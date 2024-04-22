من أجل الكوكب والبشر: تركيز IBM على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الاستدامة

يتطلب إنشاء الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الطاقة والبيانات. وفقا لتوجيه كفاءة الطاقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي لعام 2023، من المتوقع أن ينمو استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات في أوروبا بنسبة 28% في الفترة من 2018 إلى 2030، مما يعكس التكاليف البيئية لاستخدام الذكاء الاصطناعي. اتخذت شركة IBM العديد من الخطوات نحو تخفيف الأثر البيئي لأنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. في تقرير التأثير لعام 2023، أبلغنا أن 70.6% من إجمالي استهلاك IBM للكهرباء جاء من مصادر متجددة، بما في ذلك 74% من الكهرباء التي تستهلكها مراكز بيانات IBM. في عام 2023، حصل 28 مركز بيانات على مستوى العالم على 100% من الكهرباء من مصادر متجددة.

تركز IBM على تطوير طرق موفرة للطاقة من أجل تدريب وضبط وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل نماذج أساس Granite الخاصة بها. تُعد نماذج Granite، التي تستخدم 13 مليار معلمة، أصغر وأكثر كفاءة من النماذج الأكبر، وبالتالي يمكن أن يكون لها تأثير أقل على البيئة.

في عام 2022، تمكنت IBM من تقديم Vela، أول حاسوب خارق مُحسّن بواسطة الذكاء الاصطناعي يعمل على السحابة الأصلية. يتيح التصميم نشر وإدارة بنيته التحتية بكفاءة في أي مكان في العالم، مما يساعد على تقليل الضغط على الموارد الموجودة.

تشمل منتجات IBM الأخرى المصممة لدعم استدامة الذكاء الاصطناعي ما يلي:

IBM Envizi، مجموعة من المنتجات البرمجية المصممة لمساعدة الشركات على تبسيط التقارير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تقدمها.

IBM TRIRIGA، نظام إدارة متكامل في مكان العمل يمكن أن يساعد في تحسين إدارة الطاقة.

IBM Maximo، والذي يمكنه المساعدة في مراقبة وإدارة وصيانة العمليات بطرق تشجع الاستدامة عبر دورة حياة الأصول.

وفقا لما ذكره John Thomas، نائب الرئيس والمهندس المتميز في مختبرات IBM Expert Labs وعضو مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، "من المشجع رؤية اهتمام متزايد من عملائنا لموازنة فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي مع أهدافهم طويلة الأمد المتعلقة بالاستدامة. بعض من أبرز عملائنا يدخلون هذا المطلب في أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي المؤسسي لديهم."