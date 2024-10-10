يشمل الذكاء الاصطناعي في البيع بالتجزئة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز جوانب مختلفة من صناعة البيع بالتجزئة، بما في ذلك تجربة العملاء، والعمليات، وصناعة القرار. وتتميز الأنظمة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في البيع بالتجزئة بتحليل البيانات، وأتمتة العمليات، وتمكين تجارب أكثر تخصيصًا وكفاءة لكلٍّ من العملاء وتجار التجزئة.
تُطبق تقنيات البيع بالتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر المتاجر الإلكترونية والفعلية، ما يؤثر على كل شيء من توصيات المنتجات والتسعير إلى إدارة المخزون وخدمة العملاء. وفي السنوات الأخيرة، غيّر التطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي قطاع البيع بالتجزئة بشكل مستمر، ما وفر فرصًا جديدة لتوليد المحتوى ومشاركة العملاء في الوقت الفعلي باللغة الطبيعية.
بالنسبة للعلامات التجارية للبيع بالتجزئة الكبيرة والصغيرة، يمكن أن يكون لأدوات الذكاء الاصطناعي تأثير كبير في الأعمال، رغم أن المؤسسات لا تزال تواجه أحيانًا صعوبة في نشر التقنية على نطاق واسع وبطريقة فعّالة من حيث التكلفة. ووفقًا لبعض التقديرات، من المتوقع أن يخلق الذكاء الاصطناعي التوليدي وحده قيمة اقتصادية تتراوح بين 240 مليار دولار و390 مليار دولار لتجار التجزئة.1 لكن العديد من المديرين التنفيذيين، وفقًا لشركة الاستشارات الإدارية McKinsey، لا يزالون يواجهون صعوبة في تنفيذ التقنية بنجاح عبر مؤسساتهم.
ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه التقنيات ذات قيمة كبيرة للعملاء: وفقًا لتقرير من معهد IBM Institute for Business Value، يرغب حوالي أربعة من كل خمسة مستهلكين لم يجربوا الذكاء الاصطناعي للتسوّق في استخدامه. العملاء مهتمون باستخدامه للبحث عن المنتجات، والبحث عن العروض، وحل المشكلات. وقد لعب الذكاء الاصطناعي بالفعل دورًا رئيسيًا في التكامل السلس بين التسوّق عبر الإنترنت وخارجه، حيث أصبح الدفع الآلي والتخصيص الفوري متعدد القنوات معيارًا في شركات التجزئة.
يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تبسيط تجربة البيع بالتجزئة من البداية إلى النهاية، ما يحسن عمليات المكاتب الخلفية ويعرض محتوى مخصصًا للغاية للعملاء الأفراد. وتشمل بعض حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الشائعة ما يلي:
واحد من أكثر التأثيرات وضوحًا للذكاء الاصطناعي في قطاع البيع بالتجزئة هو قدرته على تخصيص تجربة المستهلكين، إذ تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحليل سلوك العملاء وتفضيلاتهم ومشترياتهم السابقة لتقديم توصيات مخصصة وتسويق مستهدف. ويؤدي ذلك إلى خلق تجربة تسوّق أكثر جاذبية وملاءمةً، ما يزيد من ولاء العملاء ومعدلات التحويل. وقد تستخدم بعض الشركات محركات توصية لاقتراح المنتجات بناءً على سجل تصفّح وشراء المستخدمين، وهي أساليب أصبحت معيارًا في منصات البث مثل Netflix وكبار تجار التجزئة مثل Amazon. يقوم آخرون بتخصيص التكاليف باستخدام التسعير الديناميكي، الذي يعدّل الأسعار في الوقت الفعلي بناءً على الطلب وتسعير المنافسين وتفضيلات العملاء، ما يسمح لتجار التجزئة بتقديم عروض للعملاء خلال فترات الحركة المنخفضة وتحسين الإيرادات.
يتجه الذكاء الاصطناعي للبيع بالتجزئة بشكل متزايد نحو التخصيص الفائق، حيث يتم تخصيص كل جانب تقريبًا من تجربة التسوّق متعددة القنوات ليتناسب مع المستخدم الفردي. وبينما يلعب التخصيص دورًا رئيسيًا بالفعل في البيع بالتجزئة، يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة دمج نقاط بيانات أكثر تفصيلًا، بما في ذلك السلوكيات والتفضيلات والعوامل البيئية في الوقت الفعلي. يتيح ذلك لتجار التجزئة تقديم تجارب عملاء أكثر دقة وديناميكية، وقد تشمل تجارب العملاء هذه رؤى تسبق احتياجات المستهلكين، أو اتصالات شخصية تمامًا مثل الصفحات المقصودة على المواقع الإلكترونية أو رسائل البريد الإلكتروني.
يوفر المساعدون الافتراضيون وروبوتات المحادثة المدعومون بالذكاء الاصطناعي الدعم الفوري للعملاء، والإجابة على الاستفسارات، وتبسيط عملية الطلب، وحل المشكلات. أصبحت هذه الأدوات أكثر تطورًا مع معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، ما يتيح إجراء محادثات شبيهة بالمحادثات البشرية. قد يستخدم تجار التجزئة روبوت المحادثة على المواقع أو التطبيق لمساعدة العملاء على التنقل بين عروض المنتجات، أو التحقق من حالة الطلب، أو حل المشكلات. يرشد مساعدو التسوّق الافتراضيون العملاء خلال تجربة التجارة الإلكترونية، ويقدمون اقتراحات بالمنتجات ويرعون العملاء المحتملين من خلال مسار المبيعات. ومع تزايد قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبحت روبوتات المحادثة والمساعدين الافتراضيين أكثر قدرة على أتمتة تجربة العملاء.
مع البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، أصبح لدى العملاء طرق جديدة للبحث عن المنتجات واستكشافها قبل الشراء. فعلى سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل الصور التي قام المستخدمون بتحميلها واقتراح منتجات متشابهة بصريًا. لقد أصبح هذا الأمر شائعًا في مجال الأزياء وديكور المنزل، حيث قد يكون المستهلك يبحث عن منتجات مماثلة بصريًا. وبالمثل، يتيح الواقع المعزز المدعوم بالذكاء الاصطناعي للعملاء "تجربة" المنتجات قبل الشراء. وقد حققت العلامات التجارية للأزياء والجمال مثل Sephora نجاحًا كبيرًا في أدوات تتيح للعملاء رؤية كيف سيبدو المكياج أو الملابس عليهم قبل الشراء.
يستخدم التنبؤ بالطلب التحليلات المتقدمة والتعلم الآلي للتنبؤ بطلب العملاء المستقبلي على المنتجات. وباستخدام مزيج من بيانات المبيعات وبيانات العملاء وبيانات الجهات الخارجية مثل اتجاهات السوق، تساعد هذه الأدوات المؤسسات على التخطيط بشكل أكثر فعالية. ونظرًا لأن نماذج الذكاء الاصطناعي يمكنها تحليل كميات هائلة من البيانات واكتشاف أنماط قد تفوتها الطرق التقليدية، فإن هذه التقنيات تميل لأن تكون أكثر دقة من أدوات التنبؤ السابقة.
ومن خلال التنبؤ بالطلب بشكل أكثر دقة، يمكن لتجار التجزئة إدارة المخزون بشكل أفضل وتحسين الخدمات اللوجستية. وتساعد هذه النماذج أيضًا المؤسسات على التكيف بسرعة مع الظروف غير المتوقعة أو التغيرات في السوق من خلال توفير مؤسسات مبنية على البيانات حول الأحداث المستقبلية. كان للتنبؤ بالطلب المدعوم بالتعلم الآلي تأثير كبير على قطاع البقالة، حيث أتمت بعض العلامات عمليات الطلب اليومية لأقسام المنتجات الطازجة لزيادة توافر المنتجات وتقليل الهدر.2
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا حيويًا في إدارة العمليات الخلفية لأعمال التجزئة، وتحسين إدارة المخزون وسلسلة التوريد. فمن خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في وظائف سلسلة التوريد المختلفة مثل إدارة المورّدين ولوجستيات النقل، يمكن للمؤسسات تحسين المخزون، وزيادة الظهور، وتقليل التكاليف، وتقليل الأخطاء. في قطاع البيع بالتجزئة، تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحسين مسارات النقل، ما يقلل من أوقات التسليم ويعدل الجداول لتلبية معايير محددة مثل حدود انبعاثات الكربون. كما أنها تُستخدم أيضًا لأتمتة جوانب محددة من عملية إدارة المخزون وإدارة المورّدين، وتجديد المنتجات منخفضة المخزون تلقائيًا أو تقليل مقدار الجهد اليدوي المطلوب لتقديم الطلبات.
يمكن لهذه الأدوات أن تساعد المؤسسة على تسريع العمليات، والحفاظ على مستويات المخزون المثالية، وتقليل الأخطاء البشرية. فعلى سبيل المثال، تستخدم شركة Wal-Mart العملاقة الذكاء الاصطناعي لتحسين مركبات التوصيل، وتوجيهها عبر مسارات أكثر كفاءة وتحليل أنماط الطقس لضمان وصول البضائع في الوقت المحدد.3
يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لحماية كلٍّ من تجار التجزئة والعملاء من الخسارة والاحتيال، إذ يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل أنماط المعاملات وكشف الحالات غير الطبيعية التي قد تشير إلى أنشطة احتيالية، ما يساعد تجار التجزئة على تجنب الخسائر. ويمكن للذكاء الاصطناعي زيادة الأمن السيبراني في المدفوعات عبر الإنترنت، ما يساعد على مراقبة المعاملات الإلكترونية وحسابات العملاء بحثًا عن اختراق أمن البيانات، ما يعزز أمان منصات التجارة الإلكترونية.
يستخدم العديد من المؤسسات المالية والمنصات الإلكترونية الكبيرة مثل eBay برامج آلية للكشف عن الغش للإبلاغ عن المشكلات المحتملة. وفي السنوات الأخيرة، قام بعض تجار التجزئة بتطبيق تقنيات منع الخسائر المدعومة الذكاء الاصطناعي، وتُستخدم هذه التقنيات لتحليل البيانات داخل المتجر والاستجابة للسرقة المحتملة.4
يستخدم الذكاء الاصطناعي للبيع بالتجزئة تقنيات وأنظمة بيانات متنوعة، وتُستخدم هذه الأدوات لتعزيز العمليات، وتجربة العملاء، وصناعة القرار على مستوى الأعمال. وغالبًا ما تُستخدم عدة تقنيات معًا وفقًا لاحتياجات كل متجر، وتتضمن بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي الأكثر شيوعًا المُستخدمة في عمليات البيع بالتجزئة ما يلي:
أنظمة إدارة البيانات هي العمود الفقري للذكاء الاصطناعي في مجال البيع بالتجزئة، إذ تسمح هذه الأنظمة بجمع كميات هائلة من البيانات من مصادر متعددة وتخزينها وإدارتها، ما يوفر الأساس لخوارزميات تحليلات البيانات والتعلم الآلي. وتساعد هذه الأنظمة على ضمان جودة واتساق وسهولة الوصول إلى البيانات المستخدمة لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي، وتشمل أنظمة إدارة البيانات هذه:
تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاع البيع بالتجزئة على كميات هائلة من البيانات لاتخاذ توقعات وقرارات دقيقة. وتفسّر أدوات البيانات الكبيرة والتحليلات التنبؤية هذه البيانات، مستخرجة رؤى ذات معنى، فعلى سبيل المثال، تُستخدم هذه الأدوات لأداء ما يلي:
الأتمتة والبرمجيات تقوم بأداء المهام الروتينية، ما يقلل من الأخطاء البشرية ويوسع قدرة مؤسسة البيع بالتجزئة. ويمكن استخدام التقنية في مجالات متعددة من الأعمال، بدءًا من إدارة المخزون وتحديثات الكتالوجات الآلية إلى الأتمتة على نطاق واسع.
قد تعرض الأتمتة في البيع بالتجزئة الأسعار تلقائيًا بناءً على مستودع مركزي، أو توفر للعميل تحديثات التسليم فورًا، أو تولد فواتير دون تدخل بشري. الأتمتة الذكية، وهي نموذج أكثر تقدمًا يجمع بين الأتمتة والذكاء الاصطناعي، قد تتضمن مساعدًا افتراضيًا يفهم استفسار العميل بلغة طبيعية ويعالج طلبًا بناءً على طلبه. وتتضمن الأنواع الأخرى من الأتمتة المُستخدمة بشكل متكرر في البيع بالتجزئة ما يلي:
يُعدّ التعلم الآلي أحد الركائز الأساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال البيع بالتجزئة. وتمكّن خوارزميات التعلم الآلي (ML) الأنظمة من التعلم من البيانات وتحسين الأداء مع مرور الوقت دون الحاجة لأن تكون مبرمجة خصوصًا لمهمة معيّنة. قوى التعلم الآلي:
تمكّن معالجة اللغة الطبيعية (NLP) أنظمة الذكاء الاصطناعي من "فهم" اللغة البشرية وتوليدها. تسمح رؤية الكمبيوتر لهذه الأنظمة بفهم البيانات البصرية من العالم المادي وتفسيرها، ما يجعلها تقنية مفيدة لتعزيز تجارب التسوّق في التخزين وعبر الإنترنت. وفي كثير من الأحيان، تُستخدم تقنية اللغة الطبيعية ورؤية الكمبيوتر في البيع بالتجزئة لـ:
تولد أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) بيانات فورية من المستشعرات والكاميرات والأجهزة الذكية، والتي يمكن لنظم الذكاء الاصطناعي تحليلها لتحسين عمليات البيع بالتجزئة وتجربة العملاء. يمكن استخدام هذه الأنظمة لدعم:
إن تكامل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به في قطاع البيع بالتجزئة لديه القدرة على تحسين تجربة العملاء والعمليات. وبينما توجد مجموعة واسعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لشركات البيع بالتجزئة - من إدارة المخزون إلى الحملات التسويقية - تشمل الفوائد من التقنية ما يلي:
زيادة الكفاءة: من خلال أتمتة المهام الروتينية مثل إدارة المخزون، ودعم العملاء، وإنشاء مواد التسويق، واكتشاف الاحتيال، يتيح الذكاء الاصطناعي لتجار التجزئة التركيز على أنشطة أكثر استراتيجية وإبداعًا.
تجربة العملاء المحسّنة: التخصيص الديناميكي القائم على البيانات والدعم الفوري يعززان علاقة أفضل بين العلامات التجارية والعملاء، ما يؤدي إلى رضا وولاء أعلى.
تقليل التكاليف: يمكن لعمليات الذكاء الاصطناعي مثل إدارة سلسلة التوريد أو التخطيط الآلي للتسليم أن تقلل الهدر، وتحسن الدقة، وتخفض التكاليف التشغيلية.
صناعة القرار القائمة على البيانات: باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن لتجار التجزئة الوصول إلى بيانات فورية ورؤى قابلة للتنفيذ، ما يتيح اتخاذ قرارات أكثر وعيًا حول التسعير، والمخزون، والتسويق، وتطوير المنتجات.
التنبؤ المتقدم بالطلب: من خلال جمع معلومات أكثر دقة حول الطلب المستقبلي، يمكن للمؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التكيف بسرعة أكبر مع الظروف المتغيرة وتقليل فرص الهدر المكلف
تحسين الأسعار: باستخدام أدوات ديناميكية لتحديد أكثر استراتيجيات التسعير فعالية، يمكن للمؤسسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعظيم الإيرادات والحفاظ على قوتها التنافسية في الأسواق المزدحمة
تحليل سلوك العملاء المحسّن: من خلال تحليل مشاعر العملاء وسلوكهم بشكل أسرع ودقة أكبر مما كان ممكنًا سابقًا، يمكن للعلامات التجارية للبيع بالتجزئة استخلاص رؤى قيّمة حول استراتيجياتها ونقاط الضعف لديها والمسارات المحتملة لزيادة قيمة العملاء.
يتطلب دمج الذكاء الاصطناعي في عمل البيع بالتجزئة أكثر من مجرد نشر تقنية جديدة، إذ يتطلب التنفيذ الناجح نهجًا استراتيجيًا مدروسًا يكون شاملًا وقابلًا للتكيف بناءً على احتياجات الشركة. وتتضمن بعض أفضل الممارسات الشائعة ما يلي:
قد تبدأ شركات البيع بالتجزئة التي تستهل مبادرة للذكاء الاصطناعي بمشروع تجريبي يركز على مجال ذي تأثير عالٍ، مثل التسويق المخصص أو الإدارة الآلية للمخزون. من خلال إعطاء الأولوية لحالات الاستخدام التي تقدم أعلى عائد استثمار، تصبح المؤسسة أكثر احتمالًا لرؤية نتائج ملموسة. فعند صياغة هذه الاستراتيجية، غالبًا ما تحدد الشركات المقاييس الرئيسية للنجاح، مثل زيادة المبيعات أو تحسين رضا العملاء لتتبع تقدم مبادرة للذكاء الاصطناعي.
تُعدّ البيانات النظيفة والدقيقة وذات الصلة أمرًا حساسًا لتحقيق الذكاء الاصطناعي الفعّال. وعادةً ما تقوم مؤسسة تبدأ بمبادرة للذكاء الاصطناعي بفحص بياناتها وتنظيمها بشكل مكثف، وتقوم بالتحقق من صحة مجموعات البيانات بانتظام للحفاظ على الجودة. وقد تشتري الشركة أيضًا بيانات عالية الجودة من جهات خارجية لتعزيز بياناتها الداخلية.
بعض برمجيات الذكاء الاصطناعي ذات أغراض عامة، بينما يتم تدريب نماذج ذكاء اصطناعي أخرى لتكون مخصصة لمهام أو صناعات محددة. وعادةً، تبحث المؤسسة عن أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر فعالية لتطبيق معيّن، وقد تتعاون مع بائعين أو مستشارين لديهم خبرة في قطاع البيع بالتجزئة، ويمكن أن يساعد الاختيار الدقيق لهذه الأدوات والشركاء على إنشاء مبادرات ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع وتخفيف المخاطر.
بينما يمكن للأتمتة أن تزيد من الكفاءة، من الضروري للأعمال تجنب الإفراط في الأتمتة أو الحلول التي لا تركز على العميل. وقد تتضمن المؤسسة خيارات للتفاعل البشري عندما يفضله العميل أو تركز فقط على حلول الذكاء الاصطناعي التي تقدم فوائد ملموسة للعميل، مثل روبوتات المحادثة البديهية أو توصيات المنتجات السلسة. طلب التعليقات بشكل دوري يمكن أن يكون أيضًا استراتيجية مفيدة لإعطاء الأولوية لاحتياجات المستهلكين.
للمساعدة على ضمان الاتساق وتجنب الأخطاء، تقوم المؤسسات عادةً بإجراء تدقيقات منتظمة لضمان أن نماذج الذكاء الاصطناعي تعمل كما هو متوقع ولا تنحرف عن نتائجها المقصودة. وقد يعني ذلك تحديث النماذج ببيانات جديدة، بالإضافة إلى ضبط النموذج والتحقق منه باستمرار. وتراقب أيضًا المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي أداء أدواتها لضمان تحقيق أهدافها الرئيسية للأعمال.
نماذج الذكاء الاصطناعي الجيدة قابلة للتفسير وموثوق بها وشفافة. وللمساعدة على ضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، قد تستثمر المؤسسة في بنية تحتية متقدمة للبيانات للحفاظ على الأمن والامتثال، بالإضافة إلى الحفاظ على وثائق تقنية دقيقة. وتحمي هذه الإجراءات بيانات العملاء الحساسة، وتحافظ على الثقة، وتقلل من فرص التحيز في الذكاء الاصطناعي.
