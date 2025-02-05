تأثير الذكاء الاصطناعي

بدءاً من روبوت المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى واجهات الخدمة الذاتية والأنظمة الذكية الأخرى، يعزو قادة الأعمال الفضل في اعتماد الذكاء الاصطناعي إلى المكاسب في الإيرادات والأرباح. يمكن لأدوات ذكاء الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقليل الخطأ البشري من خلال تمكين القادة من اتخاذ القرارات القائمة على البيانات. وفي الوقت نفسه، تعمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحسينات سير العمل على تبسيط العمليات لزيادة الكفاءة. بشكل عام، قد يؤدي اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 7% على مدى 10 سنوات.2

وجد تقرير AI in Action لعام 2024 الصادر عن IBM أن 67% من القادة المشمولين بالاستطلاع أفادوا بزيادة الإيرادات بنسبة 25% أو أكثر بسبب تضمين الذكاء الاصطناعي في العمليات. وجد التقرير شعورًا مماثلاً لزيادة الأرباح: 66% من القادة الذين شملهم الاستطلاع نسبوا الفضل لأنظمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في زيادات هامش الربح بنسبة 25% على الأقل.

كيف يحقق هؤلاء القادة فوائد تجارية من الذكاء الاصطناعي؟ التواصل والتخطيط ضروريان: 85% من القادة ادعوا اتباع خارطة طريق للذكاء الاصطناعي، و 72% حققوا توافقًا بين المديرين التنفيذيين وقيادة تكنولوجيا المعلومات. يمكن أن تساعد البرامج قادة الأعمال على تحسين عمليات صنع القرار، مما يؤدي إلى قرارات أكثر استنارة. في الصناعات الأربع التي تمت دراستها في التقرير—التمويل والاتصالات والبيع التجزئة والتصنيع—فإن حالات الاستخدام التجارية الرائدة للذكاء الاصطناعي هي:

التمويل: المساعدون الافتراضيون للتطبيقات الخارجية ومحركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي

الأتصالات: عمليات تكنولوجيا المعلومات والأتمتة والمساعدين الافتراضيين للتطبيقات الداخلية

البيع بالتجزئة: تحسين تجربة العملاء

التصنيع: عمليات تكنولوجيا المعلومات والأتمتة

إن إلقاء نظرة فاحصة على قطاع التصنيع يكشف عن تفاصيل أخرى فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات ومجالات الأعمال الأخرى. أفاد متوسط الاستجابة في استطلاع أجرته شركة IBM بتحسن بنسبة 30% في دقة التنبؤ، و 25% في عيوب المنتج، و 20% في المخزون الزائد، وفوائد مماثلة في مقاييس أخرى.