تأثير الذكاء الاصطناعي

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لقد استولت تقنية الذكاء الاصطناعي على روح العصر الإعلامي في السنوات الأخيرة، خاصةً منذ إصدار برنامج ChatGPT الخاص بشركة OpenAI في عام 2022. هناك عدد لا يحصى من القصص التي تستقصي المستقبل المحتمل للتقنية، وتستكشف تطورات الذكاء الاصطناعي والتغييرات التي قد تحدثها. ولكن ما هو التأثير الحقيقي في العالم حتى الآن؟
يجب النظر في إمكانية خوارزميات الذكاء الاصطناعي لإحداث تغيير إيجابي جنبًا إلى جنب مع المخاطر. استكشاف تأثيرات الذكاء الاصطناعي، سواء كانت مفيدة أو ضارة، أمر ضروري لتوجيه الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة.
مع انتشار استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي ، يستكشف المهندسون والعلماء وصناع السياسات وقادة الأعمال إمكاناتها في مجالات تخصصهم. يُصدر مُزَوِّدو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ادعاءات ضخمة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، مُشيرين إلى كل شيء وصولًا إلى 'إصلاح المناخ، وإنشاء مستعمرة فضائية، واكتشاف قوانين الفيزياء بأكملها."1
ولكن ماذا عن الفوائد القابلة للقياس والكمية والإثبات للذكاء الاصطناعي؟ بصرف النظر عن الوعود الكاسحة، كيف أفادت التطورات التكنولوجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المجتمع بشكل يمكن التحقق منه اليوم؟ إلى الآن، شمل التأثير الإيجابي الملموس للذكاء الاصطناعي عدة فوائد، مثل:
تحسين أداء الأعمال
التنبؤ بالطقس والتنبؤ بالكوارث
تطوير برمجيات أكثر كفاءة
تكنولوجيا الرقاقة الجديدة
تقليل أضرار المواد البيرفلورية ومتعددة الفلور الألكيلية (PFAS)
الحماية من انقطاع تقنية المعلومات
اكتشاف العقاقير
بحوث الاندماج النووي
بدءاً من روبوت المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى واجهات الخدمة الذاتية والأنظمة الذكية الأخرى، يعزو قادة الأعمال الفضل في اعتماد الذكاء الاصطناعي إلى المكاسب في الإيرادات والأرباح. يمكن لأدوات ذكاء الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقليل الخطأ البشري من خلال تمكين القادة من اتخاذ القرارات القائمة على البيانات. وفي الوقت نفسه، تعمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحسينات سير العمل على تبسيط العمليات لزيادة الكفاءة. بشكل عام، قد يؤدي اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 7% على مدى 10 سنوات.2
وجد تقرير AI in Action لعام 2024 الصادر عن IBM أن 67% من القادة المشمولين بالاستطلاع أفادوا بزيادة الإيرادات بنسبة 25% أو أكثر بسبب تضمين الذكاء الاصطناعي في العمليات. وجد التقرير شعورًا مماثلاً لزيادة الأرباح: 66% من القادة الذين شملهم الاستطلاع نسبوا الفضل لأنظمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في زيادات هامش الربح بنسبة 25% على الأقل.
كيف يحقق هؤلاء القادة فوائد تجارية من الذكاء الاصطناعي؟ التواصل والتخطيط ضروريان: 85% من القادة ادعوا اتباع خارطة طريق للذكاء الاصطناعي، و 72% حققوا توافقًا بين المديرين التنفيذيين وقيادة تكنولوجيا المعلومات. يمكن أن تساعد البرامج قادة الأعمال على تحسين عمليات صنع القرار، مما يؤدي إلى قرارات أكثر استنارة. في الصناعات الأربع التي تمت دراستها في التقرير—التمويل والاتصالات والبيع التجزئة والتصنيع—فإن حالات الاستخدام التجارية الرائدة للذكاء الاصطناعي هي:
التمويل: المساعدون الافتراضيون للتطبيقات الخارجية ومحركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي
الأتصالات: عمليات تكنولوجيا المعلومات والأتمتة والمساعدين الافتراضيين للتطبيقات الداخلية
البيع بالتجزئة: تحسين تجربة العملاء
التصنيع: عمليات تكنولوجيا المعلومات والأتمتة
إن إلقاء نظرة فاحصة على قطاع التصنيع يكشف عن تفاصيل أخرى فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات ومجالات الأعمال الأخرى. أفاد متوسط الاستجابة في استطلاع أجرته شركة IBM بتحسن بنسبة 30% في دقة التنبؤ، و 25% في عيوب المنتج، و 20% في المخزون الزائد، وفوائد مماثلة في مقاييس أخرى.
في عام 2023، تعاونت شركة IBM ووكالة NASA على نموذج أساسي يساعد العلماء على تحليل البيانات المتعلقة بتأثيرات الفيضانات وحرائق الغابات السابقة. باستخدام بيانات التدريب الخاصة بوكالة NASA، تم استخدام النموذج المتاح للجمهور أيضًا لتقييم جهود إجهود إعادة التشجير في كينيا والجزر الحرارية—المناطق الحضرية المركزة ذات درجات الحرارة المرتفعة—في الإمارات العربية المتحدة.
وبناءً على هذا النموذج، أصدرت شركة IBM ووكالة NASA نموذجًا جديدًا مفتوح المصدر في سبتمبر 2024 مصممًا لجعل تطبيقات المناخ أسرع وأكثر سهولة في الوصول إليها. تتضمن حالات الاستخدام تحذيرات الفيضانات والأعاصير وتقديرات موجات الجاذبية. يمكن أن يؤدي استباق هذه الأحداث الطبيعية إلى التخفيف من الخسائر في الأرواح والأضرار بالممتلكات.
تعد أداة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر قابلة للتخصيص للاستخدام المتخصص، كما هو الحال في التعاون مع وزارة البيئة وتغير المناخ في كندا، لإعداد "تنبؤات فورية" دقيقة لهطول الأمطار لعدة ساعات قادمة. وهي خفيفة بما يكفي لتشغيلها على كمبيوتر مكتبي واحد.
تم الإعلان عن نموذج NeuralGCM 3 من Google في يوليو 2024، وهو يجمع بين نهجين للتعلم العميق وتنبؤات الطقس. يطبق أولًا النمذجة التقليدية لتقييم الظروف الجوية، ثم يجلب الذكاء الاصطناعي للحفاظ على التنبؤات على المسار الصحيح.
من فوائد الذكاء الاصطناعي الشائعة الذكر أنه يؤتمت المهام المتكررة لتحسين سير العمل، مما يحرر العاملين للتركيز على الأولويات الأكثر تطلبًا. يأخذ الوكلاء المدعومون بالذكاء الاصطناعي الأمور خطوةً أبعد من خلال تحديد وتنفيذ مسار عمل بشكل مستقل لتحقيق مهام رفيعة المستوى.
في مجال علوم الكمبيوتر، يمكن لوكلاء هندسة البرمجيات (SWE) حل تذاكر GitHub بشكل مستقل لتبسيط سير العمل. على سبيل المثال، يمكن لوكلاء نموذج لغوي كبير (LLM) تحديد الأخطاء نيابة عن المطورين واقتراح الإصلاحات. يمكن للمطورين مراجعة الاقتراح والموافقة عليه، مما يمنح الوكيل الإذن بتحديث الكود.
نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي تستهلك قدرة حاسوبية هائلة وتعمل على وحدات معالجة رسوميات (GPUs) عالية القدرة تصنعها شركات مثل Nvidia و AMD. لطالما كانت وحدات معالجة الرسومات (GPU) على مر التاريخ أقوى الشرائح القادرة على التعامل مع العمليات الحاسوبية المتقدمة التي تتطلبها خوارزميات التعلم الآلي.
استمر نقص وحدات معالجة الرسوميات منذ أن أدى جائحة كوفيد-19 إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، لكن الحاجة إلى أداء أفضل للرقائق حفزت تطوير رقائق أكثر كفاءة. أظهرت وحدة الذكاء الاصطناعي (AIU) رقاقة الاستدلال NorthPole AI التي تم الكشف عنها العام الماضي زيادة في السرعة بمقدار 46.9 ضعفًا، واستهلاكًا للطاقة أكثر كفاءة بمقدار 72.7 ضعفًا مقارنةً برقاقة H100. في الولايات المتحدة، تعهدت مجموعة العمل الثنائية الحزبية في مجلس الشيوخ بشأن الذكاء الاصطناعي بدعم البحث والتطوير لرقائق الذكاء الاصطناعي الجديدة.4
بالنسبة للتطبيقات المستدامة للذكاء الاصطناعي، فإن تكنولوجيا الرقائق الجديدة تشكل أهمية قصوى. تشير تطورات مثل AIU NorthPole إلى مستقبل يمكن فيه لنماذج اللغات الكبيرة أن تستمر في تقديم فوائد إيجابية مع استهلاك أقل للطاقة، وبالتالي تأثير مناخي أقل.
المواد البيرفلورو ألكيلية ومتعددة الفلورو ألكيلية (PFAS) هي مجموعة من المواد الكيميائية التي تستخدم في أواني الطهي غير اللاصقة، ومستحضرات التجميل، وتغليف المواد الغذائية، وشاشات الهواتف المحمولة. لكن PFAS تستغرق آلاف السنين لتتحلل في التربة وتتراكم أيضا في دم وكبد البشر. لا يمكن استقلاب مواد PFAS وقد تم ربطها بالسرطانات وأمراض أخرى.
كجزء من برنامج PFACTS، وهو برنامج استبدال مواد PFAS بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي أطلقته مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية، يستخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي التوليدي لاكتشاف بدائل محتملة لمواد PFAS. تولد تطبيقات الذكاء الاصطناعي هياكل جزيئية معقدة من المتوقع أن تقدم وظائف مماثلة لمواد PFAS مع سمية أقل. أنتج النموذج ما لا يقل عن 6000 بديل محتمل ويتم توسيعه لتغطية اعتبارات إضافية.
عند حدوث انقطاع في تكنولوجيا المعلومات، يجب على فرق الاستجابة تشخيص المشكلة، وابتكار حل، وتحديث البرنامج المعيب في أسرع وقت ممكن. يمكن لحلول الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات أن تجعل هذه العمليات أسرع.
تعمل منصات إدارة تكنولوجيا المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مراقبة بيئات العملاء والكشف عن التهديدات المحتملة. عندما يتم العثور على مثل هذا الحدث، يقوم نظام الذكاء الاصطناعي بتلخيصه وتحديد الأسباب المحتملة وتوجيه فرق الاستجابة من خلال حل. يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي على تبسيط عملية اتخاذ القرار ويساعد الفرق على الاستجابة بشكل أسرع للتخفيف من تداعيات انقطاع تكنولوجيا المعلومات.
استجابةً لجائحة كوفيد-19، تسابقت شركات الأدوية والرعاية الصحية للبحث والاختبار ونشر لقاحات منقذة للحياة. أبحاث الأدوية معقدة وتتطلب فهمًا عميقًا للبروتينات وكيفية طيها في الفضاء ثلاثي الأبعاد.
في أواخر عام 2020، بعد حوالي عام من وصول كوفيد-19 إلى جميع أنحاء العالم، أعلن فريق بحثي في Google DeepMind عن أداة ذكاء اصطناعي للتنبؤ بطي البروتين تسمى AlphaFold2.5 يمكن لهذه الأداة أن تتنبأ، بدقة تزيد عن 90%، بالشكل ثلاثي الأبعاد للبروتين بناء على الشفرة الجزيئية أحادية البعد.
وفي الوقت نفسه، قام فريق بحثي من شركة IBM بإنشاء نموذج أساس واستخدمه لتوليد أربعة مضادات فيروسية لمرض كوفيد-19. نظرًا لأن الفيروسات تتحور بمرور الوقت، مما يجعل اللقاحات المعروفة أقل فعالية، فإن التطورات في اكتشاف مضادات الفيروسات بمساعدة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تقدم حلولاً جديدة لمواجهة هذه التهديدات.
ولا تقتصر فوائد الشبكات العصبية في مجال الرعاية الصحية على البحث عن أدوية جديدة. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يدعو إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.6 في عام 2024، حقق الباحثون في المعاهد الوطنية للصحة نجاحًا في تطبيق الذكاء الاصطناعي على التشخيصات الطبية، على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي واجه صعوبة في شرح كيفية وصوله إلى استنتاجاته.7
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والنفط والكهرباء بشكل كبير نتيجة للنقص المرتبط بالجائحة وزيادة الطلب العالمي. مع وجود مراكز البيانات فائقة النطاق القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تلتهم الطاقة بالميغاواط،8 أصبحت الحاجة إلى تقنيات جديدة في قطاع الطاقة واضحة.
في الاندماج النووي، يجب احتواء البلازما فائقة السخونة في وعاء ممغنط، أحد أنواعه يُعرف باسم توكاماك. إذا تعثر المجال المغناطيسي للتوكاماك، يمكن للبلازما الهروب من الاحتواء في "عدم استقرار وضع التمزق". في عام 2024، طور فريق من الباحثين في جامعة برينستون نموذج من نماذج الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه التنبؤ بعدم استقرار وضع التمزق في التوكاماك وتجنبه.9
فريق علم البيانات نجح في تقليل حوادث التمزق باستخدام وحدة تحكم توكاماك تعمل بالذكاء الاصطناعي تم تدريبها من خلال التعلم المعزز.10 وقريبًا، قد لا يقتصر استخدام الاندماج النووي كمصدر للطاقة على أعمال الخيال العلمي. يمكن أن تمهد التوكاماك المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمزودة بالقدرة على التكيف في الوقت الحقيقي طريقًا واعدًا لمستقبل يعمل بالاندماج النووي المستدام.
لا تعمل فوائد الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل. في حين أن الزيادات في الإيرادات يمكن أن تنبع من زيادة الإنتاجية، فقد يأتي نمو الأرباح مع تسريح العمال المرتبط الذكاء الاصطناعي. تُظهر الرقائق الجديدة ومصادر الطاقة الحديثة وعودًا، لكن المشهد الحالي للذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كبير على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) المستهلكة للطاقة، والوقود الأحفوري، والمياه. يمكن للنماذج التوليدية التي تنتج أدوية جديدة أن تنتهك حقوق التأليف والنشر وتُنشئ مقاطع تزييف عميق خادعة.
في حين أن الذكاء الاصطناعي يبشر بالخير في العديد من المجالات، إلا أنه يثير أيضًا اعتبارات أخلاقية—خاصةً في غياب الضوابط المناسبة. تشمل المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي ما يلي:
فقدان الوظائف
الإفراط في استهلاك الطاقة والموارد
مخاوف الخصوصية
انتهاك حقوق الطبع والنشر
المعلومات المضللة والاحتيال وفقدان ثقة الجمهور
لطالما رافقت المخاوف والتقارير عن فقدان الوظائف ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي.11 وهذه المخاوف ليست غير مبررة تمامًا. تأمل هذا المثال من الصين، حيث أفاد فنانون بفقدان عملهم ليتم توظيفهم مرة أخرى بأجر أقل كمصححين فنيين للصور باستخدام الذكاء الاصطناعي.12
أظهر استطلاع للرأي أجري في ديسمبر 2023 وشمل 750 من القادة أن 44% منهم أكدوا على تسريح العمال المرتبط بالذكاء الاصطناعي في عام 2024.13 وأظهر استطلاع شمل 2000 من المديرين التنفيذيين من الإدارة العليا لعام 2024 أن 41% منهم يتوقعون تقليل القوى العاملة لديهم في السنوات الخمس القادمة نتيجة لتطبيق الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، اعتقد الكثيرون أيضًا أن وظائف جديدة سوف تنشأ لدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي.14
يُقَدِّرُ تقرير صدر عام 2024 أنَّ حوالي 30% من ساعات العمل التي يؤديها البشر في الولايات المتحدة قد يتم أتمتتها بحلول عام 2030 - بزيادة 8% عند استبعاد تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في مكان العمل. ليس كل العمال معرضون للخطر بنفس القدر. من المرجح أن يواجه مستقبل خدمة العملاء والدعم المكتبي وخدمة الطعام فقدان الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. لكن من المحتمل أن يشهد العاملون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمبدعون وغيرهم من العاملين في مجال المعرفة تعديل سير عملهم بدلاً من فقدان وظائفهم.15
للحد من تسريح العمال، ومعالجة أوجه عدم المساواة في مكان العمل وتجنب محاولة استبدال الذكاء البشري بالذكاء الاصطناعي، يجب على الشركات اعتماد استراتيجيات واضحة للذكاء الاصطناعي. سيتطلب تنفيذ الذكاء الاصطناعي التوليدي من القادة تمكين فرقهم وتشجيعها على تحسين المهارات. يعتمد تنمية المهارات بشكل فعال على الاستثمار والالتزام، ولكن المكافآت تستحق العناء. إن استراتيجية مقصودة لتنمية المهارات وإعادة تأهيلها، تعمل على جميع المستويات الوظيفية، ستمكّن أصحاب العمل من الاحتفاظ بالمواهب ومعرفتهم المؤسسية المتأصلة.
يتطلب الذكاء الاصطناعي التوليدي كميات هائلة من المياه والكهرباء—المياه لتبريد مراكز البيانات فائقة الحجم التي تستضيف الخوادم التي تشغل الذكاء الاصطناعي، والكهرباء لتشغيلها. في بعض الأحيان، تُبنى مراكز البيانات هذه في مناطق يكون فيها الوصول إلى الماء والكهرباء نادرًا بالفعل، أو يصبح كذلك بعد أن يُجبر السكان المحليون على التنافس مع التطورات الجديدة.16
شمال فيرجينيا هي واحدة من أكثر المواقع شعبية في الولايات المتحدة لمراكز البيانات. في عام 2023، احتج السكان على الإنشاء الوشيك لما كان سيكون أحد أكبر مراكز البيانات في العالم في ذلك الوقت، مشيرين إلى الطلب على الكهرباء من بين مخاوف أخرى. ومع ذلك، صوت مشرفو المقاطعة بالموافقة على بناء المنشأة.17
تشير بعض التطورات إلى أن الذكاء الاصطناعي قد لا يستمر في جذب هذا العدد من الموارد من المجتمعات المحلية. مركز بيانات فائق النطاق خارج الشبكة مُقرر بناؤه بالقرب من هيوستن، تكساس، سيعمل بطاقة الهيدروجين.18 شرعت Microsoft في إعادة تشغيل أحد المفاعلات النووية في ثري مايل آيلاند، متعهدة بشراء كل الكهرباء التي ينتجها بموجب اتفاقية مدتها 20 عامًا.19
إذا كانت الرقائق عالية الأداء والموفرة للطاقة، مثل رقاقة AIU NorthPole، قادرة على العمل بمصادر طاقة مستدامة، فربما يمكن لقدرات الذكاء الاصطناعي أن تستمر في التطور دون تفاقم ندرة الطاقة والموارد.
من الجانب المشرق، يمكننا تعويض بعض مخاطر الذكاء الاصطناعي من خلال التطبيق الفعال للتكنولوجيا. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد المؤسسات على أن تصبح أكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ وتقليل تأثيرها البيئي. يعد الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية لمستقبل ممارسات الأعمال المستدامة. وفقًا لتقرير جاهزية الاستدامة الأخير الصادر عن IBM، اتفق تسعة من كل عشرة من قادة الأعمال الذين شملهم الاستطلاع على أن الذكاء الاصطناعي سيساعد في تحقيق أهدافهم المتعلقة بالاستدامة.
حذرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) شركات الذكاء الاصطناعي في بيان صدر في يناير 2024 من: الالتزام بحماية خصوصيتكم وتعهدات السرية.20 أعربت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عن قلقها بشأن تضارب المصالح بين التزامات مزودي الذكاء الاصطناعي بحماية معلومات التعريف الشخصية (PII) وبيانات المستخدمين الأخرى، والحاجة المتزايدة باستمرار لتوسيع مجموعات بيانات تدريب النماذج.
تفتقر الولايات المتحدة إلى التنظيم الفيدرالي لحماية البيانات المتعلقة الذكاء الاصطناعي، سواء في العمل أو في الحياة اليومية. فقط على مستوى الولاية يتمتع بعض الأمريكيين بحماية واسعة نسبيًا لخصوصية البيانات، مثل ما هو موجود تحت قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA).21 بعد فترة وجيزة من بدء ولايته الثانية، ألغى الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا من عهد بايدن يهدف إلى حماية البيانات الشخصية ومعالجة المخاوف الأخلاقية الأخرى المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. أصدر ترامب أمره التنفيذي الخاص بشأن الذكاء الاصطناعي الذي وعد بتحرير الصناعة باسم تعزيز الابتكار و "تعزيز قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي".22
قام صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي بتحويل هذه المشاعر إلى قوانين، حيث أصدروا قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي في عام 2024 لتنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه واستخدامه في المنطقة.23 على سبيل المثال، يحظر القانون جمع صور الوجوه من الإنترنت للحماية من مخاطر التعرف على الوجه. من المقرر أن يدخل قانون الذكاء الاصطناعي الشامل حيز التنفيذ في عام 2026. وفي الوقت نفسه، يقع على عاتق مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي مسؤولية تعزيز ممارسات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المسؤول والضمانات اللازمة، والدعوة إلى قيام الآخرين بفعل الشيء نفسه.
في بعض الأحيان، تتضمن البيانات المستخدمة لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة مواد محمية بحقوق الطبع والنشر مثل المقالات الإخبارية والأعمال الفنية. اعترفت بعض الشركات علنًا باستخدامها للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر أثناء التدريب، مشيرة إلى أن هذه الممارسة تندرج تحت الاستخدام العادل.
لقد واجه توليد الصور نصيبه من جدل الملكية الفكرية أيضًا. عبر الفنانون العاملون عن معارضتهم الشديدة لتوليد الصور التجارية، لا سيما في احتجاج على مستوى الموقع عبر موقع عرض الأعمال الفنية ArtStation في عام 2022.24 أدرج مخرجو فيلم Heretic لعام 2024 إخلاء مسؤولية في شارات النهاية يؤكد للمشاهدين أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لم يلعب أي دور في صناعة الفيلم.25
حتى الآن، يبدو أن الحكومة في الولايات المتحدة تقف إلى جانب أصحاب حقوق الطبع والنشر. قرر مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكي في عام 2023 أن الصور التي يولدها الذكاء الاصطناعي غير جاهزة لحماية حقوق الطبع والنشر.26 "في دعوى قضائية عام 2024، قضت محكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا بأنه يمكن اعتبار كل من مزودي الذكاء الاصطناعي والمستخدمين مسؤولين عن انتهاك حقوق الطبع والنشر الناتج عن توليد الصور.27
أثنى المؤيدون على الذكاء الاصطناعي التوليدي باعتباره أداة قوية لـ "تعميم الإبداع".28 لكن نفس الأدوات يتم تطبيقها بسهولة على غايات خادعة.
انتشرت المعلومات المضللة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي منذ عام 2023 بسرعة البرق، وتشمل صورًا ومقاطع فيديو ولقطات شاشة بنصوص مزورة.29 تغرق الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي شبكات التواصل الاجتماعي بمنشورات وتعليقات مضللة.30 يمكن للمتلاعبين استخدام الذكاء الاصطناعي للتلاعب بتسجيلات الصوت والفيديو أو الصور وإنشاء تزييفات عميقة واقعية تهدف إلى الخداع. فبعضها يكون ممتعًا وغير مؤذٍ، مثل الصورة الشائعة للبابا فرنسيس وهو يرتدي سترة بيضاء أنيقة منتفخة، لكن البعض الآخر له تأثيرات أكثر خداعًا.
خلال الأسابيع الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، ظهر مقطع فيديو على الإنترنت يظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو يحث المواطنين على وقف القتال ضد الجنود الروس.31 في العام التالي، انتشرت حملة فيديو مزيفة مؤيدة للصين عبر Facebook و Twitter تضم مذيعي أخبار تم إنشاؤهم بواسطة الذكاء الاصطناعي.32
في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، تلقى بعض الناخبين مكالمات آلية مع تسجيل مزيف من الرئيس بايدن يحثهم على عدم التصويت في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية القادمة.33 شارك الرئيس ترامب العديد من الصور المزيفة التي بدا أنها تصور تأييدًا من نجمة الموسيقى تايلور سويفت.34
يستطيع مجرمو الإنترنت استخدام تقنيات التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات احتيال صوتي وخداع الضحايا لتحويل الأموال إليهم.35 دعو مناصرو الأمن السيبراني إلى تعزيز تقنيات كشف الاحتيال، مثل وضع بروتوكولات تحقق مع أفراد الأسرة. تعلم اكتشاف عمليات الاحتيال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في سد الثغرات لدى الفئات السكانية المعرضة للخطر.
كلما أصبح ناتج الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر إقناعًا، كلما رقّ الحجاب بين الواقع الفعلي والواقع المصنوع. بينما يستكشف بعض الباحثين الفوائد المحتملة للصور ومقاطع الفيديو المزيفة العميقة في حملات مكافحة الإرهاب،36 يجب على مستهلكي وسائل الإعلام أن يتعلموا تقييم الصور ومقاطع الفيديو التي يشاهدونها بعين ناقدة. في غضون ذلك، يجب أن تتعاون شركات التكنولوجيا والحكومات للتخفيف من الأضرار وتوجيه الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي.
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36. "صعود الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق"، Buffet Institute for Global Affairs, Northwestern University، يوليو 2023.
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تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
تعمّق في العناصر الثلاثة ذات الأهمية البالغة لإستراتيجية الذكاء الاصطناعي القوية: إنشاء ميزة تنافسية، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر الأعمال، وتطوير الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة.
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر وببيانات أقل.
استفِد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها التي ستكون بجانبك.
أعدّ ابتكار عمليات ومهام سير العمل الحساسة بإضافة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارب وصنع القرارات في الوقت الفعلي والقيمة التجارية.
احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. توصَّل إلى حلول ذكاء اصطناعي قوية باستخدام واجهات سهلة الاستخدام وتدفقات سير عمل سلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرمجيات وفق معايير الصناعة (SDKs).