من أجل الكوكب والبشر: تركيز IBM على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الاستدامة

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون قوة من أجل الخير، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى مخاوف تتعلق بالبيئة والاستدامة. تخصص IBM جهودها للتطوير المسؤول لهذه التقنية ونشرها، مما يمكن عملاءنا من تحقيق أهداف الاستدامة التي يطمحون إليها.
قالت Christina Shim، رئيسة برنامج الاستدامة العالمي في IBM وعضو مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: "الذكاء الاصطناعي فرصة لا تصدق لمواجهة بعض من أكثر التحديات إلحاحاً في العالم فيما يتعلق بالرعاية الصحية، والتصنيع، وتغير المناخ وغير ذلك الكثير". "ولكن من المهم جني هذه الفائدة مع تقليل الأثر البيئي في الوقت ذاته. وهذا يعني اتخاذ خيارات أكثر استدامة حول كيفية بناء النماذج وتدريبها واستخدامها، وأين تحدث المعالجة، والبنية التحتية المستخدمة، ومدى انفتاحنا وتعاوننا على طول الطريق".
تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن أكثر من 80% من جميع الآثار البيئية المتعلقة بالمنتجات يتم تحديدها خلال مرحلة تصميمها. مع تزايد شعبية النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، من المهم تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لنموذج لغوي كبير، أو ما إذا كان نموذج الذكاء الاصطناعي التقليدي مناسباً. تشير مقالة صادرة عن جامعة كولومبيا إلى أن استعلامات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) تستخدم طاقة أكبر بخمس مرات من محرك البحث التقليدي. ومع تزايد استخدام البيانات وأنشطة المعالجة، ستزداد أيضًا الانبعاثات العالمية. لذلك، من الضروري تصميم وإدارة الأنظمة بنهج يراعي الاستدامة.
يتطلب إنشاء الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الطاقة والبيانات. وفقا لتوجيه كفاءة الطاقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي لعام 2023، من المتوقع أن ينمو استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات في أوروبا بنسبة 28% في الفترة من 2018 إلى 2030، مما يعكس التكاليف البيئية لاستخدام الذكاء الاصطناعي. اتخذت شركة IBM العديد من الخطوات نحو تخفيف الأثر البيئي لأنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. في تقرير التأثير لعام 2023، أبلغنا أن 70.6% من إجمالي استهلاك IBM للكهرباء جاء من مصادر متجددة، بما في ذلك 74% من الكهرباء التي تستهلكها مراكز بيانات IBM. في عام 2023، حصل 28 مركز بيانات على مستوى العالم على 100% من الكهرباء من مصادر متجددة.
تركز IBM على تطوير طرق موفرة للطاقة من أجل تدريب وضبط وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل نماذج أساس Granite الخاصة بها. تُعد نماذج Granite، التي تستخدم 13 مليار معلمة، أصغر وأكثر كفاءة من النماذج الأكبر، وبالتالي يمكن أن يكون لها تأثير أقل على البيئة.
في عام 2022، تمكنت IBM من تقديم Vela، أول حاسوب خارق مُحسّن بواسطة الذكاء الاصطناعي يعمل على السحابة الأصلية. يتيح التصميم نشر وإدارة بنيته التحتية بكفاءة في أي مكان في العالم، مما يساعد على تقليل الضغط على الموارد الموجودة.
تشمل منتجات IBM الأخرى المصممة لدعم استدامة الذكاء الاصطناعي ما يلي:
وفقا لما ذكره John Thomas، نائب الرئيس والمهندس المتميز في مختبرات IBM Expert Labs وعضو مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، "من المشجع رؤية اهتمام متزايد من عملائنا لموازنة فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي مع أهدافهم طويلة الأمد المتعلقة بالاستدامة. بعض من أبرز عملائنا يدخلون هذا المطلب في أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي المؤسسي لديهم."
تطمح IBM إلى إحداث تأثير دائم وإيجابي في البيئة، والمجتمعات التي نعمل ونعيش فيها، وأخلاقيات الأعمال. في عام 2021، أطلقت IBM برنامج IBM Sustainability Accelerator، وهو برنامج تأثير اجتماعي تطوعي يطبق تقنيات IBM، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ويستفيد من خبرتها من أجل تعزيز حلول المؤسسات غير الربحية والحكومية وتوسيع نطاقها. يساعد هذا البرنامج الفئات السكانية الأكثر عرضة للتهديدات البيئية. في عام 2024، أعلنت IBM عن طلبها الأحدث لتقديم اقتراح حول موضوع المدن المرنة، والذي يهدف إلى إيجاد طرق لتعزيز مرونة المدن على المدى الطويل. تخطط IBM لزيادة الاستثمار في البرنامج بما يصل إلى 45 مليون دولار إضافي خلال السنوات الخمس القادمة.
تركز IBM أيضاً على سد فجوة المهارات في القوى العاملة، بما في ذلك ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والاستدامة. في العام الماضي، أضافت IBM SkillsBuild مجموعة جديدة من الدورات التدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي كجزء من التزامنا الجديد تجاه تدريب الذكاء الاصطناعي. كما أطلقت IBM منهجاً جديداً للاستدامة لمساعدة الجيل التالي من القادة على اكتساب مهارات الاقتصاد صديق البيئة. يربط هذا التدريب المجاني أحدث التقنيات بالبيئة وتغير المناخ.
لطالما التزمت IBM بالتعامل مع الموردين الذين يلزمون أنفسهم بمعايير عالية من المسؤولية الأخلاقية والبيئية والاجتماعية. يشمل هذا الالتزام مدونة سلوك من خلال Responsible Business Alliance (تحالف المؤسسات المسؤولة)، حيث تعد IBM عضواً مؤسساً. ونحن ندعم هذا الالتزام من خلال تحديد متطلبات بيئية محددة لموردينا ومن خلال الشراكة معهم لدفع عجلة التحسين المستمر.
في عام 2022، أكملت IBM التزامها الأول لتعزيز ممارسات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء النظام البنائي، متجاوزة هدفها المتمثل في تدريب 1000 شريك في النظام البنائي على أخلاقيات التكنولوجيا. في عام 2023، أعلنا عن التزام جديد بتدريب 1000 مورد تقني على أخلاقيات التقنية بحلول عام 2025، ونحن في طريقنا إلى ذلك بنجاح.
يمكن أن يزيد الذكاء الاصطناعي من الذكاء البشري، ويزيد من الإنصاف، ويحسن الإيرادات، أو ينتقص منها. قد تفرض اللوائح بعض المسؤولية، ولكن يجب على المطورين والمستخدمين مراعاة البشر والكوكب والربح في استخدامهم للذكاء الاصطناعي.
يجب أن يعزز النهج المرتكز على الإنسان في الذكاء الاصطناعي قدرات الذكاء الاصطناعي مع تبني الممارسات الأخلاقية ومعالجة متطلبات الاستدامة. ومع قيام IBM بإدخال الذكاء الاصطناعي في التطبيقات، نحن ملتزمون باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مستدام وتمكين الأطراف المعنية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي من ذلك أيضاً.
تعرف على الفوائد الرئيسية المكتسبة من الحوكمة المؤتمتة للذكاء الاصطناعي وذلك لكل من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية ونماذج التعلم الآلي التقليدية.
تعرّف على التحديات الجديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي، والحاجة إلى حوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي وخطوات بناء إطار عمل موثوق وشفاف وقابل للتفسير للذكاء الاصطناعي.
فهم أهمية إنشاء عملية تقييم قابلة للدفاع عنها وتصنيف كل حالة استخدام باستمرار ضمن فئة المخاطر المناسبة.
اقرأ عن تعزيز الممارسات الأخلاقية والمتوافقة مع مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
يمكنك إدارة نماذج الذكاء الاصطناعي من أي مكان ونشرها على السحابة أو بشكل محلي باستخدام IBM watsonx.governance.
اكتشف كيف يمكن لحوكمة الذكاء الاصطناعي أن تساعد في زيادة ثقة موظفيك في الذكاء الاصطناعي، وتسريع الاعتماد عليه وتعزيز الابتكار، بالإضافة إلى تحسين ثقة العملاء.
تمكَّن من الاستعداد لقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي ووضع نهج حوكمة مسؤول للذكاء الاصطناعي بمساعدة IBM Consulting.
يمكنك توجيه الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه وإدارته ومراقبته باستخدام محفظة واحدة لتسريع تنفيذ الذكاء الاصطناعي المسؤول والشفاف والقابل للتفسير.