيير، والعمل عن كثب مع الأطراف المعنية، والشروع في شراكات مع جهات خارجية موثوق بها لتعزيز ثقافة التمكين والتعليم.
يمكن أن تضم مشاريع الذكاء الاصطناعي العديد من المهنيين ذوي المهارات العالية، بما في ذلك مهندسي البيانات وعلماء البيانات ومحللي البيانات. قد تقرر بعض المؤسسات تحسين مهارات الموظفين الحاليين، بينما قد تحتاج مؤسسات أخرى إلى توظيف مواهب جديدة متميزة للمساعدة في ضمان تحول سلس ومسؤول للذكاء الاصطناعي. يمكن أن يشمل ذلك عمالة من إدارات الموارد البشرية، أو برامج انتقالية مُدارة بعناية.
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